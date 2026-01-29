La Capital | Ovación | Newell's

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Los tres tienen distintas lesiones y solo uno de ellos comenzará a entrenar la semana que viene, después del partido en la Bombonera

29 de enero 2026 · 18:48hs
Bruno Cabrera está desgarrado y la dupla técnica de Newells lo pierde por tres semanas. 

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Bruno Cabrera está desgarrado y la dupla técnica de Newell's lo pierde por tres semanas. 

Newell's ya se prepara para asumir un nuevo desafío en el torneo Apertura: será este domingo en la Bombonera ante Boca, por la tercera fecha del torneo. El plantel trabaja a full pensando en ese compromiso, aunque no está completo.

El equipo de la dupla técnica compuesta por Favio Orsi y Sergio Gómez viene de sacar un buen empate ante Independiente en el Coloso, en un partido en el que fue superado por momentos pero que logró emparejar sobre el final gracias a una persistente búsqueda.

Ante el Rojo, Newell's pareció evolucionar defensivamente en relación a lo que había mostrado en el debut ante Talleres, en Córdoba, pero volvió a tener problemas a la hora de crear juego y de generar situaciones de gol en el arco rival.

Ante Independiente, el punto de partida

El empate, sin embargo, terminó convirtiéndose en un buen punto de partida para lo que viene, ya que Orsi-Gómez tienen más elementos para evaluar tanto a los jugadores como el funcionamiento colectivo.

El problema para los técnicos es que en el choque contra Boca no podrán contar con jugadores esenciales en la estructura del equipo, como Bruno Cabrera y Oscar Salomón, ya que los dos están lesionados y no estarán recuperados para el choque del domingo.

Para peor, Ian Glavinovich, un posible sustituto de cualquiera de los dos, también se recupera de una lesión y recién empezará a entrenar con normalidad en una semana.

Parte del departamento médico de Newell's

Este jueves, el departamento médico de Newell's informó cuál es la situación de los tres futbolistas.

El Departamento médico del Club Atlético Newell's Old Boys informa las novedades más recientes respecto a jugadores que integran el plantel profesional de la institución.

  • Bruno Cabrera: sufrió un desgarro grado 1 del recto anterior del muslo derecho, que le demandará aproximadamente tres semanas de recuperación.
  • Oscar Salomón: los exámenes confirmaron una distensión en el músculo piramidal. Tendrá entre dos y tres semanas de recuperación, según su evolución.
  • Ian Glavinovich: se encuentra cursando la recuperación de un desgarro en el aductor, con evolución favorable y perspectivas de sumarse a los trabajos del grupo en una semana.

