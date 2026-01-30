Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Mataron a un colombiano de 31 años. Fue acribillado en la cuadra de Alzugaray al 700 e investigan si el crimen está vinculado al narcomenudeo

Crimen en la zona sur: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento.

El hombre asesinado este jueves al mediodía en el barrio de la Carne fue identificado como Anderson Felipe Patarroyo Colmenares. De 31 años, nacionalidad colombiana y domicilio en Villa Gobernador Gálvez, fue acribillado luego de bajar de un auto que no estaba a su nombre. En una zapatilla llevaba material estupefaciente y se investiga si lo había comprado antes del crimen .

Patarroyo Colmenares fue asesinado con tiros en la cabeza y otras partes del cuerpo cerca del mediodía del jueves en la zona de Alzugaray al 700 , extremo sur de Rosario. Había llegado a ese lugar a bordo de un Chevrolet Agile gris que dejó estacionado en la esquina de Alzugaray y Buenos Aires.

Dentro de ese vehículo, que fue señalado por testigos, la policía encontró los documentos de la víctima y así pudieron identificarlo. Tenía domicilio en Villa Gobernador Gálvez, donde vivía con al menos un familiar directo.

Un crimen al mediodía

Desde Fiscalía informaron que en la escena del crimen los peritos hallaron 6 vainas calibre 380 que fueron enviadas a peritar. Sin embargo, no trascendieron detalles acerca de la mecánica del hecho. El llamado al 911 se realizó a las 12.15 para dar aviso de disparos de arma de fuego en la zona de Alzugaray al 700, donde la policía minutos después se encontró con la víctima tendida en el suelo.

Los médicos del Sies confirmaron que había muerto en el lugar. Tenía heridas de disparos en la cabeza y en el hombro. La investigación quedó a cargo del fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Violencias Altamente Lesivas, quien dispuso una serie de medidas para iniciar la investigación.

La víctima llevaba tres bochas de cocaína en una de sus zapatillas. Fuentes de la investigación indicaron que una hipótesis que se investiga es si el hombre había llegado a esa zona para comprar drogas en un punto de venta ubicado en las inmediaciones.

Testigos señalaron a los agentes que Patarroyo Colmenares había bajado de un Chevrolet Agile que quedó estacionado en la zona. El vehículo no estaba a su nombre y su dueño contó que había accedido a figurar como titular "para ganarse unos mangos".