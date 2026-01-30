La Capital | Facundo Arana

Facundo Arana y María Susini: trascendió un episodio que habría impulsado la separación

En LAM revelaron que la ruptura estaría vinculada a una delicada situación ocurrida en un hospital que involucró a la hija que tienen en común

30 de enero 2026 · 11:19hs
Tras más de 19 años en pareja

Tras más de 19 años en pareja, Maria susini y Facundo Arana se separaron 

El año comenzó con la separación de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Tras más de 19 años juntos y tres hijos en común, Facundo Arana y María Susini se separaron. Fue el propio actor quien confirmó la ruptura y aseguró que terminaron en buenos términos. Ahora bien, en las últimas horas comenzaron a circular versiones en los medios que indicarían lo contrario.

Se trata de una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino. Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, se casaron en 2012 y tuvieron tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro. Tras casi dos décadas de relación, la historia de amor habría llegado a su fin. Aunque veranearon juntos en Mar del Plata, mientras Facundo Arana habló con la prensa, María Susini optó por mantener el silencio y esquivar cualquier tipo de declaración sobre la separación.

En este sentido, comenzaron a circular versiones que indican que detrás de la ruptura habría situaciones delicadas que todavía no se conocen. Una de ellas remite a un hecho ocurrido a principios de enero que involucra a su hija India.

>> Leer más: Facundo Arana rompió el silencio tras su separación: "Todo lo iremos viendo con el tiempo"

Qué pasó con la hija de Facundo Arana y María Susini

Pilar Smith en LAM reveló que el conflicto que habría dado lugar a la separación estaría ligado a un acontecimiento ocurrido en un hospital que involucra a la hija que Facundo Arana y María Susini tienen en común.

Según relató la panelista, a principios de enero, en Mar del Plata, la hija de la pareja participaba de un concurso de equitación cuando sufrió una caída del caballo. “Aparentemente, uno de esos días la hija de Facundo Arana y María Susini cae del caballo. Una caída fea. Llaman a la ambulancia y la llevan al hospital”, contó Smith.

“En ese momento intentan llamar a los padres para que la acompañen en el traslado al hospital. Según nos cuentan, María habría dicho que no fuera Facundo”, agregó.

Finalmente, la menor fue acompañada por su entrenador y un jinete chileno. En este sentido, según relató la panelista, testigos aseguraron que “Facundo llegó al hospital, pero no lo dejaron ingresar”.

“Es un episodio confuso, raro y sensible, contado por gente que estuvo allí. Aparentemente, María habría dado la orden de que Facundo no entrara”, remarcó Smith.

“Si bien quieren contar que está todo bien y que son familia, este episodio que hoy nos cuentan varias personas que estuvieron allí nos dio para dudar y preguntarnos qué habrá pasado”, agregó.

Por último, la panelista aseguró: “Una testigo que estaba allí dijo que Facundo no ingresó. Esta información la quise consultar con Facundo, pero no me atendió”.

Embed

>> Leer más: Tras 19 años en pareja, ¿Facundo Arana y María Susini se separaron?

Qué dijo Facundo Arana sobe la separación

Facundo Arana habló con la prensa a la salida del teatro donde continúa con su temporada y se refirió por primera vez a su separación de María Susini. En primer lugar, el actor agradeció el trato recibido por parte de los medios y destacó el respeto con el que se manejó la noticia. “Primero que nada, agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos y cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, expresó.

Luego, agregó contundente: “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema superíntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa”.

El actor aseguró que lo importante es que sus hijos y María están bien. “Todo el resto lo iremos viendo con el tiempo”, afirmó.

Antes de retirarse, Arana hizo un pedido a la prensa: “Si puedo pedirles un favor muy especial, es que no me pregunten más nada, porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. De verdad, muchísimas gracias, sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”.

Ver comentarios

Las más leídas

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Lo último

Netflix lanzó el tráiler de la segunda temporada de En el barro y confirmó fecha de estreno

Netflix lanzó el tráiler de la segunda temporada de "En el barro" y confirmó fecha de estreno

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea

La industria aceitera advierte que una decisión de la Comisión Europea puede ser letal para la actividad. Los motivos políticos detrás de los científicos

Alertan por el cierre de las exportaciones santafesinas de biodiesel a la Unión Europea
Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Ovación
¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?
OVACION

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newells intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

¿Qué jugador de Newell's intimó a la dirigencia para practicar con el plantel de primera división?

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Newells atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Policiales
Policiales

Imputaron a un joven por el homicidio de un hombre ligado a Los Monos y dos balaceras

Caso Luna Zárate: la Fiscalía admite que hay cuestiones por mejorar en el proceso de identificación

Caso Luna Zárate: la Fiscalía admite que hay cuestiones por mejorar en el proceso de identificación

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

La Ciudad
El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario
La Ciudad

El nuevo diseño del DNI argentino le hace un guiño a Rosario

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur
Política

El gobierno firmará el decreto de emergencia ígnea por los incendios del sur

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado
Información General

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto
OVACIÓN

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado
La Región

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias
Política

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación
La Ciudad

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe
Economía

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo
Economía

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Trump anunció que se restablecerán muy pronto los vuelos a Venezuela
El Mundo

Trump anunció que se restablecerán "muy pronto" los vuelos a Venezuela

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas
Información General

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez
Policiales

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria
La Ciudad

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
Política

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"