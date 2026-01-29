La Capital | Ovación | Central

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios

La AFA publicó un informe anual sobre con las cifras oficiales de los asociados de los clubes que estuvieron en Primera en 2025, sin incluir a los descendidos

29 de enero 2026 · 14:16hs
La AFA publicó un informe que ubicó a Central y Newell's entre los clubes con más socios.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó el nuevo informe anual de los clubes de la primera división en 2025, por lo que se dieron a conocer las cifras oficiales de la cantidad de socios de cada uno de los equipos de la máxima categoría del fútbol nacional. Por ello, Central y Newell's dieron a conocer sus números de asociados.

La entidad destacó la importancia de visibilizar estos datos: "Es una herramienta fundamental para diseñar políticas deportivas federales, fortalecer la gestión institucional y acompañar de manera equitativa a cada una de las entidades que conforman nuestro fútbol".

El documento presentado también agrega: "Este relevamiento no sólo ofrece información cuantitativa, sino que permite comprender el impacto profundo que los clubes tienen en sus comunidades".

Tapia valorizó el lugar de los socios de los clubes como un pilar fundamental del fútbol nacional. En ese marco, Central y Newell's se posicionaron entre los clubes con mayor cantidad de hinchas asociados.

En qué puesto quedaron los clubes de Rosario

Tal como indica el informe anual, Central cuenta con un total de 104.951 socios, entre los cuales se dividen en cuatro categorías: 53.010 pleno, 15.089 pleno final, 5.858 vitalicios, 9.508 menor pleno, 8.598 cadete pleno, 4.906 infantil, 2.844 activo institucional, 2.227 cadete pleno filial, 1.381 menor pleno filial, 404 empleados, 488 cadete institucional, 222 menor institucional, 117 activo pleno patrimonial, 212 internacional, 42 honorarios, 3 menor internacional, 2 vitalicios protector y 7 cadete internacional.

El Canalla es el cuarto club con más socios de la primera división del fútbol argentino, solamente por detrás de River (352.712 socios), Boca (282.644) e Independiente (165.262).

Por otro lado, las cifras publicadas por la AFA posicionan a Newell's como el séptimo club con más socios, con un total de 84.759. Los asociados de la Lepra se diferencian en hasta diez categorías distintas: 25.559 activos plenos, 22.041 activo fútbol, 1.409 activo deportivo, 8.324 cadete pleno (12 a 17 años), 5.415 infantil pleno (0 a 6 años), 9.027 menor pleno (7 a 11 años), 4.042 filial I (a menos de 40 km), 5.923 filial II (a más de 40 km), 519 filial internacional y 2.500 vitalicios plenos.

El ranking de socios de los clubes de Primera División

  1. River Plate 352.712
  2. Boca Juniors 282.644
  3. Independiente 165.262
  4. Rosario Central 104.951
  5. Racing 102.707
  6. San Lorenzo 89.717
  7. Newell’s 84.759
  8. Vélez Sársfield 79.083
  9. Talleres 70.582
  10. Huracán 68.755
  11. Belgrano 67.318
  12. Estudiantes de La Plata 55.871
  13. Lanús 36.206
  14. Gimnasia La Plata 35.389
  15. Instituto de Córdoba 29.156
  16. Atlético Tucumán 27.956
  17. Unión de Santa Fe 22.774
  18. Argentinos Juniors 20.069
  19. Independiente Rivadavia 18.926
  20. Banfield 16.803
  21. Sarmiento 9.340
  22. Tigre 9.181
  23. Platense 9.132
  24. Defensa y Justicia 7.400
  25. Central Córdoba 6.567
  26. Aldosivi 5.604
  27. Barracas Central 3.107
  28. Deportivo Riestra 1.007
