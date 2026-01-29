La Capital | Política | imputabilidad

Cococcioni y la edad de imputabilidad: "Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe consideró que en algunos casos, y tras un dictamen pericial, los menores de esa edad podrían afrontar un proceso penal

29 de enero 2026 · 11:49hs
Bajar la edad de imputabilidad de los menores. El tema vuelve a estudiarse en el Congreso. 

Foto: La Capital / Archivo.

Bajar la edad de imputabilidad de los menores. El tema vuelve a estudiarse en el Congreso. 

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores acusados de cometer delitos aberrantes o de fuerte impacto público. “Nuestra posición siempre fue clara en ese sentido, no somos oportunistas. Siempre insistimos en la necesidad de rediscutir el régimen penal juvenil en Argentina y de ampliar la punibilidad que hoy está hasta en los 16 años”, dijo el funcionario.

Cococcioni brindó este jueves una conferencia de prensa en la sede local de Gobernación para realizar un repaso de los últimos temas cuando faltan pocos días para que concluya el primer mes del año. En ese marco, uno de los temas que se coló en la agenda fue el espeluznante asesinato del chico Jeremías Monzón de 15 años ocurrido en diciembre en la ciudad de Santa Fe, a manos de un grupo de adolescentes.

Lo atroz del crimen y las edades de los implicados hizo que el gobierno nacional reimpulse y presente un proyecto de ley en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años. La iniciativa que debe ser analizada en el Parlamento fue apoyada explícitamente por el gobernador Maximiliano Pullaro en los últimos días, y hoy el responsable del área Seguridad en la provincia revalidó esa posición.

A qué edad se podría imputar a un menor

Cococcioni expresó en ese sentido hoy: “Creemos que, respecto de los proyectos oficiales que están en discusión, deberíamos ir más lejos para habilitar la imputabilidad de menores, perforando el piso de los 14 años. Había que ir incluso a menores de esa edad cuando haya un dictamen que indique que el chico tuvo la capacidad de comprender la gravedad y la criminalidad del hecho”.

image - 2024-03-08T090124.009.jpg
El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, ratific&oacute; la posici&oacute;n de Provincia sobre el tema de la baja de imputabilidad de menores

El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, ratificó la posición de Provincia sobre el tema de la baja de imputabilidad de menores

>> Leer más: Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

El titular de Justicia y Seguridad expresó que “se puede hablar de una edad (de imputabilidad) en general para todo tipo de criminalidad, pero hay hechos de particular gravedad o aberrantes que habilitaría bajar la edad. La edad de imputabilidad es el número que puso un legislador para presumir que a partir de ese momento en la vida de una persona tiene un nivel de madurez intelectual que le permite comprender la criminalidad de sus actos y hacerse responsable de los delitos que comente. Pero ¿qué pasa si en un caso concreto, un menor de 16 años realmente comprende la criminalidad del hecho?”.

>> Leer más: La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA y prevé un encuentro con Bullrich

En ese sentido, consideró que “en algunos casos excepcionales habría que sujetarlos al dictamen de un perito para ver si el menor pude ser inimputable. Lo que determina la imputabilidad no es la edad, sino la comprensión del acto. No todas las personas maduran al mismo tiempo. Algunos maduran antes, otros más tarde. Depende de factores educativos, familiares, sociales y culturales. Puede haber un baremo que se tome como parámetro en general, pero también puede ser que, con un dictamen de peritos, se sancione penalmente a alguien con menos de esa edad, si en el caso concreto se demuestra que tuvo capacidad de comprender la criminalidad del hecho”.

Noticias relacionadas
Maximiliano Pullaro, gobernador de la provincia de Santa Fe 

Baja de imputabilidad: Pullaro alista a Provincias Unidas y quiere exponer en el Congreso

El gobernador Maximiliano Pullaro pretende exponer en Diputados la ley penal juvenil.

Pullaro quiere exponer en el Congreso sobre la baja de imputabilidad

La baja de la edad de imputabilidad se tratará en las sesiones extraordinarias en el Congreso

Baja de la edad de imputabilidad: el gobierno envió la Ley Penal Juvenil al Congreso

El gobernador Pullaro se refirió a la baja de la edad de imputabilidad

Pullaro: "El garantismo es una ideología defendida por el kirchnerismo que le hizo mucho daño al país"

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Lo último

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Spotify te convierte en DJ: la nueva herramienta para mezclar playlists como un profesional

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

El ataque ocurrió este mediodía en Alzugaray al 700. La víctima falleció en el lugar pese a la intervención del Sies. Buscan a dos sospechosos

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030
La Ciudad

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto: quién era la argentina que estaba desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad de menores: Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
POLITICA

La imputabilidad de menores: "Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos
Ovación

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Jorgelina Cardoso a Di María: No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos

Jorgelina Cardoso a Di María: "No hay un día que no te cruces a un leproso y te llene de halagos"

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Policiales
Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Orsi-Gómez y el progreso de Newells: Queremos representar al hincha
Ovación

Orsi-Gómez y el progreso de Newell's: "Queremos representar al hincha"

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido