La Capital | Política | gobierno

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

Es para las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. la decisión se tomó en una reunión de la mesa política en la Casa Rosada

29 de enero 2026 · 21:41hs
El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

El gobierno nacional anunció este jueves que firmará un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, según anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, desde sus redes sociales.

El gobierno se había inclinado por esa opción después de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, al dar respuesta a un reclamo de los gobernadores patagónicos.

La decisión llegó además en medio de las negociaciones con los jefes provinciales por la reforma laboral, un proyecto que el Poder Ejecutivo pretende sancionar en las sesiones extraordinarias de febrero.

Los gobernadores del sur habían pedido al Congreso que tratara con carácter “urgente” la ley de emergencia ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, al advertir que la magnitud de los incendios y el impacto de la crisis climática en la Patagonia requieren recursos y herramientas adicionales tanto para el combate del fuego como para la asistencia a las comunidades afectadas.

La reunión de mesa política estuvo encabezada por Adorni y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a la jefa del bloque de senadores, Patricia Bullrich; el asesor presidencial Santiago Caputo; los ministros Luis Caputo (Economía) y Diego Santilli (Interior); el secretario de Asuntos Estratégicos de la Jefatura, Ignacio Devitt, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien asistió de manera virtual.

Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad dispuso la asignación de $129.244 millones para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, con foco en equipamiento, funcionamiento, capacitación y fiscalización.

“La medida se adopta en el marco de los desastres de gran magnitud registrados en distintas provincias durante el último año y los previstos para el presente, que requieren reforzar la capacidad operativa de las entidades que integran el sistema de protección civil”, indicó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

La resolución, firmada por Monteoliva, establece la asignación de $100.810.319.998,50 destinados a 1.062 asociaciones de bomberos voluntarios de primer grado, con el objetivo de financiar la adquisición de equipamiento, materiales operativos, elementos de protección personal, vestuario técnico y otros insumos esenciales para la lucha contra el fuego y las tareas de protección civil, según se informó en un comunicado.

Noticias relacionadas
Se fortalece la imagen del gobernador Maximiliano Pullaro en la provincia de Santa Fe.

Pullaro consolida su liderazgo y la continuidad emerge como opción mayoritaria

Asoma un febrero de alta intensidad política en la Legislatura santafesina.

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

Milei podría llegar a la provincia de Santa Fe 

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Bajar la edad de imputabilidad de los menores. El tema vuelve a estudiarse en el Congreso. 

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

Ver comentarios

Las más leídas

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Lo último

El tiempo en Rosario: viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

El tiempo en Rosario: viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La Dirección de Niñez había intervenido con una Medida de Protección Excepcional por violencia familiar que luego fue interrumpida
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera
Zoom

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Ovación
Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Brian Otero: Central Córdoba se merece saltar de categoría

Brian Otero: "Central Córdoba se merece saltar de categoría"

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Policiales
Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

La Ciudad
El tiempo en Rosario: viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez
Policiales

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria
La Ciudad

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
Política

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo
Información general

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando
Información General

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas
Negocios

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso
La región

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Por Carlos Durhand
Ovación

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"