La Capital | Política | pliegos

Los pliegos de los tres candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

La Casa Gris envió a la Legislatura un mensaje ampliando el temario, que incluye a los nuevos integrantes del Tribunal de Cuentas y del Ente Regulador de Servicios Sanitarios

29 de enero 2026 · 17:14hs
Asoma un febrero de alta intensidad política en la Legislatura santafesina.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital.

Asoma un febrero de alta intensidad política en la Legislatura santafesina.

El gobernador Maximiliano Pullaro amplió el temario del período de sesiones extraordinarias de la Legislatura: sumó tres mensajes, entre ellos el que incluye los pliegos para designar a los tres nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia provincial.

El decreto 79/2026, publicado en las últimas horas en el Boletín Oficial de la provincia, fue firmado por el jefe de la Casa Gris y el ministro de Gobierno de Santa Fe, Fabián Bastia.

El mensaje de la Casa Gris

Los nombres que propuso el Ejecutivo para la Corte Suprema son Aldo Alurralde (juez federal de Reconquista), Diego Maciel (secretario Administrativo de la Cámara de Senadores provincial) y Jorgelina Genghini (abogada rosarina).

Alurralde es conocido por su intervención en causas complejas y de alto impacto, que en su momento le valieron elogios de la exministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich.

Maciel es un abogado recibido en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y viene desempeñando un rol clave en materia institucional. Su figura está ligada al senador provincial y jefe del radicalismo santafesino, Felipe Michlig.

Genghini cuenta con antecedentes en el Consejo de la Magistratura y es integrante de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (Faca).

>>Leer más: La Casa Gris definió los nombres que cubrirán las tres vacantes en la Corte Suprema

El criterio aplicado por el Ejecutivo para promover las tres candidaturas contempla la representación de los colegios de profesionales, del Poder Judicial y de la política. También la cuestión territorial: la rosarina Genghini simboliza al sur provincial, Alurralde a Reconquista y Maciel es nacido en Esperanza.

Se trata de las vacantes generadas por los retiros, que se efectivizarán a partir de este año, de los ministros Eduardo Spuler, Roberto Falistocco y Rafael Gutiérrez.

A su vez, el decreto de a Casa Gris incluye las designaciones de Adriana Molina como vocal del Tribunal de Cuentas y de Hugo Marcucci para el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).

Lo que viene en la Legislatura

De ahora en más, los tres mensajes deberán ser analizados por los integrantes de la comisión de Acuerdos, que preside la diputada socialista Lionella Cattalini.

En ese marco, se revisarán antecedentes, documentación y las entrevistas particulares. Luego habrá que convocar a la Asamblea Legislativa para el tratamiento de los pliegos.

Noticias relacionadas
Bajar la edad de imputabilidad de los menores. El tema vuelve a estudiarse en el Congreso. 

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

El show de Milei con Fátima Flórez causó repudio entre algunos dirigentes políticos. 

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Qué dijo Pullaro sobre una posible visita de Milei a Santa Fe

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

El brutal asesinato de Jeremías Monzón adquirió relevancia nacional

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Lo último

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas

La dupla técnica de Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

La dupla técnica de Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La Dirección de Niñez había intervenido con una Medida de Protección Excepcional por violencia familiar que luego fue interrumpida
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera
Zoom

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
La dura racha adversa que lleva Newells en la Bombonera

Por Carlos Durhand
Ovación

La dura racha adversa que lleva Newell's en la Bombonera

La dura racha adversa que lleva Newells en la Bombonera

La dura racha adversa que lleva Newell's en la Bombonera

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

La comisión directiva de Newells dio respuestas sobre el crítico presente institucional

La comisión directiva de Newell's dio respuestas sobre el crítico presente institucional

Policiales
Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

La Ciudad
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

La Ciudad

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo
Información general

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando
Información General

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas
Negocios

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso
La región

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Por Carlos Durhand
Ovación

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores