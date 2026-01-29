Ignacio Ovando, el juvenil que promete en Central: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

El juvenil de Central empieza a mostrar sus virtudes en el primer equipo. Dijo que el partido del equipo ante Racing fue “buenísimo”

Ignacio Ovando, el juvenil de Central , cuenta con 18 años y un puñado de partidos en primera, aunque quien lo ve jugar cree que es un futbolista muy experimentado por su forma de salir, por lo tiempista que es y por ese gran primer pase que o distingue.

Además, es muy inteligente a la hora de chocar, lo que le permite ganar duelos ante jugadores con mayor talla.

Al ser consultado sobre las sensaciones del partido lo calificó como “Buenísimo”. Además, comentó: “Fue un partido con mucho desgaste por como estaban las condiciones de la cancha. Ese freno y arranque te mataba mucho. Pudimos lograr la victoria que es lo que vinimos a buscar y por eso estamos contentos.

En cuanto a la marca y las fricciones que se generaban sobre Adrián Martínez expresó: “Maravilla es un jugador que siempre busca el contacto. Sabiendo su estilo de juego tratamos de inhibirlo por ese lado. Ya lo conocía y sabía que es un futbolista que tiene mucho choque y que dentro del área es el que más daño te hace”.

Estuvo cerca del gol ante Racing

Sobre el minuto 82, luego de tiro libre de Ángel Di María, Ovando le puso la cabeza, desvió la trayectoria de la pelota y casi anota su segundo gol en primera porque ya le había convertido a Instituto en Córdoba el torneo pasado, la noche que matemáticamente los canallas se quedaron con la tabla anual de 2025, lo que posteriormente derivó en el título de campeón: “Siempre tengo presente ese flash de aquel gol que metí, pero no llegué a desviarla bien y se fue al lado del palo”, sostuvo.

Leer más: Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

“Volver a ganar luego de la derrota ante Belgrano nos sirvió para acomodarnos. Vinimos con la mentalidad de llevarnos los tres puntos. Se notó en cada compañero que iba a trabar y que iba a buscar la pelota. Si se perdía un duelo, que fueron pocos volvía rápido para recuperar. Creo que ese compañerismo y la forma de juego que tuvimos nos llevó a la victoria”, añadió.

Respecto a Facundo Mallo, su compañero en la zaga central manifestó: “Es un jugador que me ordena mucho y me ayuda mucho en el día a día. Además, crezco mucho al lado de él”. Los canallas utilizaron dos sistemas defensivos en lo que va de 2026. Ante Belgrano lo hicieron con una línea de 3/5, mientras que con Racing, Jorge Almirón optó por una línea de cuatro en el fondo clásica.

El juvenil dio su opinión: “Nos tenemos que amoldar nosotros a lo que pide el entrenador. Es muy necesario saber jugar con los dos sistemas. Porque en un partido como el de Racing, entró Luca Raffin y tenemos que jugar con línea de cinco. Son circunstancias de juego que el técnico tiene que usar y nos tenemos que acoplar”.

"A Paolo Giaccone lo felicité"

El miércoles en Avellaneda con el dorsal número 44 estuvo en el banco Paolo Giaccone, hermano de Lautaro, que es categoría 2007 como Ovando y fueron campeones el año pasado en la 5ª de AFA. “Lo felicité a Paolo porque se ve día a día el esfuerzo que hace ya que no es de Rosario. Me pone muy feliz porque además de ser un gran jugador es una gran persona”.

Leer más: Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios

“El gol que hace Di María fue una locura e inexplicable. Es mejor tenerlos de nuestro lado. Fideo para este partido nos bajó el mensaje que ellos eran un equipo metedor pero que le podíamos ganar”, dijo el pibe.

“Para nosotros este partido con Racing fue una final porque necesitábamos recuperarnos de la derrota y ahora se nos viene River, que también es otra final para el grupo por tipo de rival que representa”, comentó.

"Sigo como si estuviese en mi categoría"

Sobre el lugar que se ganó en el equipo con 18 años manifestó: “El trabajo es día a día. Sigo mejorando como si estuviese en mi categoría, porque es una realidad que soy un futbolista con edad de cuarta división. Tengo que seguir trabajando porque eso me va a llevar a un mejor nivel”.

Finalmente habló la confianza que tiene para manejar los tiempos como si fuese un jugador experimentado: “Soy muy fiel a mi juego, aunque contra Racing no se pudo un poco por las circunstancias del partido y otra por el campo de juego. Trato de hacer lo que hice siempre desde chico y me está dando sus frutos”, culminó.