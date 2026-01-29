La Capital | Zoom | gratis

El reconocido DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera

La leyenda de la música electrónica dará un show este viernes en el Pasaje Juramento a las 19. Cómo conseguir las entradas

29 de enero 2026 · 17:48hs
Para sorpresa de muchos

Para sorpresa de muchos, el reconocido DJ tocará gratis en el Monumento. 

El histórico DJ de música electrónica británico John Digweed dará un show gratis en el Monumento Nacional a la Bandera. La cita será este viernes a partir de las 19 en el Pasaje Juramento.

"Este viernes, una leyenda de la música electrónica se une al símbolo más emblemático de la Argentina, en el corazón de Rosario. No es un show: es un hecho histórico". Así anunció la llegada de Digweed Lado B Producciones este jueves.

Quienes quieran acceder al evento, que fue anunciado de manera repentina y tomó por sorpresa a cientos de fans, deberán acreditarse con nombre, apellido, DNI y e-mail en un link que brindó Lado B Producciones en su perfil de Instagram. Sin embargo, por la demanda, el sitio para la inscripción se encuentra momentáneamente caído.

La presencia de John Digweed en Rosario no es casual si se tiene en cuenta que el mismo viernes, pero a partir de las 22, se presentará en el centro Metropolitano.

Quién es John Digweed

Digweed es un reconocido disc jockey y productor musical británico nacido en Hastings, Inglaterra, en 1967. Comenzó a pinchar música electrónica desde muy joven y se convirtió en una figura clave de la escena global del house progresivo, techno y trance.

>>Leer más: Soledad Pastorutti celebra en Cosquín 30 años de carrera: "Nunca voy a negar mi raíz"

Su carrera despegó en los años 90 tras colaborar DJ Sasha, con quien revolucionó el formato de compilaciones de club y se consolidó como referente mundial del género. Además de actuar por todo el mundo, Digweed es fundador del influyente sello Bedrock Records y ha mantenido residencias en clubes emblemáticos como Twilo en Nueva York.

Considerado uno de los mejores DJs del mundo, fue votado número 1 por la revista DJ Mag en 2001 y continúa vigente tras más de tres décadas de trayectoria, con giras, series de mixes y presentaciones en grandes festivales internacionales.

Noticias relacionadas
Marixa Balli contó su situación económica como empresaria

Marixa Balli tuvo que cerrar un local en Flores por la crisis económica: "2025 fue el peor año"

Salieron a la luz cuatro de los ocho episodios de la cuarta temporada de Bridgerton

Desde Taylor Swift hasta Coldplay: las canciones que suenan en "Bridgerton 4"

El chef Christian Petersen se descompensó mientras intentaba escalar el volcán Lanín.

Christian Petersen habló sobre el episodio en el Lanín: "Me ataron y me medicaron"

Spotify permite crear playlist con transiciones personalizadas

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Lo último

La dupla técnica de Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

La dupla técnica de Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La Dirección de Niñez había intervenido con una Medida de Protección Excepcional por violencia familiar que luego fue interrumpida
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera
Zoom

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
La dura racha adversa que lleva Newells en la Bombonera

Por Carlos Durhand
Ovación

La dura racha adversa que lleva Newell's en la Bombonera

La dura racha adversa que lleva Newells en la Bombonera

La dura racha adversa que lleva Newell's en la Bombonera

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

La comisión directiva de Newells dio respuestas sobre el crítico presente institucional

La comisión directiva de Newell's dio respuestas sobre el crítico presente institucional

Policiales
Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

La Ciudad
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

La Ciudad

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando
Información General

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas
Negocios

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso
La región

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Por Carlos Durhand
Ovación

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas