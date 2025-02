Premios Grammy 2025: todos los ganadores y los momentos más destacados de la gala

Otro de los aspectos más destacados de este año fue que la transmisión estuvo organizada con el objetivo de recaudar fondos para “MusiCares Fire Relief" , una campaña dedicada a ayudar a las personas afectadas por los recientes incendios forestales en Los Ángeles. En ese marco, Lady Gaga y Bruno Mars interpretaron la canción “California Dreamin” de “The Mamas & the Papas” para homenajear a las víctimas de la catástrofe.

Todos los ganadores de los Grammys 2025

Estos son los nominados y ganadores de la edición número 67 de los premios Grammy.

- Álbum del Año

”New Blue Sun” de André 3000

”Cowboy Carter” de Beyoncé (Ganador)

”Short N’ Sweet” de Sabrina Carpenter

”Brat” de Charli XCX

”Djess Vol. 4” de Jacob Collier

”Hit Me Hard and Sof”t de Billie Eilish

”The Rise and Fall of a Midwest Princess” de Chappell Roan

”The Tortured Poets Department” de Taylor Swift

- Grabación del Año

“Now and Then” de The Beatles

“Texas Hold ‘Em” de Beyoncé

“Espresso” de Sabrina Carpenter

“360” de Charli XCX

“Birds of a Feather” de Billie Eilish

“Not Like Us” de Kendrick Lamar (Ganador)

“Good Luck, Babe!” de Chappell Roan

“Fortnight” de Taylor Swift con Post Malone

- Canción del Año

“A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey

“Birds of a Feather” de Billie Eilish

“Die With a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars

“Fortnight” de Taylor Swift con Post Malone

“Good Luck, Babe!” de Chappell Roan

“Not Like Us” de Kendrick Lamar (Ganador)

“Please Please Please” de Sabrina Carpenter

“Texas Hold ‘Em” de Beyoncé

- Mejor Interpretación Pop Solista

“Bodyguard” de Beyoncé

“Espresso” de Sabrina Carpenter (Ganadora)

“Apple” de Charli XCX

“Birds of Feather” de Billie Eilish

“Good Luck, Babe!” de Chappell Roan

- Mejor Album Pop Vocal

Short n’ Sweet de Sabrina Carpenter (Ganadora)

Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish

Eternal Sunshine de Ariana Grande

The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan

The Tortured Poets Department de Taylor Swift

- Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo

“Us.” de Gracie Abrams con Taylor Swift

“Levi’s Jeans” de Beyonce con Post Malone

“Guess” de Charli XCX con Billie Eilish

“The Boy Is Mine” de Ariana Grande, Brandy y Monica

“Die With a Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars (Ganadores)

- Mejor Artista Nuevo

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

Raye

Chappell Roan (Ganadora)

Shaboozey

Teddy Swims

- Mejor Álbum Country

“Cowboy Carter” de Beyoncé (Ganador)

“F-1 Trillion” de Post Malone

“Deeper Well” de Kacey Musgraves

“Higher” de Chris Stapleton

“Whirlwind” de Lainey Wilson

- Mejor Interpretación Country Solista

“16 Carriages” de Beyoncé

“It Takes a Woman” de Chris Stapleton (Ganador)

“I Am Not Okay” de Jelly Roll

“The Architect” de Kacey Musgraves

“A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey

- Mejor Interpretación Country Dúo/Grupo

“II Most Wanted” de Beyoncé & Miley Cyrus (Ganadoras)

“Break Mine” de Brothers Osborne

“Bigger Houses” de Dan + Shay

“Cowboys Cry Too” de Kelsea Ballerini & Noah Kahan

“I Had Some Help” de Post Malone con Morgan Wallen

- Mejor Canción Country

“Texas Hold ’Em” de Beyoncé

“I Am Not Okay” de Jelly Roll

“The Architect” de Kacey Musgraves (Ganador)

