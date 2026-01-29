La Capital | Zoom | Marixa Balli

Marixa Balli tuvo que cerrar un local en Flores por la crisis económica: "2025 fue el peor año"

La empresaria del rubro del calzado afirmó que fue un mal año para las ventas y habló de cierres, rescisión de contratos y caída del consumo

29 de enero 2026 · 15:25hs
Marixa Balli contó su situación económica como empresaria

Marixa Balli contó su situación económica como empresaria

La empresaria y panelista Marixa Balli se refirió públicamente a la crisis económica que atravesaron los pequeños y medianos comercios durante 2025 y describió un escenario complejo para el sector. En ese contexto, confirmó el cierre de uno de sus locales en el barrio porteño de Flores y admitió que evalúa cambiar de rubro para sostener su actividad.

Balli, que desde hace años es dueña de una marca de calzado con venta mayorista en el centro comercial de La Salada y en Flores, expuso su situación personal y las decisiones que debió tomar para sostener su emprendimiento. “Imaginate cómo está Flores, cerré el local de la calle Bogotá porque no va nadie”, señaló, al describir la caída del movimiento comercial en la zona.

Según explicó, el deterioro de las ventas la obligó a rescindir contratos y a poner todos sus productos en liquidación hasta agotar el stock disponible. La empresaria remarcó que, pese a las dificultades, mantiene empleados, aunque reconoció que la situación no tiene precedentes en su experiencia.

“Tuve que rescindir todos los contratos. Desde 2005 hasta ahora no me había pasado algo así”, afirmó, al graficar el impacto de la caída del consumo sobre su estructura comercial.

“El peor año” para el comercio

En declaraciones realizadas al programa A la Barbarossa, Balli fue contundente al describir el panorama del último año. “El 2025 fue el peor año. No camina gente, no te compran; el público está de muy mal humor y llega un momento que te agota”, expresó.

También sostuvo que la baja en las ventas no responde a una falta de interés por parte de los consumidores, sino a la pérdida de poder adquisitivo. “Ya bajó la venta en Flores, que es el lugar más económico y el polo más importante que tiene la Argentina”, explicó.

>> Leer más: Marixa Balli en Un Mundo Perfecto: "Con Tinelli hubo amor"

Balli subrayó que la situación que atraviesa no es un caso aislado, sino parte de un problema más amplio que afecta a los comercios barriales y mayoristas. “La gente, cuando tiene un dinerito, compra y lo disfruta”, señaló, al remarcar que el consumo aparece condicionado por la situación económica general.

En ese marco, adelantó que analiza la posibilidad de reconvertir su actividad para adaptarse al nuevo escenario, aunque evitó dar precisiones sobre los próximos pasos.

Pese al diagnóstico crítico, la empresaria se mostró moderadamente optimista respecto al futuro. “Espero que en algún momento cambiemos y podamos mejorar, y que la gente se pueda dar el lujo de comprar algo”, afirmó.

Noticias relacionadas
Spotify permite crear playlist con transiciones personalizadas

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Evangelina Anderson habló sobre su supuesto romance con Maxi Kilates 

Evangelina Anderson habló de Maxi Kilates y Ian Lucas afirmó: "Pasan cosas atrás"

Anatomía de un escándalo propone un relato dramático y enigmático en Netflix

Netflix: tres miniseries con giros inesperados para maratonear el fin de semana

Bruce Springsteen escribió una canción en cotnra de los operativos migratorios de Donald Trump 

Bruce Springsteen lanzó una canción para protestar por los dos asesinatos en Minneapolis

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Lo último

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

El ataque, con 28 balazos, alcanzó a un hombre y a dos jóvenes en un pasillo de 27 de Febrero y Circunvalación, a una semana del crimen de una mujer en la zona

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Ovación
Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1
Ovación

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Boca le hizo el famoso pasillo a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Boca le hizo el famoso "pasillo" a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Policiales
Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad