Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial en febrero: precios y horarios

Más de 20 mil personas ya cruzaron. Continúan los traslados de pasajeros al Banquito San Andrés para disfrutar de las tardes veraniegas

Durante todo el mes de febrero, siguen los cruces al Banquito San Andrés desde La Fluvial

Sigue el calor en Rosario, siguen los cruces desde la Terminal Fluvial hacia el Banquito San Andrés . Tras registrar un récord de visitantes durante enero , los cruces a la isla se mantendrán durante todo el mes de febrero.

En particular , el pico del mes de enero fue de 13.540 pasajeros , lo que representa aproximadamente el 58% del total de la temporada hasta el momento. Si se compara con el mismo mes del año anterior, se evidencia una mayor intensidad operativa y un uso más concentrado del servicio durante el período estival. En toda la temporada, que comenzó en octubre del 2025, un total de 23.307 personas elegieron trasladarse al Banquito de Sandrés para pasar una día veraniego.

De esta manera, y debido a la alta demanda, se mantendrán los cruces al banquito de San Andrés, partiendo desde la Terminal Fluvial, durante todo los días del mes de febrero.

Actualmente, el viaje al Banquito San Andrés, que parte desde el muelle de La Fluvial, tiene un precio 11.000 pesos por persona. El ticket incluye ida y vuelta del cruce a la isla . La tarifa se actualizó hace casi tres meses, cuando se reactivaron los traslados para atender la demanda de fines de semana en el inicio de la primavera

En cuanto a los horarios, primer cruce se realiza a las 10 de la mañana y el recorrido se repite cada una hora. La última embarcación sale a las 16 desde el muelle de La Fluvial.

De acuerdo al cronograma oficial, las lanchas regresan con la misma frecuencia hasta las 19. Esto permite que quienes visitan las playas de la isla se queden prácticamente hasta el final de la tarde para pasar más de ocho horas en la ribera rosarina.