Cococcioni y la edad de imputabilidad: "Debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe consideró que en algunos casos, y tras un dictamen pericial, los menores de esa edad podrían afrontar un proceso penal

Bajar la edad de imputabilidad de los menores. El tema vuelve a estudiarse en el Congreso.

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni , se manifestó a favor de bajar la edad de imputabilidad de los menores acusados de cometer delitos aberrantes o de fuerte impacto público . “Nuestra posición siempre fue clara en ese sentido, no somos oportunistas. Siempre insistimos en la necesidad de rediscutir el régimen penal juvenil en Argentina y de ampliar la punibilidad que hoy está hasta en los 16 años”, dijo el funcionario.

Cococcioni brindó este jueves una conferencia de prensa en la sede local de Gobernación para realizar un repaso de los últimos temas cuando faltan pocos días para que concluya el primer mes del año. En ese marco, uno de los temas que se coló en la agenda fue el espeluznante asesinato del chico Jeremías Monzón de 15 años ocurrido en diciembre en la ciudad de Santa Fe, a manos de un grupo de adolescentes.

Lo atroz del crimen y las edades de los implicados hizo que el gobierno nacional reimpulse y presente un proyecto de ley en el Congreso para bajar la edad de imputabilidad de los menores a 14 años . La iniciativa que debe ser analizada en el Parlamento fue apoyada explícitamente por el gobernador Maximiliano Pullaro en los últimos días, y hoy el responsable del área Seguridad en la provincia revalidó esa posición.

Cococcioni expresó en ese sentido hoy: “ Creemos que, respecto de los proyectos oficiales que están en discusión, deberíamos ir más lejos para habilitar la imputabilidad de menores, perforando el piso de los 14 años. Había que ir incluso a menores de esa edad cuando haya un dictamen que indique que el chico tuvo la capacidad de comprender la gravedad y la criminalidad del hecho”.

image - 2024-03-08T090124.009.jpg El ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, ratificó la posición de Provincia sobre el tema de la baja de imputabilidad de menores

El titular de Justicia y Seguridad expresó que “se puede hablar de una edad (de imputabilidad) en general para todo tipo de criminalidad, pero hay hechos de particular gravedad o aberrantes que habilitaría bajar la edad. La edad de imputabilidad es el número que puso un legislador para presumir que a partir de ese momento en la vida de una persona tiene un nivel de madurez intelectual que le permite comprender la criminalidad de sus actos y hacerse responsable de los delitos que comente. Pero ¿qué pasa si en un caso concreto, un menor de 16 años realmente comprende la criminalidad del hecho?”.

En ese sentido, consideró que “en algunos casos excepcionales habría que sujetarlos al dictamen de un perito para ver si el menor pude ser inimputable. Lo que determina la imputabilidad no es la edad, sino la comprensión del acto. No todas las personas maduran al mismo tiempo. Algunos maduran antes, otros más tarde. Depende de factores educativos, familiares, sociales y culturales. Puede haber un baremo que se tome como parámetro en general, pero también puede ser que, con un dictamen de peritos, se sancione penalmente a alguien con menos de esa edad, si en el caso concreto se demuestra que tuvo capacidad de comprender la criminalidad del hecho”.