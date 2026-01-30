Caso Luna Zárate: la Fiscalía admite que hay cuestiones por mejorar en el proceso de identificación

El cuerpo de la niña de 13 años estuvo un mes en el Instituto Médico Legal sin ser reconocido por confusiones instrumentales. La Fiscalía regional lo explica

La muerte de Luna Zárate , de apenas 13 años, genera zozobra por una seguidilla de interrogantes sobre el procedimiento, ya que estuvo más de un mes sin ser identificada en el Instituto Médico Legal de Rosario.

La Fiscalía quedó bajo la lupa por la distancia entre su desaparición -denunciada una semana después de la última vez que la vieron- y el reconocimiento del cadáver, el pasado 24 de enero. En el medio, el cuerpo atropellado estuvo en la morgue con imposibilidades y confusiones de revelación de su identidad.

“Estamos ante una multicausalidad de factores que han generado esta confusión ”, dijo el fiscal regional en suplencia, Patricio Saldutti , quien admitió que “en este y en todos los casos hay cuestiones que mejorar, todo es perfectible”.

Luna pertenecía a una familia con una situación compleja y violenta, de total desprotección. Salió de la casa de Puente Gallegos el 23 de diciembre y fue atropellada en la madrugada del día siguiente en avenida Circunvalación. Recién una semana después del accidente se denunció su desaparición, y un mes después del accidente se reveló la identidad.

La demora se debió a que un cotejo dactiloscópico no arrojó resultados positivos. “Las huellas de esta chiquita Luna no están cargadas en la base de datos de Renaper (Registro Nacional de las Personas)”, indicó Saldutti a Cadena3 Rosario. El porqué de esta situación no se conoce.

Existe un cotejo más elemental que es el de chequear similitudes entre denunciados desaparecidos y los cuerpos del Instituto Médico Legal. Sin embargo, los forenses inicialmente estimaron que el cuerpo correspondía a una persona de aproximadamente 25 años.

“No solo el instituto médico dijo que aparentaba una edad aproximada de 25 años, sino que los médicos que la atendieron también hablaban del cuerpo de una mujer mayor de edad”, explicó el fiscal, lo que denota el grado de extrema vulnerabilidad, tal como contó La Capital.

“Denotaba también la vulnerabilidad del cuadro de la búsqueda”, comentó el fiscal. "Se la estaba buscando en distintos ámbitos y barrios. La hipótesis era que estaba con vida”, dijo.

Por último, se confirmó que la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó un informe que probablemente será remitido a la Auditoría General para analizar eventuales sanciones.