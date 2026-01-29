La Capital | Información General | Justicia

La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

La Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de las víctimas. El Cuerpo Médico Forense se encargará de estudiar las muestras recibidas

29 de enero 2026 · 22:24hs
La Justicia contabilizó 111 muertes en el país por fentanilo contaminado

Marcelo Bustamante / La Capital

La Justicia Federal envió al Cuerpo Médico Forense el listado completo de las víctimas del fentanilo contaminado, que incluyó 159 casos, de los cuales 111 son fallecimientos y 48 sobrevivientes.

El análisis se llevó a cabo durante la Feria Judicial y personal del Cuerpo Médico Forense se encargará de estudiar las muestras recibidas. Si se ratifican estos datos podría agravarse la situación judicial de 14 procesados y detenidos, entre ellos Ariel García Furfaro, propietario de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo SA.

“Se trata de un trabajo de depuración muy grande que se hizo durante el receso”, señaló una fuente cercana al expediente.

García Furfaro, allegado a la familia Kirchner, es considerado coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales por provocar los fallecimientos de 20 personas, “en concurso real con el delito de adulteración de sustancias medicinales de un modo peligroso para la salud, también en calidad de coautor”.

Al empresario se le endilga haber intervenido junto a 16 miembros del plantel de ambos laboratorios a través de “la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta" en la adulteración del lote 31.202 perteneciente al opioide, el cual se encontraba “destinado al uso público sanitario, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024”.

“Las adulteraciones de la sustancia medicinal consistieron en su contaminación a partir de un proceso de fabricación caracterizado por múltiples falencias, entre ellas muchas críticas, respecto de lo cual existieron pluralidad de alertas que no fueron atendidas”, sostiene el escrito.

En paralelo a la pesquisa, los familiares continúan reclamando justicia y que los responsables sean condenados por provocar la peor crisis sanitaria del país ligada a la inoculación con un opioide adulterado con bacterias.

En los más de seis meses de causa, se realizaron tres marchas en las ciudades de La Plata y Rosario para dar visibilidad al reclamo y que el nombre de las víctimas continúen latentes.

