Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Con lesionados en la zaga y varias dudas del medio hacia arriba, Newell's debe definir cuestiones nominales y tácticas para visitar este domingo La Bombonera

30 de enero 2026 · 06:10hs
En una semana de trabajos  muy corta

En una semana de trabajos  muy corta, los técnicos de Newell’s tienen que definir el esquema base, analizando el contexto, el rival y las ausencias.

Sin tiempo por los caprichos y los desatinos que impone el fixture del calendario del fútbol argentino, Newell's tiene que determinar cuestiones internas importantes a contrarreloj de cara al choque de este domingo, a las 19.15, frente a Boca, por la 3ª fecha del torneo Apertura.

La dupla de técnicos integrada por Favio Orsi y Sergio Gómez debe resolver situaciones tácticas y nominales, pensando en la complicada visita a La Bombonera, que le pone por delante uno de los desafíos más difíciles de la fase de grupos de inicio de este campeonato.

En este certamen sobredimensionado, con exceso de equipos y de partidos, que tuvo que arrancar en enero y con pleitos entresemana en las 3 primeras jornadas para poder abarcar un año que incluye el Mundial, los conductores rojinegros tienen que decidir los nombres de arranque y el sistema que usará en el siguiente compromiso, que ya está a la vuelta de la esquina.

Newell's, con primeras señales favorables

En ese marco, con muy poco tiempo a disposición y con algunas señales favorables que dejó la arremetida emocional sobre el cierre del choque con Independiente, sobre las que se logró un empate agónico que le sirvió a Newell’s para establecer las primeras huellas del nuevo ciclo, que logró poner en movimiento este proceso, le impregnó guiños y la dirección inicial que tanto necesitaba.

Así, en una semana muy corta, la Lepra tiene que definir el esquema base. Analizar contexto y ausencias, y determinar si mantiene el dibujo que usó ante el Rojo de Avellaneda, o si opta por regresar a la línea de cinco en el fondo que utilizó en el debut frente a Talleres en Córdoba, en el estadio Kempes, y no funcionó de la mejor manera.

Lo que reaviva esta discusión interna es el peso específico y colectivo de Boca como rival de turno, y la localía que ostentará este adversario de fuste. Más allá de que el Xeneize no viene jugando bien, y que en la caída reciente ante Estudiantes en La Plata dejó una imagen desdibujada, su condición de grande del fútbol argentino siempre impregna lógicas dificultades cada vez que se cruza en el camino.

Es más, vale mirar por el espejo retrovisor rojinegro y recordar la dura caída que recibió en ese reducto por 5-0, en el último Clausura. Fue uno de los cachetazos más dolorosos del año anterior. Así que el equipo leproso debe siempre ir con lógicos cuidados, para tratar de hacer su mejor negocio posible y así obtener algún premio en esta complicada visita.

Todo en evaluación en Newell's

En este escenario, el conjunto rojinegro tendrá que decidir si se plantará con 4 o 5 en la línea defensiva. Más allá de las distintas sensaciones que brindó en las dos primeras presentaciones, con dos esquemas diferentes, las bajas obligadas de muchos marcadores centrales condicionan mucho el tablero de acción interno.

Vale recordar que Bruno Cabrera, que estaba en condiciones de regresar tras la expulsión en la primera fecha, no podrá hacerlo porque acarrea un desgarro que no le permitirá estar a disposición.

En tanto, Oscar Salomón, quien sufrió otro desgarro en la entrada en calor ante Independiente, en el Coloso Marcelo Bielsa, tampoco podrá estar a mano de los nuevos técnicos.

También se encuentra en la misma condición Ian Glavinovich, lo que obstaculiza aún más todo este intrincado laberinto en el armado defensivo.

Con este panorama, lo más probable es que los entrenadores apelen a la continuidad en la zaga de Saúl Salcedo y Nicolás Goitea, quienes cumplieron en el último cotejo.

Por su parte, trascendió que Martín Luciano terminó ante el Rojo con molestias y por eso no sería extraño que salgan desde el arranque Jerónimo Russo, quien entró en el complemento en la jornada anterior, o Gabriel Risso Patrón, que ya está habilitado, para ocupar el puesto de lateral izquierdo.

De esta manera, sin mucho tiempo, necesitando varios ajustes de clavijas que pueden derivar en algunos cambios para ir a visitar La Boca, este domingo Newell’s tendrá su primera gran prueba de fuego que, junto al clásico, empezarán a definir el sentido que tendrá la suerte del elenco rojinegro en este certamen.

En el laboratorio de Newell's

Del medio hacia adelante también hay otras cuestiones puntuales que Newell’s debe resolver en las próximas horas de entrenamiento en el predio de prácticas de Bella Vista.

En el funcionamiento de la mitad de la cancha, hay algunos rendimientos que no lograron generar un convencimiento por parte de la dupla de entrenadores.

En ese marco, las performances de Rodrigo Herrera y del pibe Jerónimo Gómez Mattar ante Independiente habrían conseguido un guiño de continuidad interno. Por eso, todo indica que seguirían actuando desde el arranque.

Sobre todo, teniendo en cuenta que Luca Regiardo, Valentino Acuña, Facundo Guch y Luciano Herrera, arrancaron bajos el torneo.

En ese marco, no sería extraño que aparezca una chance para Walter Núñez, quien marcó el primer gol este ciclo, o para Franco García, quien también actúa como extremo.

En otro orden, arriba tiene que decidir si arma el ataque con Matías Cóccaro y Michael Hoyos, quienes ya mostraron que son complementarios y pueden jugar juntos.

En este laboratorio rojinegro, cada determinación influirá directamente sobre las otras.

