Incendio de pastizales en Circunvalación: bomberos controlaron las llamas tras casi dos horas de trabajo

El foco ígneo se desarrolló este jueves por la tarde en un sector de unos 300 metros. Trabajaron bomberos y servicios de emergencia. No hubo heridos.

Un incendio de pastizales alteró Circunvalación , a la altura de su intersección con la autopista Rosario–Buenos Aires, este jueves por la tarde, a la altura de su intersección con la autopista Rosario–Buenos Aires. El operativo demandó casi dos horas de trabajo y no dejó personas lesionadas ni afectación a viviendas o vehículos.

El pedido de auxilio ingresó a las 14.25 y movilizó a dotaciones del Cuartel Sur de la Dirección General de Bomberos, junto con otros servicios de emergencia. Al arribar al lugar, el personal constató que el fuego se extendía sobre un área aproximada de 300 metros de largo por 50 de ancho, con afectación de pastos y ramas secas.

Para las tareas de extinción se utilizaron azotadores manuales y líneas devanaderas abastecidas desde distintos móviles. Según el parte oficial, una línea partió del móvil 8643, otra del móvil 5874 y una tercera fue aportada por el móvil de Bomberos Voluntarios.

El despliegue permitió contener el frente del incendio y evitar que las llamas se propagaran hacia sectores linderos de mayor riesgo, en una zona de alto tránsito vehicular.

Quiénes intervinieron en el incendio

En el lugar trabajaron móviles del Comando Radioeléctrico, dotaciones del Cuartel Central de Bomberos, personal de corredores viales y efectivos de Bomberos Voluntarios de Rosario, que colaboraron con las tareas de control y enfriamiento.

Las autoridades no informaron, hasta el momento, las causas que originaron el incendio. El episodio se da en un contexto de reiterados focos ígneos en áreas de pastizales del sur santafesino, donde las condiciones climáticas y la acumulación de material seco suelen favorecer este tipo de siniestros.

Tras la extinción total del fuego, las dotaciones regresaron a sus bases alrededor de las 16.03. El tránsito en la zona se normalizó progresivamente y no fue necesario realizar evacuaciones.