“I Had Some Help” de Post Malone con Morgan Wallen

“A Bar Song (Tipsy)” de Shaboozey

- Mejor Interpretación R&B

“Guidance” de Jhené Aiko

“Residuals” de Chris Brown

“Here We Go (Uh Oh)” de Coco Jones

“Made for Me (Live on BET)” de Muni Long (Ganadora)

“Saturn” de SZA

- Mejor Canción R&B

“Here We Go (Uh Oh)” de Coco Jones

“After Hours” de Kehlani

“Ruined Me” de Muni Long

“Saturn” de SZA (Ganadora)

“Burning” de Tems

- Mejor Álbum R&B

11:11 (Deluxe) de Chris Brown (Ganador)

Vantablack de Lalah Hathaway

Revenge de Muni Long

Algorithm de Lucky Daye

Coming Home de Usher

- Mejor Interpretación R&B Tradicional

“Can I Have This Groove” de Kenyon Dixon

“No Lie” de Lalah Hathaway con Michael McDonald

“That’s You” de Lucky Daye (Ganador)

“Wet” de Marsha Ambrosius

“Make Me Forget” de Muni Long

- Mejor Álbum R&B Progresivo

“So Glad to Know You” de Avery*Sunshine (Ganador)

“Bando Stone and the New World” de Childish Gambino

“En Route” de Durand Bernarr

“Crash” de Kehlani

“Why Lawd?” de NxWorries

- Mejor Interpretación Rap

“Enough (Miami)” de Cardi B

“When the Sun Shines Again” de Common & Pete Rock con Posdnuos

“Nissan Altima” de Doechii

“Houdini” de Eminem

“Like That” de Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

“Yeah Glo!” de Glorilla

“Not Like Us” de Kendrick Lamar (Ganador)

- Mejor Interpretación Rap Melódica

“Spaghettii” de Beyoncé, Linda Martell & Shaboozey

“We Still Don’t Trust You” de Future, Metro Boomin & The Weeknd

“Kehlani (Remix)” de Jordan Adetunji con Kehlani

“Big Mama” de Latto (Ganador)

“3:AM” de Rapsody con Erykah Badu

- Mejor Canción Rap

“Like That” de Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar

“Yeah Glo!” de Glorilla

“Not Like Us” de Kendrick Lamar (Ganador)

“Asteroids” de Rapsody & Hit-Boy

“Carnival” de ¥$, Kanye West, Ty Dolla $ign & Rich the Kid con Playboi Carti

- Mejor Álbum Rap

“The Auditorium Vol. 1” de Common & Pete Rock

“Alligator Bites Never Heal” de Doechii (Ganador)

“The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)” de Eminem

“We Don’t Trust You” de Future & Metro Boomin

“Might Delete Later” de J. Cole

- Mejor Álbum Rock

“Happiness Bastards” de The Black Crowes

“Romance” de Fontaines D.C.

“Saviors” de Green Day

“TANGK” de IDLES

“Dark Matter” de Pearl Jam

“Hackney Diamonds” de The Rolling Stones (Ganador)

“No Name” de Jack White

- Mejor Canción Rock

“Beautiful People (Stay High)” de The Black Keys

“Dilemma” de Green Day

“Gift Horse” de Idles

“Dark Matter” de Pearl Jam

“Broken Man” de St. Vincent (Ganadora)

- Mejor Interpretación Rock

“Now and Then” de The Beatles (Ganador)

“Beautiful People (Stay High)” de The Black Keys

“The American Dream Is Killing Me” de Green Day

“Gift Horse” de Idles

“Dark Matter” de Pearl Jam

“Broken Man” de St. Vincent

- Mejor Interpretación Metal

“Mea Culpa (Ah! Ça ira!)” de Gojira, Marina Viotti & Victor le Masne (Ganadores)

