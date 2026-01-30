Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Central mostró más luces que sombras en estos primeros 180 minutos con el entrenador que sucedió en el cargo a Ariel Holan

Momento de parate. Los futbolistas de Central se hidratan en una pausa del partido ante Racing que sirvió para que el entrenador acomodara algunas piezas.

El ciclo de Jorge Almirón en Central ya tiene dos partidos oficiales en este Apertura 2026, con resultados opuestos. Debutó con una derrota sobre el final ante Belgrano en el Gigante de Arroyito por 2 a 1 y el miércoles logró un gran triunfo como visitante frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda por el mismo marcador.

El domingo recibe a River en Génova y Cordiviola, en la que será otra prueba de carácter para este equipo y una buena medida para saber dónde se está parado de cara al futuro, teniendo en cuenta las valencias que tienen los millonarios como plantel.

Dentro del balance de estos 180 minutos de la era Almirón se pueden encontrar más cosas en el haber que en el debe.

Jeremías Ledesma cumplió con su rol

Central tiene en su plantel a dos de los mejores arqueros de su historia. Jorge Broun tuvo un excelente 2025, donde terminó con la valla menos vencida de Argentina, y llegó Jeremías Ledesma, a quien el técnico le dio la titularidad. Al exarquero de River siempre se lo vio muy bien ubicado.

Frente a los cordobeses le sacó una pelota imposible a Lucas Zelarayán y contra los de Avellaneda se quedó con el empate de Racing ante Baltazar Rodríguez.

Dos esquemas distintos en Central

Almirón jugo con dos sistemas tácticos distintos. Frente a los Piratas en Rosario sorprendió con una línea de tres cuando tenía la pelota, que se transformaba en una línea de cuatro cuando Belgrano atacaba por el sector izquierdo ya que Ovando pasaba a jugar como lateral derecho y para cubrir el otro sector bajaba Agustín Sández.

Mientras que en Avellaneda volvió al sistema tradicional al que están acostumbrados estos futbolistas desde hace un tiempo largo, que es el 4-2-3-1. Y le dio más resultados.

En la zaga Central, Ignacio Ovando y Facundo Mallo fueron los más cumplidores. La mixtura entre la juventud y la experiencia está dando sus frutos. Al que le está costando es a Enzo Giménez. Todavía no entró en sintonía con el equipo.

El doble cinco se complementa

Franco Ibarra y Vicente Pizarro se van conociendo poco a poco y en el rendimiento de ambos va a estar en gran parte echada la suerte de Central. Porque son el equilibrio del equipo en la parte defensiva y los que tienen iniciar el juego para que a Di María y Campaz les llegue la pelota más clara.

Ibarra fue de lo mejorcito en la primera fecha, pero con Racing no tuvo una actuación sobresaliente, aunque tampoco desentonó. Mientras que al chileno le costó mucho el debut, pero en el Cilindro comenzó a demostrar sus aptitudes.

Jaminton Campaz es socio de Di María

La ida de Ignacio Malcorra a Independiente hizo que Di María tenga que buscar otro socio futbolístico para no quedarse solo. Y lo encontró en Jaminton Campaz. El colombiano tiene como objetivo jugar el Mundial 2026 para su país y se lo nota mucho más activo y comprometido con el partido, tanto en ataque como en defensa.

De Di María no hay mucho para agregar. Sobran las palabras. Su viveza lo llevó contra Belgrano a que el futbolista visitante genere una falta, que luego el Var determinó que fue adentro del área, y otra vez fue infalible desde los doce pasos. Mientras que ante Racing hizo un gol con tres dedos que seguramente figurará entre los mejores cuando se tenga que hacer el resumen del Apertura 2026.

La importancia de Alejo Veliz

Alejo Veliz decidió otra vez quedarse en Central. Más allá de la tentadora oferta que le hizo el Bahía de Brasil y la presión del Tottenham para venderlo, el delantero le hizo caso una vez más a su corazón y no emigro. Tras jugar un partido discreto con Belgrano, ante Racing chocó contra los marcadores centrales, pivoteó más y anotó su primer gol en el torneo.

Debe estar más atento en los cierres

El punto más flaco que mostró el Central de Almirón fueron los cierres de las etapas. Contra Belgrano, cuando tenía todo casi liquidado, se durmió al final y le hicieron dos tantos. Y con Racing, cuando todo estaba dado para que se vaya al vestuario con dos goles de diferencia, llegó el tanto de Maravilla Martínez para descontar.

Eso sí. Hay que rescatar la actitud que tuvo en el inicio del segundo tiempo con Racing: en lugar de refugiarse, adelantó sus líneas y no fue avasallado como en los últimos minutos de la primera etapa.