La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La entidad difundió un comunicado donde explica que cayó la concurrencia a los bancos y que la mayoría de las transacciones se realizan de forma virtual

El Banco Santander salió a explicar su posición ante el planteo realizado este jueves por la Asociación Bancaria , delegación local, sobre el presunto cierre de sucursales en el Gran Rosario. La entidad crediticia reafirmó su compromiso de no alterar el nivel de atención a los clientes.

En un comunicado difundido en las últimas horas, Santander indicó: “Estamos evolucionando nuestro modelo de atención para acompañar cómo hoy las personas se vinculan con la banca: actualmente, el 90% de las transacciones se realizan de manera digital”.

“En ese contexto, la app Santander se posiciona entre las aplicaciones financieras más valoradas del mercado, mientras que la concurrencia a sucursales viene cayendo un 30% año a año”, revelaron desde del banco.

La entidad subrayó que “esa esta evolución se apoya en una inversión de USD 230 millones prevista para 2026, destinada a seguir llevando innovación y tecnología a nuestra app, para que el banco esté disponible en el celular de cada cliente, combinando disponibilidad digital 24/7 con atención humana especializada cuando realmente agrega valor”.

>> Leer más: Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Santander aseguró que “los clientes podrán seguir operando de varias maneras, incluso con más flexibilidad que hoy. Por un lado, a través de la app Santander, que permite hacer prácticamente todas las gestiones de forma digital, sin filas y en cualquier momento del día. Además, Santander cuenta desde hace años con corresponsalías, que son puntos físicos de atención con los que el banco tiene acuerdos comerciales y donde se pueden realizar cobros, pagos y las principales operaciones que hoy se hacen por ventanilla”.

“Santander reafirma su visión de largo plazo: construir una banca más cercana por disponibilidad, simplicidad y valor. Un banco preparado para acompañar cómo los argentinos viven, trabajan y gestionan sus finanzas hoy”, concluyeron desde la entidad.

Qué había dicho la Asociación Bancaria

La delegación Rosario de la Asociación Bancaria expresó este jueves su preocupación por la decisión del Banco Santander de cerrar sucursales en todo el país y en ese marco se espera que en la zona sur de la provincia de Santa Fe dejen de funcionar dos filiales en el Gran Rosario.

Sergio Rivolta, referente del gremio, señaló este jueves que la intención de Santander “es cerrar 36 sucursales a nivel país, dos de las cuales pertenecen a la seccional Rosario. Por lo tanto, los afiliados se declararon en estado de alerta y movilización en defensa de los puestos de trabajo de compañeras y compañeros en esas dos sucursales”.

Rivolta subrayó que el Banco Santander en la seccional Rosario tiene catorce sucursales, siete en Rosario y después tiene una en San Lorenzo, Casilda, Arroyo Seco, Villa Constitución, Funes, Pérez y una en Puerto San Martín. “La información que tenemos es que la Pérez y Puerto San Martín cerraría a mediados de marzo. No está confirmado oficialmente, pero es casi un hecho”, señaló el dirigente.

Rivolta precisó en ese sentido que la Bancaria recibió información de que clientes de esas dos sucursales “ya han sido notificados de que serán reubicados. Los de Pérez pasarían a las oficinas de Fisherton (Rosario). Los de Puerto San Martín pasarían a la sucursal en San Lorenzo”.

“Nuestra preocupación es por el destino de ocho trabajadores. Hay cuatro en Puerto San Martín y cuatro en Pérez. Estamos convencidos de que con el número de sucursales que quedan abiertas esos compañeros podrían ser reubicados en esas sucursales”, subrayó el representante de la Bancaria.