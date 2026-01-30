La Capital | Ovación | Newell's

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

Hace varios días que el futbolista está en conflicto y se manifestó en redes sociales aclarando su situación contractual con el club

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

30 de enero 2026 · 11:09hs
La dirigiencia de Newells enfrenta un tema conflicto en el plantel superior

Foto: La Capital / Archivo

La dirigiencia de Newell's enfrenta un tema conflicto en el plantel superior

A pesar que con las lesiones de Oscar Salomón y Bruno Cabrera, más la recuperación todavía de Ian Glavinovich, los defensores no abundan hoy por hoy en Newell's, la dirigencia Leprosa tiene un conflicto abierto con uno de los defensores del plantel que, por el momento, no trabaja con sus compañeros en el día a día.

Se trata de Fabián Noguera, quien llegó en junio de 2025 y que apenas jugó un puñado de encuentros con la camiseta rojinegra el último semestre. El ex defensor de Estudiantes de La Plata, intimó en las últimas horas a la dirigencia leprosa a que lo reintegre a trabajar con el plantel que dirige la dupla pero, más allá de esta intimación por parte del zaguero, no se revertirá la decisión tomada.

Cabe recordar que, fuentes cercanas de la dirigencia de Newell's informaron a Ovación que, apenas comenzó la pretemporada, se le ofreció al defensor pagarle la deuda que tenía la anterior dirigencia con el futbolista (alrededor de 200 mil dólares) a cambio de rescindir el contrato y que el jugador quede con el pase en su poder.

Qué dijo el jugador

El zaguero, representado por su padre, se negó a este arreglo y duplicó la apuesta, ya que también intimó a que le paguen la deuda completa que tiene la institución con él. En el mientras tanto, fue apartado del plantel, trabajando con un preparador físico. Para la dirigencia Leprosa, el sueldo de Noguera es muy alto en este nuevo proceso de contratos que se implementó en la presidencia de Ignacio Boero.

Por su parte, el jugador utilizó su cuenta de X, para hacer su descargo sobre la situación y contestándole al periodista Federico Cristofanelli, quien había informado el panorama expuesto anteriormente. "Hola Fede. Te están brindando la información incorrecta. A mí nunca se me propuso cancelar la deuda, únicamente me ofrecieron bajarme el sueldo al 30%. Ante mí negativa, tomaron la decisión de separarme del plantel y entrenar solo hace 10 días", indicó.

Y agregó sobre la situación que vive: "La dupla (los cuales tuve varias charlas) siempre me tuvo en consideración por mí buena pretemporada. Yo únicamente quería pelear el puesto y demostrar que estoy a la altura de un club tan grande como Newell´s" expresó.

>> Leer más: Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

El marcador central tenía sondeos del fútbol uruguayo (se hablaba de Peñarol) y también de Nacional de Paraguay quien, en principio, venía avanzando en las negociaciones, pero al parecer se frenó. Lo que queda en claro, es que la relación entre Noguera y Newell´s parece quebrada y, a pesar de la ausencia de defensores a disposición, será difícil volver atrás con lo decidido.

Noticias relacionadas
Las autoridades de la AFA eligieron los árbitros, los asistentes, y a los que serán los encargados del VAR en esta 3ª jornada del torneo Apertura.    

Torneo Apertura: se conocieron los árbitros de la 3ª fecha para Newell's y Central

Bruno Cabrera está desgarrado y la dupla técnica de Newells lo pierde por tres semanas. 

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

El festejo de los jugadores de Newells tras el gol de Mauricio Tevez a Boca en la Bombonera en 2014.

La dura racha adversa que lleva Newell's en la Bombonera

Todos los integrantes de la nueva comisión directiva de Newell’s, el día de la asunción en el césped del Coloso: Agustín Baclini, Pablo Cerra, Valeria March, Javier Rebori, Leonel Larrauri, Juan Costa, Hernán Botta, Ignacio Boero, Juan Manuel Medina, Camilo Cristiá, Román Guajardo, Carlos Altieri, Maximiliano Barrionuevo, Rubén Failá, Santiago Daulon y Damián Ruggiero. 

La comisión directiva de Newell's dio respuestas sobre el crítico presente institucional

Ver comentarios

Las más leídas

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Lo último

Netflix lanzó el tráiler de la segunda temporada de En el barro y confirmó fecha de estreno

Netflix lanzó el tráiler de la segunda temporada de "En el barro" y confirmó fecha de estreno

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

La industria aceitera advierte que una decisión de la Comisión Europea puede ser letal para la actividad. Los motivos políticos detrás de los científicos

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea
Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Ovación
¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?
OVACION

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Newells atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Policiales
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Caso Luna Zárate: la Fiscalía admite que hay cuestiones por mejorar en el proceso de identificación

Caso Luna Zárate: la Fiscalía admite que hay cuestiones por mejorar en el proceso de identificación

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

La Ciudad
El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario
La Ciudad

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur
Política

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado
Información General

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto
OVACIÓN

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado
La Región

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias
Política

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación
La Ciudad

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe
Economía

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo
Economía

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Trump anunció que se restablecerán muy pronto los vuelos a Venezuela
El Mundo

Trump anunció que se restablecerán "muy pronto" los vuelos a Venezuela

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas
Información General

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez
Policiales

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria
La Ciudad

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
Política

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"