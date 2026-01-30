La Capital | Policiales | pelea

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

El violento incidente sucedió en un comercio de Corrientes al 5300, en la zona sur de Rosario. El delincuente está en terapia intensiva con respiración asistida

30 de enero 2026 · 07:52hs
El supermercado chino de zona sur donde se produjo la pelea entre el dueño y un ladrón.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El supermercado chino de zona sur donde se produjo la pelea entre el dueño y un ladrón.

Un hombre 37 años se encuentra en grave estado en el Hospital Clemente Álvarez (Heca) tras una feroz pelea con el encargado de un supermercado chino en la zona sur Rosario. Según las primeras informaciones, la agresión se dio en medio de una contienda que se desencadenó cuando el comerciante sorprendió a esa persona robando una botella de fernet.

El incidente sucedió poco después del mediodía del jueves en el establecimiento situado en Corrientes al 5300, pero trascendió hoy. Fuentes policiales indicaron que lo ocurrido allí se conoció cuando policías del Comando Radioeléctrico que patrullaban en la zona de Paraguay y Regimiento 11 hallaron a un hombre en calle que presentaba serias heridas en la cabeza.

Lo primero que hicieron los agentes fue comunicarse con el Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies). Minutos después, una ambulancia trasladó al herido, identificado como Andrés C., de 37 años, al Heca con un cuadro de traumatismo de cráneo grave. Posteriormente, los efectivos entrevistaron a vecinos del lugar, quienes manifestaron que habían visto al hombre herido salir del supermercado chino situado a pocos metros de allí, en Corrientes al 5300.

super chino pelea02

Cómo fue la pelea en el súper chino

Una vez en el lugar, la Policía pudo reconstruir en parte lo ocurrido y lo hizo en base al testimonio de uno de los empleados. De acuerdo con la versión preliminar que se obtuvo en el lugar del hecho, uno de los encargados del negocio Xiong W. se trabó en una feroz pelea con Andrés C. a quien supuestamente sorprendió robando mercadería. Ese violento incidente fue registrado por las cámaras de video que hay en el negocio.

>> Leer más: Pelea entre ladrón y víctima: se defendió de un robo hasta con un mordiscón

Según las fuentes, la secuencia que quedó grabada en video muestra cómo se habrían dado los hechos. Se observa cómo Andrés C. ingresó al supermercado sustrajo una botella de fernet, y en ese momento fue sorprendido por el encargado. Así comenzó una pelea a puñetazos en la que ambos cayeron al piso. De acuerdo al reporte policial, ambos protagonistas sufrieron heridas y Andrés C. pudo salir corriendo del local.

Xiong W. también tuvo que ser atendido por personal del Sies que lo derivó al Hospital Roque Sáenz Peña por una herida cortante en la cabeza que no era de gravedad. Tras la atención de rigor, el hombre se fue con el alta médica.

Con relación al estado de salud de Andrés C., las fuentes indicaron que quedó internado por traumatismo de cráneo en la unidad de terapia intensiva del Heca. Su estado era crítico, permanecía sedado y conectado a asistencia mecánica respiratoria. Xiong W. quedó demorado y se le abrió una causa por lesiones graves.

