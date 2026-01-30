Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Fuentes policiales confirmaron esta mañana el fallecimiento de Candela Basualdo, la adolescente de 16 años que había sufrido graves heridas al chocar con su moto con un camión en la ciudad de Puerto San Martín.
La adolescente estaba en grave estado en el Hospital Eva Perón. El siniestro vial sucedió el jueves a la tarde en Yrigoyen y Alicia Moreau de Justo
El siniestro vial sucedió poco antes de las 15.30 del jueves en avenida Hipólito Yrigoyen y Alicia Moreau de Justo de esa ciudad y la víctima había sido derivada al Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria.
Los vehículos involucrados en ese incidente eran un camión Ford 1.722, conducido por Alejandro C., de 38 años, y una moto en la que se desplazaba Candela Basualdo. Como consecuencia del impacto la joven quedó debajo del vehículo de carga con graves heridas.
Minutos después, la muchacha fue derivada al Hospital Eva Perón, donde pasó directamente a quirófano. Voceros policiales consignaron que la chica falleció alrededor de las 23.30.
