La Capital | La Ciudad | autonomía

Autonomía: Rosario recibe donación para políticas sociales sin pasar por el Concejo

El aporte de $65 millones proviene de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y será destinado a fortalecer la red de refugios para personas en situación de calle

30 de enero 2026 · 06:25hs
El aporte se orienta a garantizar mejores condiciones de alojamiento y a promover procesos de inclusión social en distintos puntos de la ciudad.

El aporte se orienta a garantizar mejores condiciones de alojamiento y a promover procesos de inclusión social en distintos puntos de la ciudad.

En el marco de la implementación de la autonomía, la Municipalidad de Rosario concretó un acuerdo de donación directa con la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días por un monto total de 65 millones de pesos, que serán destinados a mejorar la infraestructura de los refugios municipales y a desarrollar acciones de acompañamiento para personas en situación de calle.

El aporte se orienta a garantizar mejores condiciones de alojamiento y a promover procesos de inclusión social en distintos puntos de la ciudad. Gracias al cambio normativo, la ciudad podrá recibirla de manera directa y sin demoras burocráticas. Antes, las donaciones pasaban por el Concejo y se sometían a un referéndum para aceptarla o no.

Esto generaba un largo circuito con múltiples dictámenes y negociaciones políticas, con pasos legislativos y demoras administrativas, incluso en casos simples y sin verdadero riesgo patrimonial. Además, quedaba suspendida hasta que no llegara a ordenanza. En los casos en los que la donación sea un terreno que pueda tener duda, una casa o donación inmobiliaria que pueda generar gastos futuros, el Palacio Vasallo todavía tiene que ratificarla.

Entre los variados elementos que se le suelen donar al municipio, se cuentan desde obras de arte, inmuebles como la casa Vanzo, insumos médicos, colecciones de libros, muebles para los refugios, barbijos o respiradores durante la pandemia, hasta un automóvil eléctrico que trajo de regalo una delegación china y todo el legado Deliot, un conjunto de terrenos isleños donados a Rosario con fines de preservación ambiental y uso público.

>> Leer más: Asoma la figura del viceintendente en Rosario: ¿qué implicaría?

La donación

La donación se materializa a través de la entrega de bienes y equipamiento con fines sociales. Entre los elementos previstos se encuentran mobiliario, equipamiento gastronómico y electrodomésticos, entre otros, destinados a fortalecer los dispositivos de alojamiento municipales.

Los refugios alcanzados por esta iniciativa son Felipe Moré, Sudoeste, Grandoli y Cáritas, espacios que alojan a hombres y mujeres mayores de 18 años, en algunos casos con niños. En cada uno de ellos, los bienes donados permitirán mejorar las áreas destinadas a actividades cotidianas y comunitarias.

Además del refuerzo material, el acuerdo contempla instancias de formación para las personas alojadas. El proyecto prevé capacitaciones orientadas al desarrollo de habilidades prácticas en gastronomía y a la inclusión digital, dos ejes definidos en el convenio como herramientas para fortalecer la autonomía personal y ampliar oportunidades.

Estas capacitaciones se desarrollarán en los propios refugios y estarán acompañadas por la provisión del equipamiento necesario, lo que permitirá sostener las actividades en el tiempo y garantizar condiciones adecuadas para el aprendizaje.

El convenio establece también un sistema de seguimiento con resultados medibles durante doce meses, a partir de indicadores como la cantidad de personas que completan las capacitaciones y el promedio mensual de personas alojadas en los refugios, con el objetivo de evaluar el impacto de la iniciativa.

>> Leer más: Rosario dio un paso fundamental y declaró la autonomía municipal

Autonomía

En relación al alcance institucional del acuerdo, la subsecretaria Legal y Técnica del municipio, Juliana Conti, destacó uno de los sentidos más concretos de la autonomía municipal: "La posibilidad de actuar con mayor agilidad, responsabilidad y transparencia cuando se trata de políticas públicas orientadas al bien común. Poder aceptar una donación de manera directa, con reglas claras y control administrativo, no es un atajo institucional sino una mejora sustantiva en la gestión", consideró.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat, Nicolás Gianelloni, valoró la articulación con organizaciones de la sociedad civil y el rol histórico de la Iglesia en la ciudad, "destacando su compromiso con las personas que viven en situación de calle y la necesidad de acompañar a quienes más requieren de la presencia del Estado y las instituciones".

En la misma línea, Conti subrayó que "la autonomía no es solo una discusión jurídica o política, sino una herramienta que permite intervenir mejor, más rápido y con mayor impacto social. En este caso, se traduce en infraestructura, equipamiento y capacitación para personas en situación de calle, con un esquema de seguimiento y resultados medibles que refuerza la seriedad del proceso".

>> Leer más: Autonomía municipal: rige el decreto para intervenir en baldíos sin orden judicial

Rapidez

Para Conti, este tipo de intervenciones "ponen en valor un modelo de gestión más simple y eficiente, donde el Estado municipal puede articular con organizaciones de la sociedad civil sin burocracias innecesarias, pero con todas las garantías institucionales. Es un camino que debe consolidarse y profundizarse en el marco de la autonomía que Rosario ya empezó a ejercer", dijo.

Esta posibilidad, prevista en el artículo 15 de la ordenanza de autonomía, permite concretar este tipo de acuerdos sin necesidad de atravesar instancias adicionales de aprobación, reduciendo tiempos y burocracias, y fortaleciendo la articulación con organizaciones de la sociedad civil cuando se trata de acciones orientadas al bien común.

De este modo, Rosario da un paso concreto en la implementación cotidiana de su autonomía, poniendo en valor nuevas herramientas institucionales que permiten mejorar la gestión pública y facilitar soluciones más rápidas y eficientes para los vecinos y vecinas. La recepción directa de esta donación constituye un antecedente significativo y refuerza el compromiso de la ciudad con la inclusión social y la atención de las personas en situación de mayor vulnerabilidad.

Noticias relacionadas
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada.

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Humo en Circunvalación

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Rosario ha mejorado a través de los años los índices de alcoholemia positiva

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

El complemento educativo se suma a las políticas del gobierno de Santa Fe orientadas a aliviar el impacto del inicio del ciclo lectivo 

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Ver comentarios

Las más leídas

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Lo último

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

El violento incidente sucedió en un comercio de Corrientes al 5300, en la zona sur de Rosario. El delincuente está en terapia intensiva con respiración asistida

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

Ovación
Newells atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Newells atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Torneo Apertura: se conocieron los árbitros de la 3ª fecha para Newells y Central

Torneo Apertura: se conocieron los árbitros de la 3ª fecha para Newell's y Central

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Policiales
Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

La Ciudad
Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado
La Región

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias
Política

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación
La Ciudad

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe
Economía

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo
Economía

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Trump anunció que se restablecerán muy pronto los vuelos a Venezuela
El Mundo

Trump anunció que se restablecerán "muy pronto" los vuelos a Venezuela

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas
Información General

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez
Policiales

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria
La Ciudad

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
Política

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo
Información general

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando
Información General

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando