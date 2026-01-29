La Capital | Información General | argentina

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

La última vez que había sido vista la joven de 21 años fue el 23 de enero. Su padre confirmó el fallecimiento. Todavía se desconocen las circunstancias

29 de enero 2026 · 11:53hs
Hallaron sin vida a Narela Micaela Barreto, la joven argentina desaparecida en Los Ángeles desde el pasado 23 de enero. El padre de Narela confirmó la muerte, aunque todavía no se tienen detalles sobre el lugar donde encontraron el cuerpo, las circunstancias del hecho y si hay sospechosos en el caso.

Los amigos de la bonaerense de 21 años habían dado aviso a sus familiares en Argentina y desplegaron el pedido de paradero por la ciudad californiana.

Barreto era traductora de inglés oriunda de la localidad de Banfield, al sur del Gran Buenos Aires, donde manejaba un kiosco familiar. Sin embargo, en julio de 2024 decidió quedarse a vivir en Estados Unidos luego de asistir al casamiento de un amiga. "Ella viajó para trabajar y ganar más plata para ayudar a su mamá y a sus abuelos, a los que ama profundamente. Pensaba volver pronto, era su idea", sostuvo su prima hermana Violeta.

Su entorno cercano en Los Ángeles se movilizó luego de no recibir mensajes de la joven desde el lunes. "¡Se busca! Narela Barreto. Vista por última vez el 23 de enero en la ciudad de Los Ángeles. Por favor, cualquier información que tengas, comunicate a cualquier hora al 786-736-0184", explicaban los afiches pegados por la calles de la ciudad.

La palabra de los familiares de Narela Barreto

Milagros, prima de la joven desaparecida, detalló la última vez que tuvieron rastros de ella: "El último que la vio fue un chico del edificio, que la vio tomarse un auto de una aplicación", afirmó en diálogo con Telenoche. Además, agregó que Barreto "no está en Migraciones ni fue deportada" y que su último mensaje fue a su mamá: "Le dijo que se iba a trabajar".

También, la familiar agregó que a pesar de no verla desde el viernes, seguían llegando mensajes de ella hasta el lunes: "Hasta el mediodía el celular estaba encendido. Cuando nos enteramos de la desaparición, el teléfono se apagó".

Por último, aportó detalles de cómo seguirá la investigación: "Estamos esperando que llegue su papá, que viajo hoy, para poder acceder a los videos de los edificios y tratar de identificar el auto y el recorrido que hizo".

Por otro lado, Violeta, en una charla con Clarín, aportó indicios de un posible sospechoso: un colombiano con el que salía. "Algo me contaba Narela y me decía que peleaban seguido, que andaban distanciados. Dicen que es el sospechoso, pero no sé. Nare es muy enamoradiza y se me hace que ese hombre mucho no la quiere... No le gusta que ella sea libre, porque a Nare le gusta estar con sus amigas, estar cerca de su familia, estaba siempre arregladita... Hasta donde yo sé, la policía de Los Ángeles ya tiene los datos del colombiano" detalló sobre la relación entre ambos.

"Hace poco le pregunté y me dijo que estaban peleados y que ya no se hablaban" sintetizó y no afirmó nada en concreto debido a la investigación en curso que se está desarrollando.

