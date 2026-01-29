El tiempo en Rosario: viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

La máxima llegaría a 34º y se mantendría en niveles similares en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en Rosario una temperatura máxima de 34º, que al menos por los próximos siete días se mantendrá en registros similares.

La madrugada del viernes llega con vientos leves del noreste, una marca de 21º y cielo algo nublado que se mantendría por la mañana, ya con los termómetros trepando hasta los 27º. Desde la tarde estaría parcialmente nublado, con una máxima que rondaría los 34º, bajando a 29 en la noche.

Para el sábado se anticipa nubosidad variable, con una máxima de 32º y una mínima de 21º.

El domingo estaría parcialmente nublado durante toda la jornada, con registros entre 33º y 21º.

La semana próxima arrancaría con un lunes de cielo mayormente nublado, 32º de máxima y 23º de mínima.

Para el martes se esperan menos nubes pero continuaría el calor, con registros entre 34º y 24º.

El miércoles casi no habría cambios: estaría parcialmente nublado con 34º de máxima y 24º de mínima.