Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

El ataque, con 28 balazos, alcanzó a un hombre y a dos jóvenes en un pasillo de 27 de Febrero y Circunvalación, a una semana del crimen de una mujer en la zona

El ataque a balazos fue cometido desde una moto en un pasillo cercano a 27 de Febrero y Circunvalación.

Un ataque con 28 disparos en un pasillo de zona oeste que dejó como saldo tres personas baleadas fue atribuido esta semana a dos acusados de 19 y 21 años, quienes quedaron en prisión preventiva por intento de homicidio . Los disparos, realizados desde una moto, alcanzaron a dos jóvenes que estaban sentados frente a su casa y a un hombre de 45 años, todos con múltiples heridas en las piernas.

La balacera ocurrió el pasado domingo 18 de enero alrededor de las 8 en un pasillo de Juan Pablo II al 2700, a la altura de Brasil al 2700. Un sector de la zona oeste lindante con el cementerio La Piedad donde una semana antes habían asesinado a una mujer de 47 años en un ataque idéntico desde una moto . Por ese asesinato fue imputado un joven detenido poco después, a unas veinte cuadras de allí, cuando intentaba ocultar una moto robada desde la cual se cometió el crimen.

De acuerdo con lo que pudo reconstruir la investigación de la fiscal Laura Riccardo, el atentado posterior en el pasillo fue cometido por dos personas que entraron en moto y sin decir palabra alguna realizaron 28 disparos hacia las víctimas con dos armas distintas, una pistola 9 milímetros y una 380. Tras dejar a tres personas heridas y un reguero de casquillos en el piso los atacantes escaparon por el mismo lugar por el que habían ingresado.

Los testimonios que recogió la policía en el lugar aquella mañana indicaban que los agresores eran dos hombres que vestían ropas negras y con los rostros cubiertos por los cascos. Realizaron los disparos de manera indiscriminada y escaparon a toda velocidad por la colectora de avenida Circunvalación hacia el bulevar 27 de Febrero.

El hallazgo de casi treinta vainas en el pasillo dio cuenta de un ataque planificado con alto poder de fuego por el que hubo tres heridos. Edgardo R., de 45 años, caminaba hacia un quiosco cercano cuando fue alcanzado por balas en el pie izquierdo, tibia y peroné. Lo trasladaron al Hospital Centenario.

Heridos

Los otros lesionados fueron dos jóvenes que estaban sentados afuera de su casa. Un muchacho de 19 años identificado por sus iniciales como L.M. ingresó al Centenario con una herida en el glúteo derecho. Mientras que H.R., una chica de 21 años, sufrió múltiples lesiones con fractura del pie derecho y la pantorrilla izquierda. Fue asistida en el Hospital Clemente Álvarez.

>>Leer más: Seguirá preso un joven imputado por el homicidio de una mujer en zona oeste

La investigación desembocó días atrás en la detención de dos acusados, Nicolás Gabriel R. y Héctor Javier R. El martes fueron sometidos a audiencia en el Centro de Justicia Penal y quedaron imputados por el delito de homicidio en grado de tentativa y portación de arma de guerra. La jueza Lorena Aronne formalizó la imputación y dictó la prisión preventiva de ambos por el plazo legal de dos años.

Fue el segundo episodio de violencia armada que se registró en la zona en pocos días. La semana anterior, el sábado 10 de enero, a metros de allí se había registrado el crimen de Andrea Verónica Zeballos. La mujer de 47 años fue alcanzada por al menos tres balazos disparados desde una moto en 27 de Febrero y Brasil. Falleció en el lugar, herida en el cráneo. El ataque se registró alrededor de las 16 a la vista de vecinos.

Una hora y media después la policía detuvo a Geremías C., de 19 años, cuando ocultaba una moto de alta cilindrada como la usada en el hecho en la entrada a una casa ubicada a unas veinte cuadras, en el barrio La Lagunita, en el pasaje 1847 y Campbell.

La moto era una Benelli TRK 502 negra sin dominio que había sido robada el 6 de enero en French al 900. Acusado de haber cometido el crimen junto a un acompañante, días después quedó en prisión preventiva por dos años por los delitos de homicidio agravado, portación de arma de guerra y encubrimiento.