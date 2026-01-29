La Capital | Zoom | Bruce Springsteen

Bruce Springsteen lanzó una canción para protestar por los dos asesinatos en Minneapolis

La canción fue escrita en memoria a Alex Pretti y Renee Good, muertos durante operativos federales de inmigración impulsados por Trump en Minnesota

29 de enero 2026 · 09:59hs
Bruce Springsteen escribió una canción en cotnra de los operativos migratorios de Donald Trump 

Bruce Springsteen escribió una canción en cotnra de los operativos migratorios de Donald Trump 

Durante este enero en Estados Unidos, dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good, fueron asesinados a manos de agentes federales de inmigración. En este contexto, el cantante Bruce Springsteen lanzó la canción "Streets of Minneapolis" como respuesta y protesta frente a los hechos.

Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump comenzó en diciembre la "Operación Metro Surge", una ofensiva contra la inmigración en la zona de Minneapolis–Saint Paul, que implicó el despliegue masivo de agentes del Departamento de Seguridad Nacional, del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza. Según las autoridades, el operativo tenía como objetivo a residentes somalíes indocumentados.

En este contexto, el incremento de oficiales federales de inmigración en Minnesota provocó protestas contra las políticas migratorias de Donald Trump. El tiroteo fatal del sábado en el que murió Alex Pretti marcó la segunda vez en el mes de enero que un ciudadano estadounidense es abatido por agentes federales.

Como forma de protesta, el cantante estadounidense Bruce Springsteen compartió en sus redes sociales una nueva canción.. “Escribí esta canción el sábado, la grabé ayer y la presento hoy en respuesta al terror estatal que asola la ciudad de Minneapolis”, escribió el músico al presentar este miércoles el tema "Streets of Minneapolis".

No es la primera vez que el cantante se manifiesta a través de su arte en contra de las políticas del Gobierno de Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Bruce escribió canciones que criticaban el maltrato a los veteranos y a la clase trabajadora. Su tema de 2001,"American Skin (41 Shots)" fue escrito en memoria Amadou Diallo, un inmigrante a asesinado a manos de la policía de Nueva York.

Además, en varias oportunidades, el músico se pronunció en contra de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. De hecho, durante el festival Light of Day en Nueva Jersey, Springsteen le dedicó la canción "The Promised Land" a Renée Good, la primera víctima de los hechos ocurridos en Minnesota.

>> Leer más: Joseph Blatter apoyó un llamado a boicotear el Mundial en Estados Unidos

Las víctimas de las protestas

En menos de un mes, dos ciudadanos estadounidenses, Renée Good y Alex Pretti, fueron asesinados por agentes federales de inmigración en Minneapolis, Minnesota, en medio de un amplio operativo migratorio que comenzó en diciembre bajo el nombre de "Operation Metro Surge". Como parte de esta ofensiva, 3.000 agentes federales fueron desplegados en la ciudad de Minneapolis.

El primero de los casos ocurrió el 7 de enero, cuando Renée Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos, fue asesinada por un agente de Inmigración y Control de Aduanas en Minneapolis durante una intervención en la ciudad.

Semanas después, el 24 de enero, Alex Pretti, un enfermero de cuidados intensivos de 37 años, fue abatido por agentes de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis. Pretti murió tras ser reducido por agentes del ICE mientras grababa con su teléfono un operativo, durante una manifestación contra la política migratoria de la administración Trump en una calle de la ciudad.

>> Leer más: A puro rock y emotividad Bruce Springsteen conquistó Buenos Aires 25 años después

La canción de Bruce Springsteen

En apoyo a los vecinos inmigrantes de Minneapolis y en honor a Alex Pretti y Renee Good, Bruce Springsteen lanzó una canción titulada "Streets of Minneapolis". Según detalló el propio artista, el tema fue escrito el mismo día en que Pretti murió tiroteado por agentes de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos.

A lo largo de la canción, Springsteen relata los hechos con indignación y denuncia la violencia ocurrida en la ciudad. “Los matones federales de Trump le dieron una paliza en la cara y el pecho”, canta en uno de los versos, antes de describir el momento del tiroteo: “Entonces oímos los disparos y Alex Pretti yacía en la nieve, muerto”.

“Ahora dicen que están aquí para hacer cumplir la ley. Pero pisotean nuestros derechos. Si tu piel es negra o morena, amigo mío. Pueden interrogarte o deportarte en el momento”, versa la cancion. En ese contexto, se escuchan consignas como “¡Fuera el ICE ya!”.

El tema también apoya a los habitantes de Minnesota por resistir al “humo y las balas de goma” y por utilizar “silbatos y teléfonos” como herramientas de protesta frente a lo que el músico describe como “las sucias mentiras de Miller y Noem”, en referencia a Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, y a Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

En el estribillo, Springsteen repite: “Recordaremos los nombres de los que murieron / en las calles de Minneapolis”.

