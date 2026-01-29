La Capital | La Ciudad | Luna Zárate

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada

La Dirección de Niñez había intervenido sobre Luna Zárate con una Medida de Protección Excepcional por violencia familiar que luego fue interrumpida

Martín Stoianovich

Por Martín Stoianovich

29 de enero 2026 · 17:52hs
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada.

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada.

La muerte de Luna Zárate abre más de un interrogante incómodo pero necesario, porque las respuestas exponen una situación de vulnerabilidad sobre la cual intervino el Estado y que no alcanzó para ponerla a resguardo. La adolescente de 13 años había quedado bajo custodia de la Secretaría de Niñez provincial en marzo de 2025 con una Medida de Protección Excepcional que fue levantada en septiembre. Luego continuó en un marco de violencia familiar y desprotección que es necesario desentrañar para conocer el camino que llevó a este desenlace trágico.

Luna salió de su casa del barrio Puente Gallego el 23 de diciembre pasado, cerca de la medianoche, y esa fue la última vez que la vieron sus familiares. La denuncia por su desaparición la hicieron una semana después, el 30 de diciembre, y la Fiscalía Regional hizo pública su búsqueda el 27 de enero por la noche. Al día siguiente sus allegados reconocieron el cadáver en el Instituto Médico Legal. Estaba allí desde la misma noche en que salió de su casa, fichada como una NN de aproximadamente 25 años víctima de un siniestro vial en la Circunvalación.

>> Leer más: Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

Las primeras preguntas que necesitan respuesta son las que formulan sus familiares y tienen que ver con el tiempo que transcurrió para que la identificaran en el IML. En ese marco apuntan a la autopsia y a los peritajes que condujeron a determinar que se trataba de una persona adulta. En esa falta de certezas también surgen las dudas obvias sobre la muerte de Luna, lo que se investiga en un legajo de la Fiscalía de Homicidios Culposos. Más allá del hecho, aparecen los otros interrogantes que exponen una situación de vulnerabilidad que no pudo ser contenida por las áreas estatales dedicadas a la protección de los menores.

La intervención de Niñez

La Dirección Provincial de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia de Rosario, dependiente de la Secretaría de Niñez provincial, abordó la situación de Luna Zárate en el legajo administrativo Número 17.542. En ese marco, el 4 de marzo de 2025 dispusieron una Medida de Protección Excepcional (MPE), como lo demanda la ley provincial Nº 12.967 cuando la situación del niño, niña o adolescente es de riesgo para sí o para terceros. Dicha medida se tomó en un contexto de vulnerabilidad y violencia familiar un día después de una gresca en la que su madre resultó herida con arma blanca. El edicto con el que Niñez notificó la medida indicó: "Luna sería víctima de maltrato infantil y su progenitora quedaría detenida por el presunto hecho con apariencia de delito de lesiones leves dolosas en violencia familiar". Por esa causa la mujer quedó detenida y en diciembre pasado se confirmó una prórroga de su prisión preventiva.

>> Leer más: Pedido de Justicia de la familia de Luna, la nena que estaba desaparecida y apareció muerta

El 26 de septiembre pasado Niñez dictó el cese administrativo de la medida excepcional, lo cual fue notificado al padre de Luna. El mismo documento al que accedió La Capital determinó que la intervención no se suspendería: "No obstante lo expresado, se continuará trabajando con la adolescente de referencia así como con su grupo familiar en articulación con el equipo del Primer Nivel de Intervención". Eso suponía el contacto de Luna con las instituciones estatales de su barrio para atender su situación de vulnerabilidad sin alejarla de su familia ni de su círculo de vida barrial.

Pocos días después del cese de la medida excepcional, Luna quedó en medio de un grave episodio de violencia familiar. Ese día la policía detuvo al padre de la nena, denunciado por haber agredido a su hijo de 15 años con un fierro y luego amenazarlo de muerte con una cuchilla. Situación en la que intervino Luna, poniéndose en el medio para intentar frenar a su padre.

>> Leer más: Luna, la chica de 13 años que era intensamente buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Para entonces, ese contexto de violencia afectaba a otros menores de la familia sobre los que Niñez también tenía conocimiento y había intervenido. En ese marco se inscribe la complejidad de una situación que no pudo contenerse dentro del ámbito familiar y por la cual intervino el Estado, que tampoco logró abordar de manera integral la vulnerabilidad que atravesaba Luna siendo adolescente. Por lo tanto, si bien no recaen sobre ella ni sobre todos sus familiares, urgen los interrogantes acerca de por qué estaba sola a la madrugada en Circunvalación, por qué hablaba con un mayor mediante el celular de su padre o por qué las instituciones abocadas al "Primer Nivel de Intervención" no advirtieron su ausencia hasta una semana después de que se fue de su casa.

La muerte de Luna Zárate

La última vez que sus familiares vieron a Luna fue el 23 de diciembre por la noche. Según la versión que brindaron en los últimos días, supieron que se había contactado con un joven mayor de edad por Instagram. Durante los días de investigación la Fiscalía identificó a este joven y lo dejó en libertad tras tomarle declaración. Tras una semana sin tener novedades de ella, su padre radicó la denuncia el 30 de diciembre.

>> Leer más: Desesperada búsqueda de una adolescente que se fue de su casa hace más de un mes

El pasado martes la Fiscalía Regional hizo pública la búsqueda al pedir colaboración y horas después contactaron a los familiares de Luna para que fueran a reconocer un cadáver en el Instituto Médico Legal. Finalmente, se trataba de la adolescente y entonces supieron que su cuerpo había estado fichado como NN desde el 24 de diciembre. Sobre la imposibilidad del IML y demás organismos competentes de confirmar su identidad fue el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, quien sugirió "investigar y esclarecer qué pasó para elaborar una conclusión". "En un tema tan delicado lo peor se puede hacer es salir a revolear conjeturas. Hay que esperar y darle a la familia una respuesta concreta basada en evidencia", sostuvo.

Acerca del siniestro la Fiscalía informó que ocurrió a las 4 del 24 de diciembre en Circunvalación, a la altura de Avellaneda. El hombre de 37 años que conducía el Ford Focus que embistió a Luna solicitó auxilio y se quedó en el lugar hasta que la víctima fue trasladada al Hospital Clemente Álvarez, donde falleció cerca de las 6. Los exámenes de alcoholemia dieron resultado negativo y el conductor recuperó la libertad con causa penal formada por homicidio culposo.

Noticias relacionadas
Luna Zárate, la chica de 13 años que fue buscada durante más de un mes

Pedido de Justicia de la familia de Luna, la nena que estaba desaparecida y apareció muerta

Luna Ailén Zárate, la chica que era buscada, tenía 13 años. 

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Humo en Circunvalación

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Rosario ha mejorado a través de los años los índices de alcoholemia positiva

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Lo último

La dupla técnica de Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

La dupla técnica de Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La Dirección de Niñez había intervenido con una Medida de Protección Excepcional por violencia familiar que luego fue interrumpida
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera
Zoom

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
La dura racha adversa que lleva Newells en la Bombonera

Por Carlos Durhand
Ovación

La dura racha adversa que lleva Newell's en la Bombonera

La dura racha adversa que lleva Newells en la Bombonera

La dura racha adversa que lleva Newell's en la Bombonera

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

La comisión directiva de Newells dio respuestas sobre el crítico presente institucional

La comisión directiva de Newell's dio respuestas sobre el crítico presente institucional

Policiales
Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

La Ciudad
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

La Ciudad

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando
Información General

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas
Negocios

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso
La región

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Por Carlos Durhand
Ovación

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas