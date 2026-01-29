Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado Sucedió este jueves en Puerto General San Martín. La joven fue trasladad al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria 29 de enero 2026 · 18:29hs

La joven se encuentra en grave estado en el hospital Eva Perón.

Una motociclista de 16 años chocó con un camión este jueves en Puerto General San Martín. La joven fue trasladada de urgencia al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y se encuentra en grave estado.

El hecho sucedió este jueves alrededor de las 15 en avenida Hipólito Yrigoyen y Alicia Moreau de Justo. El camión, un Ford 1722 conducido por Alejandro Matías C. de 38 años, chocó contra una moto conducida por una joven.

A raíz del siniestro, la víctima, identificada como Candela B., quedó debajo del camión. Fue trasladada por el servicio de emergencia local hasta el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria bajo código rojo. Según trascendió, ingresó a quirófano en grave estado.

En el lugar trabajó personal policial y Bomberos Voluntarios, mientras se avanza en las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.