Christian Petersen habló sobre el episodio en el volcán Lanín: "Me ataron y me medicaron"

En pleno proceso de recuperación, el chef argentino Christian Petersen dio su testimonio sobre el episodio que sufrió durante una excursión al volcán Lanín . Hasta el momento, el cocinero había brindado pocos detalles sobre lo ocurrido: solo se había referido al tema en una entrevista exclusiva con Infobae tras recibir el alta médica y a través de algunos mensajes en sus redes sociales. Sin embargo, ahora dialogó con La Nación y relató con mayor precisión qué sucedió aquel día en el volcán.

Cabe recordar que a principios de enero Petersen sufrió una descompensación durante una excursión, que lo llevó a permanecer varios días internado en grave estado de salud. Desde que recibió el alta médica, el chef se instaló en San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde optó por el contacto con la naturaleza y la vida rural como parte de su recuperación.

En aquel momento circularon diversas versiones en la prensa que vincularon al accidente con el consumo de drogas . Fue la periodista Fernanda Iglesias quien, según aseguró, el examen toxicológico realizado a Petersen habría dado positivo en cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista.

Ahora, el chef habló en exclusiva con La Nación y dio su versión de los hechos.

Qué pasó en el volcán Lanín

Christian Petersen sostuvo que el episodio ocurrido en el volcán Lanín no estuvo vinculado a una falta de preparación física. “Yo entreno todos los días dos o tres horas y, si bien es cierto que el último año me dediqué mucho a trabajar, estaba reentrenado. No fue un problema de falta de entrenamiento”, aseguró.

No obstante, reconoció que lo sucedido pudo haber funcionado como una advertencia: “Quizás sí fue un llamado de atención para escucharme más”.

Según relató, la excursión no se desarrolló como la había imaginado desde un comienzo. “Pensé que íbamos a ir en un grupo muy reducido, en silencio. Había tenido un año muy difícil”, afirmó. En este sentido, dio detalles del momento personal que atravesaba: “Se había muerto un socio mío dos meses antes. Fue durísimo para toda la empresa y para mí personalmente. Además, tuve un episodio medio violento con gente del sindicato que me amenazó con armas. Estaba re estresado y, a veces, tengo ataques de pánico cuando estoy con mucha gente”.

El momento más crítico en el Volcan Lanín

Según relató, en la base del volcán, el clima se volvió aún más complejo. “Había 40 personas y en la carpa éramos diez. Todo el mundo quería charlar de cocina, yo quería hablar de las flores que había en el volcán”, contó. Durante la noche, explicó que comenzó a sentirse mal: “A la noche me agarró un poco de claustrofobia, dicen que es un ataque de la montaña por la falta de aire, y me quise bajar”.

Según señaló, el guía le pidió que esperara hasta la mañana siguiente. En ese momento, destacó el acompañamiento del grupo. “Por suerte me comprendieron. Había una azafata de Aerolíneas, que tiene manejo de los ataques de pánico, y me calmó. Me fui a dormir y al otro día bajé”, recordó.

Tras el descenso, y ya bajo atención médica, la Prefectura le detectó una arritmia. “Ahí me ataron y me medicaron. Después hay unos 30 días de los que no sé qué pasó”, relató.

Según detalló, los profesionales evaluaron los factores que derivaron en su internación. Entre ellos enumeró una intoxicación previa durante un viaje a Brasil, la sospecha de dengue o zika, una neumonía, además del estrés acumulado.

Las versiones que circularon en los medios

En diálogo con La Nación, Christian Petersen también se refirió a las versiones que circularon mientras se encontraba internado. “Trabajar en la tele implica que hay una parte amarilla. Y la gente que no es amarilla no sabe que no hay que darles bola, que se agarran de pavadas, de malos mensajes”, sostuvo.

"Yo soy manija con el trabajo y con el deporte, hago cosas de más”, admitió.