Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Según la Bancaria, dos filiales del Gran Rosario figuran entre las delegaciones a cerrar. Reclaman que los trabajadores sean reubicados

La Asociación Bancaria se declaró en estado de alerta y movilización ante la decisión del Banco Santander de cerrar sucursales

La delegación Rosario de la Asociación Bancaria expresó su preocupación por la decisión del Banco Santander de cerrar sucursales en todo el país y en ese marco se espera que en la zona sur de la provincia de Santa Fe dejen de funcionar dos filiales en el Gran Rosario.

Sergio Rivolta, referente del gremio, señaló este jueves que la intención de Santander “es cerrar 36 sucursales a nivel país, dos de las cuales pertenecen a la seccional Rosario . Por lo tanto, los afiliados se declararon en estado de alerta y movilización en defensa de los puestos de trabajo de compañeras y compañeros en esas dos sucursales”.

Rivolta subrayó que el Banco Santander en la seccional Rosario tiene catorce sucursales, siete en Rosario y después tiene una en San Lorenzo, Casilda, Arroyo Seco, Villa Constitución, Funes, Pérez y una en Puerto San Martín. “La información que tenemos es que la Pérez y Puerto San Martín cerraría a mediados de marzo. No está confirmado oficialmente, pero es casi un hecho” , señaló el dirigente.

Rivolta precisó en ese sentido que la Bancaria recibió información de que clientes de esas dos sucursales “ya han sido notificados de que serán reubicados. Los de Pérez pasarían a las oficinas de Fisherton (Rosario). Los de Puerto San Martín pasarían a la sucursal en San Lorenzo”.

“Nuestra preocupación es por el destino de ocho trabajadores. Hay cuatro en Puerto San Martín y cuatro en Pérez. Estamos convencidos de que con el número de sucursales que quedan abiertas esos compañeros podrían ser reubicados en esas sucursales”, subrayó el representante de la Bancaria.