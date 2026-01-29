Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas

La madre intentó salvarlos pero cayó al agua y también estuvo a punto de morir congelada, hasta que fue rescatada por un vecino

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años murieron en Texas durante la gran tormenta invernal que azota a Estados Unidos, luego de que los chicos cayeron en un estanque helado frente a la casa donde se estaban quedando. Su madre contó que saltó al agua helada pero no pudo salvarlos.

“Solo estaban gritando, pidiéndome que los ayudara. Y vi a todos luchar, luchar por mantenerse sobre el agua. Vi a todos pelear”, contó la mujer, Cheyenne Hangaman.

Los hermanos murieron al caer en un estanque privado al norte de Bonham, una comunidad rural de unas 10.000 personas cerca de la frontera con Oklahoma, según la Oficina del Sheriff del Condado de Fannin.

Hangaman dijo que ella y sus hijos se estaban quedando en la casa de una amiga frente al estanque, y que les había advertido que no se acercaran. Pero el lunes su hija menor corrió a decirle que sus hermanos estaban en el agua.

“Corrí sobre todo el hielo que pude para llegar a ellos y finalmente terminé cayendo yo misma”, dijo Hangaman a CNN, y añadió: “Agarraba a uno, intentaba ponerlo sobre el hielo, pero el hielo se rompía cada vez que lo sentaba allí. Solo seguía intentando ir con cada uno de ellos para ayudarlos y era solamente yo, no podía ayudarlos a todos sola”.

Hangaman dijo que un hombre que se acercó a ayudar le arrojó una cuerda para sacarla del estanque. “No podía respirar, no podía moverme. Para ese momento ya sabía que mis hijos se habían ido. Así que solo tenía que luchar por mi vida en ese momento”, recordó.

Los tres chicos asistían a la escuela primaria en el Distrito Escolar Independiente de Bonham, que había cancelado las clases el lunes debido a las rutas heladas y las temperaturas bajo cero, en un invierno gélido que azota a gran parte de Estados Unidos.

“Estamos devastados por esta pérdida inimaginable, y nuestros pensamientos están con la familia, amigos y todos los que conocían y amaban a estos niños”, dijo el superintendente Lance Hamlin en una carta a los padres.

Hasta el momento se reportaron más de 40 muertes en Estados Unidos por el frío severo.