El reconocido DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera

La leyenda de la música electrónica dará un show este viernes en el Pasaje Juramento a las 19. Cómo conseguir las entradas

Para sorpresa de muchos, el reconocido DJ tocará gratis en el Monumento.

El histórico DJ de música electrónica británico John Digweed dará un show gratis en el Monumento Nacional a la Bandera. La cita será este viernes a partir de las 19 en el Pasaje Juramento.

"Este viernes, una leyenda de la música electrónica se une al símbolo más emblemático de la Argentina, en el corazón de Rosario. No es un show: es un hecho histórico". Así anunció la llegada de Digweed Lado B Producciones este jueves.

Quienes quieran acceder al evento, que fue anunciado de manera repentina y tomó por sorpresa a cientos de fans , deberán acreditarse con nombre, apellido, DNI y e-mail en un link que brindó Lado B Producciones en su perfil de Instagram. Sin embargo, por la demanda, el sitio para la inscripción se encuentra momentáneamente caído.

La presencia de John Digweed en Rosario no es casual si se tiene en cuenta que el mismo viernes, pero a partir de las 22, se presentará en el centro Metropolitano .

Quién es John Digweed

Digweed es un reconocido disc jockey y productor musical británico nacido en Hastings, Inglaterra, en 1967. Comenzó a pinchar música electrónica desde muy joven y se convirtió en una figura clave de la escena global del house progresivo, techno y trance.

Su carrera despegó en los años 90 tras colaborar DJ Sasha, con quien revolucionó el formato de compilaciones de club y se consolidó como referente mundial del género. Además de actuar por todo el mundo, Digweed es fundador del influyente sello Bedrock Records y ha mantenido residencias en clubes emblemáticos como Twilo en Nueva York.

Considerado uno de los mejores DJs del mundo, fue votado número 1 por la revista DJ Mag en 2001 y continúa vigente tras más de tres décadas de trayectoria, con giras, series de mixes y presentaciones en grandes festivales internacionales.