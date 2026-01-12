La Capital | Zoom | k-pop

El K-pop está a un paso de ganar un Grammy por primera vez en la historia

Artistas coreanos están nominados en cuatro categorías principales para la ceremonia que se realizará el próximo 1º de febrero

12 de enero 2026 · 19:29hs
El K-pop está a un paso de ganar un Grammy por primera vez en la historia

El 1º de febrero se entregarán por vez número 68 los Premios Grammy. En ninguna de las ediciones anteriores ganó un premio algún artista de K-pop, un género que tuvo un gran crecimiento a nivel global y traspasó fronteras e idiomas. Pero esta vez, por primera vez, probablemente algún músico surcoreano suba al escenario del Crypto.com en Los Ángeles para agradecer con un "gamsahamnida".

Canciones lanzadas por artistas de K-pop recibieron nominaciones en las cuatro categorías principales de los Grammy 2026. Rosé, una cuarta parte del poderoso grupo femenino Blackpink, es la primera artista de K-pop en recibir una nominación en la categoría de grabación del año por “APT.”, su megaéxito a dúo con el favorito de los Grammy, Bruno Mars.

La categoría de canción del año también presenta nominados de K-pop por primera vez. “APT.” competirá con “Golden” del grupo femenino ficticio HUNTR/X, interpretada por Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami de la banda sonora de “KPop Demon Hunters”, que este domingo ganó el premio a mejor canción en los Globos de Oro.

Y también se medirá con el grupo femenino Katseye, la creación de HYBE, la compañía de entretenimiento detrás de la sensación del K-pop BTS y muchos otros actos internacionales. Katseye fue diseñada a imagen del sistema de ídolos del K-pop y está nominada como mejor nuevo artista.

La profesora asistente de Estudios Coreanos en la Universidad Estatal de Arizona Areum Jeong, autora de “K-pop Fandom: Performing Deokhu from the 1990s to Today”, dice que la mayoría de estas nominaciones le parecen más una “idea híbrida y desterritorializada del K-pop”, en lugar de un reconocimiento del género musical.

Jeong señaló que Rosé “fue reclutada y entrenada bajo el sistema de K-pop" pero remarcó que la canción "ATP." no parece del todo una canción de K-pop. "Lo mismo con Katseye, que fue entrenado y producido bajo HYBE pero comercializado más hacia los fanáticos y oyentes occidentales”, subrayó.

Dijo que tanto “APT.” como “Gabriela” de Katseye —ambas competirán con “Golden” en la categoría de actuación de dúo/grupo pop— “parecen menos K-pop que otras canciones de K-pop que podrían haber sido nominadas a lo largo de los años”.

Lo mismo para la música de “Kpop Demon Hunters”, que "toma inspiración y motivos de la cultura coreana”, donde “el K-pop sirve como una idea, un punto de partida o un motivo, creando alternativas o nuevas posibilidades”, subrayó.

El K-pop y la música mainstream

Mathieu Berbiguier, profesor asistente visitante en Estudios Coreanos en la Universidad Carnegie Mellon, señala que estas nominaciones difieren de las nominaciones anteriores de K-pop en los Grammy porque “Golden”, “APT.” y Katseye presentan “un factor de música popular mainstream”.

Esa es la conexión de una película popular masiva de Netflix (“Kpop Demon Hunters”), una colaboración con Bruno Mars (“APT.”) y la membresía internacional de Katseye y la serie de Netflix (“Pop Star Academy: Katseye”), respectivamente.

“Se dice que el K-pop ya no se considera algo de nicho. Ahora, cuando pensamos en música pop en general, también pensamos en el K-pop como parte de ella”, indicó.

Bernie Cho, experto de la industria y presidente de la agencia surcoreana DFSB Kollective, está de acuerdo en que hay un atractivo internacional y mainstream en los nominados. “Todos los nominados representan una especie de K-pop post-ídolo, en el sentido de que Rosé, las tres damas de HUNTR/X y Katseye representan la versión globalizada del K-pop, donde la ‘K’ está muy presente, pero algunas personas podrían argumentar que es silenciosa. Las canciones no son necesariamente para Corea, por Corea, desde Corea, simplemente más allá de Corea. Es una celebración y testimonio de cuán diverso y dinámico se ha vuelto el K-pop”, dijo.

