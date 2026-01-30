Facundo Arana y María Susini: trascendió un episodio que habría impulsado la separación

En LAM revelaron que la ruptura estaría vinculada a una delicada situación ocurrida en un hospital que involucró a la hija que tienen en común

El año comenzó con la separación de una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Tras más de 19 años juntos y tres hijos en común, Facundo Arana y María Susini se separaron. Fue el propio actor quien confirmó la ruptura y aseguró que terminaron en buenos términos . Ahora bien, en las últimas horas comenzaron a circular versiones en los medios que indicarían lo contrario.

Se trata de una de las parejas más consolidadas del espectáculo argentino. Facundo Arana y María Susini se conocieron en 2007, se casaron en 2012 y tuvieron tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro. Tras casi dos décadas de relación, la historia de amor habría llegado a su fin. Aunque veranearon juntos en Mar del Plata, mientras Facundo Arana habló con la prensa, María Susini optó por mantener el silencio y esquivar cualquier tipo de declaración sobre la separación.

En este sentido, comenzaron a circular versiones que indican que detrás de la ruptura habría situaciones delicadas que todavía no se conocen. Una de ellas remite a un hecho ocurrido a principios de enero que involucra a su hija India.

Qué pasó con la hija de Facundo Arana y María Susini

Pilar Smith en LAM reveló que el conflicto que habría dado lugar a la separación estaría ligado a un acontecimiento ocurrido en un hospital que involucra a la hija que Facundo Arana y María Susini tienen en común.

Según relató la panelista, a principios de enero, en Mar del Plata, la hija de la pareja participaba de un concurso de equitación cuando sufrió una caída del caballo. “Aparentemente, uno de esos días la hija de Facundo Arana y María Susini cae del caballo. Una caída fea. Llaman a la ambulancia y la llevan al hospital”, contó Smith.

“En ese momento intentan llamar a los padres para que la acompañen en el traslado al hospital. Según nos cuentan, María habría dicho que no fuera Facundo”, agregó.

Finalmente, la menor fue acompañada por su entrenador y un jinete chileno. En este sentido, según relató la panelista, testigos aseguraron que “Facundo llegó al hospital, pero no lo dejaron ingresar”.

“Es un episodio confuso, raro y sensible, contado por gente que estuvo allí. Aparentemente, María habría dado la orden de que Facundo no entrara”, remarcó Smith.

“Si bien quieren contar que está todo bien y que son familia, este episodio que hoy nos cuentan varias personas que estuvieron allí nos dio para dudar y preguntarnos qué habrá pasado”, agregó.

Por último, la panelista aseguró: “Una testigo que estaba allí dijo que Facundo no ingresó. Esta información la quise consultar con Facundo, pero no me atendió”.

Qué dijo Facundo Arana sobe la separación

Facundo Arana habló con la prensa a la salida del teatro donde continúa con su temporada y se refirió por primera vez a su separación de María Susini. En primer lugar, el actor agradeció el trato recibido por parte de los medios y destacó el respeto con el que se manejó la noticia. “Primero que nada, agradecerles a todos muchísimo por cómo trataron este tema que es tan íntimo nuestro. Fueron todos muy respetuosos y cariñosos y no quiero dejar de agradecerles”, expresó.

Luego, agregó contundente: “Lo segundo que quiero decirles es que, como saben, es un tema superíntimo, así que tratamos de dejarlo puertas adentro de casa”.

El actor aseguró que lo importante es que sus hijos y María están bien. “Todo el resto lo iremos viendo con el tiempo”, afirmó.

Antes de retirarse, Arana hizo un pedido a la prensa: “Si puedo pedirles un favor muy especial, es que no me pregunten más nada, porque lo que les estoy diciendo ahora lo pensé muchísimo. De verdad, muchísimas gracias, sobre todo por el respeto y el amor con que nos tratan”.