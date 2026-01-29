Los pliegos de los tres candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

La Casa Gris envió a la Legislatura un mensaje ampliando el temario, que incluye a los nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas y del Ente Regulador de Servicios Sanitarios

El gobernador Maximiliano Pullaro amplió el temario del período de sesiones extraordinarias de la Legislatura: sumó tres mensajes, entre ellos el que incluye los pliegos para designar a los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia provincial .

El decreto 79/2026, publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial de la provincia, fue firmado por el jefe de la Casa Gris y el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia .

Los nombres que propuso el Ejecutivo para la Corte Suprema son Aldo Alurralde (juez federal de Reconquista), Diego Maciel (secretario Administrativo de la Cámara de Senadores provincial) y Jorgelina Genghini (abogada rosarina) .

Alurralde es conocido por su intervención en causas complejas y de alto impacto, que en su momento le valieron elogios de la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich .

Maciel es un abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y viene desempeñando un rol clave en materia institucional. Su figura está ligada al senador provincial y jefe del radicalismo santafesino, Felipe Michlig.

Genghini cuenta con antecedentes en el Consejo de la Magistratura y es integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca).

El criterio aplicado por el Ejecutivo para promover las tres candidaturas contempla la representación de los colegios de profesionales, del Poder Judicial y de la política. También la cuestión territorial: la rosarina Genghini simboliza al sur provincial, Alurralde a Reconquista y Maciel es nacido en Esperanza.

Se trata de las vacantes generadas por los retiros, que se efectivizarán a partir de este año, de los ministros Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.

A su vez, el decreto de a Casa Gris incluye las designaciones de Adriana Molina como vocal del Tribunal de Cuentas y de Hugo Marcucci para el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).

Lo que viene en la Legislatura

De ahora en más, los tres mensajes deberán ser analizados por los integrantes de la comisión de Acuerdos, que preside la diputada socialista Lionella Cattalini.

En ese marco, se revisarán antecedentes, documentación y las entrevistas particulares. Luego habrá que convocar a la Asamblea Legislativa para el tratamiento de los pliegos.