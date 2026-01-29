La Capital | Zoom | Christian Petersen

Christian Petersen habló sobre el episodio en el volcán Lanín: "Me ataron y me medicaron"

En plena etapa de recuperación, el chef habló de su salud y respondió a las versiones que circularon en los medios

29 de enero 2026 · 14:53hs
El chef Christian Petersen se descompensó mientras intentaba escalar el volcán Lanín.

El chef Christian Petersen se descompensó mientras intentaba escalar el volcán Lanín.

En pleno proceso de recuperación, el chef argentino Christian Petersen dio su testimonio sobre el episodio que sufrió durante una excursión al volcán Lanín. Hasta el momento, el cocinero había brindado pocos detalles sobre lo ocurrido: solo se había referido al tema en una entrevista exclusiva con Infobae tras recibir el alta médica y a través de algunos mensajes en sus redes sociales. Sin embargo, ahora dialogó con La Nación y relató con mayor precisión qué sucedió aquel día en el volcán.

Cabe recordar que a principios de enero Petersen sufrió una descompensación durante una excursión, que lo llevó a permanecer varios días internado en grave estado de salud. Desde que recibió el alta médica, el chef se instaló en San Pedro, provincia de Buenos Aires, donde optó por el contacto con la naturaleza y la vida rural como parte de su recuperación.

En aquel momento circularon diversas versiones en la prensa que vincularon al accidente con el consumo de drogas. Fue la periodista Fernanda Iglesias quien, según aseguró, el examen toxicológico realizado a Petersen habría dado positivo en cocaína y MD, una sustancia asociada a las metanfetaminas. “La familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”, afirmó la panelista.

Ahora, el chef habló en exclusiva con La Nación y dio su versión de los hechos.

>> Leer más: Christian Petersen reapareció tras su internación: "Sin voz, pero mejorando"

Qué pasó en el volcán Lanín

Christian Petersen sostuvo que el episodio ocurrido en el volcán Lanín no estuvo vinculado a una falta de preparación física. “Yo entreno todos los días dos o tres horas y, si bien es cierto que el último año me dediqué mucho a trabajar, estaba reentrenado. No fue un problema de falta de entrenamiento”, aseguró.

No obstante, reconoció que lo sucedido pudo haber funcionado como una advertencia: “Quizás sí fue un llamado de atención para escucharme más”.

Según relató, la excursión no se desarrolló como la había imaginado desde un comienzo. “Pensé que íbamos a ir en un grupo muy reducido, en silencio. Había tenido un año muy difícil”, afirmó. En este sentido, dio detalles del momento personal que atravesaba: “Se había muerto un socio mío dos meses antes. Fue durísimo para toda la empresa y para mí personalmente. Además, tuve un episodio medio violento con gente del sindicato que me amenazó con armas. Estaba re estresado y, a veces, tengo ataques de pánico cuando estoy con mucha gente”.

El momento más crítico en el Volcan Lanín

Según relató, en la base del volcán, el clima se volvió aún más complejo. “Había 40 personas y en la carpa éramos diez. Todo el mundo quería charlar de cocina, yo quería hablar de las flores que había en el volcán”, contó. Durante la noche, explicó que comenzó a sentirse mal: “A la noche me agarró un poco de claustrofobia, dicen que es un ataque de la montaña por la falta de aire, y me quise bajar”.

Según señaló, el guía le pidió que esperara hasta la mañana siguiente. En ese momento, destacó el acompañamiento del grupo. “Por suerte me comprendieron. Había una azafata de Aerolíneas, que tiene manejo de los ataques de pánico, y me calmó. Me fui a dormir y al otro día bajé”, recordó.

Tras el descenso, y ya bajo atención médica, la Prefectura le detectó una arritmia. “Ahí me ataron y me medicaron. Después hay unos 30 días de los que no sé qué pasó”, relató.

Según detalló, los profesionales evaluaron los factores que derivaron en su internación. Entre ellos enumeró una intoxicación previa durante un viaje a Brasil, la sospecha de dengue o zika, una neumonía, además del estrés acumulado.

>> Leer más: El llamativo posteo del hijo de Christian Petersen mientras su padre está internado

Las versiones que circularon en los medios

En diálogo con La Nación, Christian Petersen también se refirió a las versiones que circularon mientras se encontraba internado. “Trabajar en la tele implica que hay una parte amarilla. Y la gente que no es amarilla no sabe que no hay que darles bola, que se agarran de pavadas, de malos mensajes”, sostuvo.

"Yo soy manija con el trabajo y con el deporte, hago cosas de más”, admitió.

Embed

Noticias relacionadas
Salieron a la luz cuatro de los ocho episodios de la cuarta temporada de Bridgerton

Desde Taylor Swift hasta Coldplay: ya se conocen las canciones que suenan en "Bridgerton 4"

Spotify permite crear playlist con transiciones personalizadas

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Evangelina Anderson habló sobre su supuesto romance con Maxi Kilates 

Evangelina Anderson habló de Maxi Kilates y Ian Lucas afirmó: "Pasan cosas atrás"

Anatomía de un escándalo propone un relato dramático y enigmático en Netflix

Netflix: tres miniseries con giros inesperados para maratonear el fin de semana

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Lo último

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

El ataque, con 28 balazos, alcanzó a un hombre y a dos jóvenes en un pasillo de 27 de Febrero y Circunvalación, a una semana del crimen de una mujer en la zona

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Ovación
Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1
Ovación

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Boca le hizo el famoso pasillo a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Boca le hizo el famoso "pasillo" a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Policiales
Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad