Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más intervenciones que en enero del año pasado

"El 95% de esos hechos son producidos por el hombre por acción u omisión", remarcaron desde la Secretaría de Protección Civil de Santa Fe

Rosario y una amplia región de la provincia también sufren desde hace varios días i ncendios de pastizales Las condiciones de tiempo, la sequía que no termina de revertirse y también la actitud desaprensiva de algunas personas son el caldo cultivo que ponen en jaque a los bomberos de Rosario que registraron un incremento de salidas para cubrir esas emergencias.

A modo de ejemplo, con enero casi terminando en la Agrupación de Bomberos Zapadores de Rosario tuvo un incremento de salidas por ese tipo de siniestros dell orden del 7 por ciento con relación a enero del año pasado. En este 2026, hasta hoy, llevaban 125 intervenciones por quema de pastizales en distintos puntos de la ciudad, emergencias que fueron cubiertas por los cuatro cuarteles que hay esta jurisdicción (Norte, Sur, Oeste y Central). Ese número, a la misma altura el año pasado fue de 117.

Desde la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rosario también observaron un incremento del 180 por ciento con relación a enero del año pasado. Cuando ya expira enero, Voluntarios tuvo 120 salidas por quema de pastizales o incendios en campos. "Los casos más críticos se dieron en sectores aledaños a rutas o autopistas. La provincia está en alerta rojo por este tema, hay mucha sequía y el calor también hace lo suyo", destacaron desde Voluntarios.

Por su parte, el coordinador regional de la Secretaría de Protección Civil de la provincia, Aníbal Gómez, describió la situación en esta área de Santa Fe como preocupante, “ya que el 95 por ciento de los incendios de pastizales son producidos por el hombre, ya sea por acción u omisión”.

En declaraciones a LT8, el funcionario provincial coincidió en que la gran mayoría de esos siniestros está involucrada la mano del hombre. “El 95 por ciento de los incendios de pastizales o forestales son producidos por acción del hombre, el resto es por cuestiones naturales como podría ser la caída de un rayo que prenda fuego un árbol y eso derive en un incendio”.

“En el caso de los incendios causados por el hombre, se pueden dar hasta cuando alguien va en auto y arroja una colilla de cigarrillo por la ventanilla o cuando alguien deja tirada una botella de plástico, o queda un vidrio que hace un efecto de lupa con los rayos del sol. Ese reflejo genera un calor intenso que, sobre hojas o malezas secas, puede hacer un incendio”, describió Gómez.

En ese sentido, el funcionario consideró que “la gente no toma dimensión de la peligrosidad y la voracidad de los incendios forestales, que en cuestión de minutos u horas ponen en riesgo a una población porque influye la dirección del viento. Una leve rotación del viento hace que los bomberos tengan que armar otra estrategia y correrse del lugar para seguir atacando al fuego en otro sitio y salvaguardar la integridad física de las personas y sus bienes”.

“El clima está muy seco, el sol está muy abrazador”, señaló Gómez, quien también propuso también que las banquinas de las rutas estén limpias como una medida para prevenir incendios. “También es importante la limpieza de los terrenos particulares. Las casas en el sur del país tienen el pasto cortado al ras del suelo. Eso le quita combustión. Además, la maleza o el pasto bien corto es más fácil de extinguir”, agregó.

Desde la Secretaría de Protección Civil, desde donde se coordinan todas las acciones de emergencias con todos sus actores, se está equipando a distintas asociaciones de Bomberos Voluntarios con camionetas. Hace poco, 37 cuarteles de toda la provincia recibieron equipos para trabajar en incendios forestales. Se está haciendo un trabajo integral incluso con otras jurisdicciones, por eso se pide a los ciudadanos la colaboración para evitar estos desastres que no solo afectan a los ciudadanos sino que afectan a la flora y la fauna, en algunos casos irrecuperables”.