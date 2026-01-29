La madre de la adolescente presa por el crimen de Jeremías Monzón fue acusada de colaborar con el ataque

La mujer de 41 años fue imputada como partícipe secundaria del asesinato y quedó en prisión preventiva. Se sospecha que conocía el plan criminal y ayudó a ocultar pruebas

La madre de la adolescente involucrada en el crimen de Jeremías Monzón, el chico de 15 años asesinado en diciembre en un predio abandonado frente al estadio de Colón, fue imputada como partícipe secundaria del homicidio y quedó en prisión preventiva en la causa. El fiscal del caso considera que la mujer prestó colaboración antes y después del hecho a su hija y a otros dos menores implicados. La audiencia se celebró un día después de la reunión que mantuvieron familiares de la víctima con la fiscal general de la provincia.

La imputación se celebró en la mañana de este jueves en los tribunales de Santa Fe ante el juez Octavio Silva, quien dictó la prisión preventiva de la mujer de 41 años por el plazo legal de dos años. El fiscal Francisco Cecchini, a cargo de la acusación, citó como evidencia el registro de una cámara de vigilancia ubicada en inmediaciones del estadio de Colón donde se aprecia, una hora y media después del crimen, a los tres menores exhibiéndoles distintos elementos a la mujer. El encuentro duró cinco minutos.

La acusada, Nadia J., fue imputada como partícipe secundaria de un homicidio que se considera triplemente calificado : por alevosía, ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas. El planteo de la Fiscalía es que habría tenido conocimiento de la preparación del ataque y colaborado luego con el descarte de pruebas. Su hija de 16 años está imputada y privada de la libertad bajo el régimen especial de menores. En tanto que otros dos menores no punibles quedaron bajo la órbita de la Secretaría de Niñez.

El crimen de Jeremías generó conmoción pública ante la viralización, a mediados de enero, de un video que muestra cómo una adolescente de 16 años y dos chicos de 14 lo sorprendieron el 18 de diciembre pasado en un predio abandonado del barrio Chalet. Las imágenes registraron un ataque a puñaladas y tormentos que causaron la muerte del adolescente oriundo de Santo Tomé.

Cita y tormento

Según la investigación, Jeremías fue citado ese día a un predio abandonado donde fue torturado a punta de cuchillo para que revelara la clave de acceso de su celular. Tras obtenerla, los agresores lo asesinaron con más de 20 puñaladas mientras grababan la escena. El crimen estaría vinculado con la difusión previa de un video de contenido sexual que involucraba a adolescentes, entre ellos Milagros A. La chica de 16 años se encuentra alojada en Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil de Rosario, imputada como coautora del homicidio.

El cuerpo de Monzón fue encontrado cuatro días después, el 22 de diciembre, entre pastizales y cubierto con cartones. La autopsia confirmó que recibió más de 20 heridas cortopunzantes, lo que reforzó la hipótesis de ensañamiento. Tras la viralización del video, la familia de Jeremías reclamó públicamente que se deje de compartir el material. El miércoles la fiscal general, Cecilia Vranicich, y otros funcionarios judiciales se reunieron con la madre y familiares del joven para brindar información sobre el proceso penal.

Encuentro en la calle

Según el planteo de la acusación citado en portales de la capital provincial, en la breve reunión que mantuvieron los menores con la mujer uno de los adolescentes abrió su mochila para exhibir un elemento envuelto en una remera mientras realizaba gestos que imitaban golpes y patadas. Luego le mostraron un celular. El grupo observó la pantalla alrededor de cinco minutos, lo que coincide con la duración del video que filmaron los atacantes. Luego se advierte a la mujer dar indicaciones y la salida del grupo hacia el Parque Sur, donde se descartaron elementos del crimen como ropa y calzado de la víctima.

En redes sociales se viralizó además un video de la chica de Milagros caminando junto a Jeremías momentos antes del ataque. La chica también aparece en primer plano al inicio del video difundido y, según la investigación, su voz se escucha alentando y dando indicaciones durante el ataque.

Además de la causa que investiga el crimen existen dos procesos paralelos. Uno a cargo del fiscal Erik Fernández, quien ordenó el arresto del hermano de uno de los menores sospechados por enviar mensajes intimidatorios a través de Instagram a un joven que había compartido publicaciones reclamando justicia por el crimen. Se trata Máximo U., quien fue imputado este jueves por el delito de amenazas. Otro, a cargo del fiscal de Violencia Institucional Ezequiel Hernández, por la viralización del video del ataque ante la posible violación de deberes de funcionarios que habrían filtrado pruebas.