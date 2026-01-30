Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

La empresa precisó que el gobierno nacional definió los nuevos cuadros tarifarios de gas natural. La suba afecta al 75% de los clientes

La empresa Litoral Gas precisó que el gobierno nacional definió los nuevos cuadros tarifarios de gas natural que comenzarán a regir a partir del 1º de febrero , aunque su aplicación efectiva quedará supeditada a la publicación oficial en el Boletín Oficial.

La firma detalló en un comunicado que la tarifa de gas está compuesta por el precio del gas y por los componentes regulados de transporte y distribución.

“Este último, que constituye el ingreso de las distribuidoras como Litoral Gas, registró durante este mes una suba por inflación, junto con la aplicación de la cuota correspondiente a la revisión quinquenal de tarifas y al plan de obras 2025-2029. Todos estos componentes se encuentran alcanzados por la aplicación de impuestos proporcionales”, indicaron desde la empresa.

“Desde febrero, el precio del gas —sobre el cual las distribuidoras no tienen injerencia ni perciben ingresos— se incrementó un 31%, convirtiéndose en el factor de mayor impacto sobre la variación de la tarifa final. En este marco, la Secretaría de Energía estableció un precio uniforme en dólares para todo el año, contemplando para la región una composición del suministro del 88% proveniente de la cuenca Neuquina y el 12% de Tierra del Fuego”, añadió Litoral Gas.

Esquema de subsidios

Asimismo, el gobierno dispuso una reestructuración del esquema de subsidios, que reemplaza el sistema de segmentación y la tarifa social por dos nuevas categorías: usuarios con subsidio y sin subsidio.

La buena noticia es que, según el padrón remitido por el Ente Regulador, el 93% de los clientes de Litoral Gas que contaban con subsidios los mantendrán bajo las nuevas condiciones establecidas en el decreto nacional.

El impacto en las facturas

En cuanto al impacto en las facturas, se estima que el 75% de los clientes registrará un aumento cercano a los 3.100 pesos en los consumos correspondientes a febrero.

En el caso de quienes residan en localidades alcanzadas por la Ley de Zona Fría, el monto final de las facturas oscilará entre los 5.000 y los 17.000 pesos.

La distribución de gas natural se rige por la ley 24.076 y por las normas que emiten la Secretaría de Energía y el Ente Regulador. En ese marco, el monto facturado surge exclusivamente de los cuadros tarifarios aprobados por el Gobierno Nacional y publicados en el Boletín Oficial.

Además, la proporción de gas y transporte proveniente de las distintas cuencas utilizada para la facturación también es determinada por el gobierno nacional en dichos cuadros tarifarios.