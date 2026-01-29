La Capital | La Ciudad | Banco Santander

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La entidad difundió un comunicado donde explica que cayó la concurrencia a los bancos y que la mayoría de las transacciones se realizan de forma virtual

29 de enero 2026 · 12:36hs
Banco Santander respondió al planteo de los bancarios y llevó tranquilidad a los clientes

Imagen Google Street View

Banco Santander respondió al planteo de los bancarios y llevó tranquilidad a los clientes

El Banco Santander salió a explicar su posición ante el planteo realizado este jueves por la Asociación Bancaria, delegación local, sobre el presunto cierre de sucursales en el Gran Rosario. La entidad crediticia reafirmó su compromiso de no alterar el nivel de atención a los clientes.

En un comunicado difundido en las últimas horas, Santander indicó: “Estamos evolucionando nuestro modelo de atención para acompañar cómo hoy las personas se vinculan con la banca: actualmente, el 90% de las transacciones se realizan de manera digital”.

“En ese contexto, la app Santander se posiciona entre las aplicaciones financieras más valoradas del mercado, mientras que la concurrencia a sucursales viene cayendo un 30% año a año”, revelaron desde del banco.

Banco Santander y la inversión prevista para 2026

La entidad subrayó que “esa esta evolución se apoya en una inversión de USD 230 millones prevista para 2026, destinada a seguir llevando innovación y tecnología a nuestra app, para que el banco esté disponible en el celular de cada cliente, combinando disponibilidad digital 24/7 con atención humana especializada cuando realmente agrega valor”.

>> Leer más: Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Santander aseguró que “los clientes podrán seguir operando de varias maneras, incluso con más flexibilidad que hoy. Por un lado, a través de la app Santander, que permite hacer prácticamente todas las gestiones de forma digital, sin filas y en cualquier momento del día. Además, Santander cuenta desde hace años con corresponsalías, que son puntos físicos de atención con los que el banco tiene acuerdos comerciales y donde se pueden realizar cobros, pagos y las principales operaciones que hoy se hacen por ventanilla”.

“Santander reafirma su visión de largo plazo: construir una banca más cercana por disponibilidad, simplicidad y valor. Un banco preparado para acompañar cómo los argentinos viven, trabajan y gestionan sus finanzas hoy”, concluyeron desde la entidad.

Qué había dicho la Asociación Bancaria

La delegación Rosario de la Asociación Bancaria expresó este jueves su preocupación por la decisión del Banco Santander de cerrar sucursales en todo el país y en ese marco se espera que en la zona sur de la provincia de Santa Fe dejen de funcionar dos filiales en el Gran Rosario.

Sergio Rivolta, referente del gremio, señaló este jueves que la intención de Santander “es cerrar 36 sucursales a nivel país, dos de las cuales pertenecen a la seccional Rosario. Por lo tanto, los afiliados se declararon en estado de alerta y movilización en defensa de los puestos de trabajo de compañeras y compañeros en esas dos sucursales”.

Rivolta subrayó que el Banco Santander en la seccional Rosario tiene catorce sucursales, siete en Rosario y después tiene una en San Lorenzo, Casilda, Arroyo Seco, Villa Constitución, Funes, Pérez y una en Puerto San Martín. “La información que tenemos es que la Pérez y Puerto San Martín cerraría a mediados de marzo. No está confirmado oficialmente, pero es casi un hecho”, señaló el dirigente.

Rivolta precisó en ese sentido que la Bancaria recibió información de que clientes de esas dos sucursales “ya han sido notificados de que serán reubicados. Los de Pérez pasarían a las oficinas de Fisherton (Rosario). Los de Puerto San Martín pasarían a la sucursal en San Lorenzo”.

“Nuestra preocupación es por el destino de ocho trabajadores. Hay cuatro en Puerto San Martín y cuatro en Pérez. Estamos convencidos de que con el número de sucursales que quedan abiertas esos compañeros podrían ser reubicados en esas sucursales”, subrayó el representante de la Bancaria.

Noticias relacionadas
El complemento educativo se suma a las políticas del gobierno de Santa Fe orientadas a aliviar el impacto del inicio del ciclo lectivo 

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

El ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Jubilados y pensionados con la mínima pueden acceder a la excención del pago de la Tasa General de Inmuebles (TGI)

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Una radiografía de la educación santafesina.

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Lo último

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

El ataque ocurrió este mediodía en Alzugaray al 700. La víctima falleció en el lugar pese a la intervención del Sies. Buscan a dos sospechosos

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030
La Ciudad

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad de menores: Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
POLITICA

La imputabilidad de menores: "Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos
Ovación

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Policiales
Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad
Policiales

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Orsi-Gómez y el progreso de Newells: Queremos representar al hincha
Ovación

Orsi-Gómez y el progreso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido