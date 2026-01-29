La Capital | Información General | Conicet

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo

Está activo desde octubre y finalizará en abril para hacer un seguimiento durante todo el día de la temporada de reproducción de distintas aves

29 de enero 2026 · 14:54hs
Colonia de cormoranes imperiales en Santa Cruz.

Foto: Nicolás Manterola / Sistema de Información de Biodiversidad

Colonia de cormoranes imperiales en Santa Cruz.

El éxito de las transmisiones del Conicet continúa y, esta vez, las personas tendrán la oportunidad, durante varios meses, de ver la temporada de reproducción de distintas aves que habitan en la Patagonia argentina.

La propuesta la llevan adelante el Conicet y la Fundación Rewilding Argentina en el Parque Provincial Patagonia Azul, ubicado en Chubut. Allí, quienes se conecten al canal oficial de la fundación podrán observar, en cualquier momento del día, la vida diaria de pingüinos de Magallanes, cormoranes imperiales y petreles gigantes del sur.

Las transmisiones son a través de cámaras que transmiten el ciclo reproductivo de estas aves, precisamente en las islas Tova (pingüinos), Tovita (cormoranes) y Gran Robredo (petreles). Los dispositivos, que se alimentan de luz solar, están activos desde octubre y seguirán hasta abril, por lo que tomarán el período de mayor actividad reproductiva de las tres especies, estipulado en primavera y verano.

Cómo ver el streaming del Conicet

Quienes deseen ver esta nueva propuesta del Conicet, podrán hacerlo a través del canal oficial de YouTube de la Fundación Rewilding Argentina.

En el perfil, se pueden observar varias cámaras activas en simultáneo que muestran distintos puntos de interés dentro del Parque Provincial Patagonia Azul.

Cada cámara (son seis en total) muestra la rutina diaria de colonias de pingüinos de Magallanes, de cormoranes imperiales y de petreles gigantes del sur.

>> Leer más: Conicet Rosario: los investigadores alertan por falta de financiamiento y fuga de cerebros

Las cámaras permitirán ver, en vivo, momentos como la búsqueda de comida por parte de los pingüinos o los relevos entre machos y hembras para cuidar de los nidos.