“Crown of Horns” de Judas Priest

“Suffocate” de Knocked Loose con Poppy

“Screaming Suicide” de Metallica

“Cellar Door” de Spiritbox

- Mejor Grabación Dance Pop

“Make You Mine” de Madison Beer

“Von Dutch” de Charli xcx (Ganadora)

“L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]” de Billie Eilish

“Yes, and?” de Ariana Grande

“Got Me Started” de Troye Sivan

- Mejor Grabación Dance/Electrónica

“She’s Gone, Dance On” de Disclosure

“Loved” de Four Tet

“Leavemealone” de Fred Again & Baby Keem

“Neverender” de Justice & Tame Impala (Ganador)

“Witchy” de Kaytranada con Childish Gambino

- Mejor Grabación Dance Pop

“Yes, and?” de Ariana Grande

“L’Amour de Ma Vie [Over Now Extended Edit]” de Billie Eilish

“Von Dutch” de Charli XCX (Ganadora)

“Make You Mine” de Madison Beer

“Got Me Started” de Troye Sivan

- Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica

Brat de Charli XCX (Ganador)

Three de Four Tet

Hyperdrama de Justice

Timeless de Kaytranada

Telos de Zedd

- Mejor Grabación Remezclada

“Von Dutch A. G. Cook Remix con Addison Rae” de Charli XCX

“Alter Ego (Remix de Kaytranada)” por Doechii & Kaytranada con JT

“Jah Sees Them (Remix Amapiano)” por Julian Marley & Antaeus

“Espresso (Remix de Trabajo Tardío de Mark Ronson x FNZ)” por Sabrina Carpenter (Ganadora)

“A Bar Song (Tipsy) (Remix)” por Shaboozey & David Guetta

- Mejor Actuación de Música Alternativa

“Neon Pill” por Cage the Elephant

“Song of the Lake” por Nick Cave & The Bad Seeds

“Starburster” por Fontaines D.C.

“Bye Bye” por Kim Gordon

“Flea” por St. Vincent (Gandora)

- Mejor Álbum de Música Alternativa

“What Now” de Brittany Howard

“Charm” de Clairo

“The Collective” de Kim Gordon

“Wild God” de Nick Cave & the Bad Seeds

“All Born Screaming” de St. Vincent (Gandor)

- Mejor Álbum de Pop Latino

“Funk Generation” de Anitta

“El Viaje” de Luis Fonsi

“GARCÍA” de Kany García

“Las Mujeres Ya No Lloran” de Shakira (Ganador)

“ORQUÍDEAS” de Kali Uchis

- Mejor Banda Sonora para Medios Visuales

American Fiction

Challengers

The Color Purple

Dune: Part Two (Ganadora)

Shgun

- Mejor Álbum de Poesía Hablada

“Good M.U.S.I.C. Universe Sonic Sinema Episode 1: In the Beginning Was the Word” por Malik Yusef

“Concrete & Whiskey Act II Part 1: A Bourbon 30 Series” por Omari Hardwick

“Civil Writes: The South Got Something to Say” por Queen Sheba

“The Seven Number Ones” por Skillz

“The Heart, the Mind, the Soul” por Tank and the Bangas (Ganador)

- Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional

“Impossible Dream” de Aaron Lazar

“À Fleur de Peau” de Cyrille Aimée

“Christmas Wish” de Gregory Porter

“Good Together” de Lake Street Dive

“Visions” de Norah Jones (Ganadora)

- Mejor Álbum de Teatro Musical

“Hell’s Kitchen” (Ganador)

“Merrily We Roll Along”

“The Notebook”

“The Outsiders”

“Suffs”

“The Wiz”

- Productor del Año, No Clásico

Alissia

Dernst “D’Mile” Emile II

Ian Fitchuk

Mustard

Daniel Nigro (Ganador)

- Compositor del Año, No Clásico

Jessi Alexander

Amy Allen (Ganadora)

Edgar Barrera

Jessie Jo Dillon

Raye