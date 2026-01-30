La Capital | Ovación | Central

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

Central mostró más luces que sombras en estos primeros 180 minutos con el entrenador que sucedió en el cargo a Ariel Holan

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

30 de enero 2026 · 06:25hs
Momento de parate. Los futbolistas de Central se hidratan en una pausa del partido ante Racing que sirvió para que el entrenador acomodara algunas piezas.

Virginia Benedetto / La Capital

Momento de parate. Los futbolistas de Central se hidratan en una pausa del partido ante Racing que sirvió para que el entrenador acomodara algunas piezas.

El ciclo de Jorge Almirón en Central ya tiene dos partidos oficiales en este Apertura 2026, con resultados opuestos. Debutó con una derrota sobre el final ante Belgrano en el Gigante de Arroyito por 2 a 1 y el miércoles logró un gran triunfo como visitante frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda por el mismo marcador.

El domingo recibe a River en Génova y Cordiviola, en la que será otra prueba de carácter para este equipo y una buena medida para saber dónde se está parado de cara al futuro, teniendo en cuenta las valencias que tienen los millonarios como plantel.

Dentro del balance de estos 180 minutos de la era Almirón se pueden encontrar más cosas en el haber que en el debe.

Leer más: Ignacio Ovando, el juvenil que promete en Central: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

Jeremías Ledesma cumplió con su rol

Central tiene en su plantel a dos de los mejores arqueros de su historia. Jorge Broun tuvo un excelente 2025, donde terminó con la valla menos vencida de Argentina, y llegó Jeremías Ledesma, a quien el técnico le dio la titularidad. Al exarquero de River siempre se lo vio muy bien ubicado.

Frente a los cordobeses le sacó una pelota imposible a Lucas Zelarayán y contra los de Avellaneda se quedó con el empate de Racing ante Baltazar Rodríguez.

Dos esquemas distintos en Central

Almirón jugo con dos sistemas tácticos distintos. Frente a los Piratas en Rosario sorprendió con una línea de tres cuando tenía la pelota, que se transformaba en una línea de cuatro cuando Belgrano atacaba por el sector izquierdo ya que Ovando pasaba a jugar como lateral derecho y para cubrir el otro sector bajaba Agustín Sández.

Mientras que en Avellaneda volvió al sistema tradicional al que están acostumbrados estos futbolistas desde hace un tiempo largo, que es el 4-2-3-1. Y le dio más resultados.

En la zaga Central, Ignacio Ovando y Facundo Mallo fueron los más cumplidores. La mixtura entre la juventud y la experiencia está dando sus frutos. Al que le está costando es a Enzo Giménez. Todavía no entró en sintonía con el equipo.

El doble cinco se complementa

Franco Ibarra y Vicente Pizarro se van conociendo poco a poco y en el rendimiento de ambos va a estar en gran parte echada la suerte de Central. Porque son el equilibrio del equipo en la parte defensiva y los que tienen iniciar el juego para que a Di María y Campaz les llegue la pelota más clara.

Ibarra fue de lo mejorcito en la primera fecha, pero con Racing no tuvo una actuación sobresaliente, aunque tampoco desentonó. Mientras que al chileno le costó mucho el debut, pero en el Cilindro comenzó a demostrar sus aptitudes.

Jaminton Campaz es socio de Di María

La ida de Ignacio Malcorra a Independiente hizo que Di María tenga que buscar otro socio futbolístico para no quedarse solo. Y lo encontró en Jaminton Campaz. El colombiano tiene como objetivo jugar el Mundial 2026 para su país y se lo nota mucho más activo y comprometido con el partido, tanto en ataque como en defensa.

De Di María no hay mucho para agregar. Sobran las palabras. Su viveza lo llevó contra Belgrano a que el futbolista visitante genere una falta, que luego el Var determinó que fue adentro del área, y otra vez fue infalible desde los doce pasos. Mientras que ante Racing hizo un gol con tres dedos que seguramente figurará entre los mejores cuando se tenga que hacer el resumen del Apertura 2026.

La importancia de Alejo Veliz

Alejo Veliz decidió otra vez quedarse en Central. Más allá de la tentadora oferta que le hizo el Bahía de Brasil y la presión del Tottenham para venderlo, el delantero le hizo caso una vez más a su corazón y no emigro. Tras jugar un partido discreto con Belgrano, ante Racing chocó contra los marcadores centrales, pivoteó más y anotó su primer gol en el torneo.

Debe estar más atento en los cierres

El punto más flaco que mostró el Central de Almirón fueron los cierres de las etapas. Contra Belgrano, cuando tenía todo casi liquidado, se durmió al final y le hicieron dos tantos. Y con Racing, cuando todo estaba dado para que se vaya al vestuario con dos goles de diferencia, llegó el tanto de Maravilla Martínez para descontar.

Eso sí. Hay que rescatar la actitud que tuvo en el inicio del segundo tiempo con Racing: en lugar de refugiarse, adelantó sus líneas y no fue avasallado como en los últimos minutos de la primera etapa.

Noticias relacionadas
Juan Sebastián Verón volvió a expresarse sobre el polémico espaldazo de Estudiantes a Central.

Boca le hizo el "pasillo" a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

La AFA publicó un informe que ubicó a Central y Newells entre los clubes con más socios.

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Los socios de Central compraron más de 15 mil abonos para esta temporada.

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central tendrá que contener a Juanfer Quintero el próximo domingo en el Gigante.

Atento Central: River llegará al Gigante tras vencer a Gimnasia y con Juanfer Quintero iluminado

Ver comentarios

Las más leídas

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Lo último

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

El violento incidente sucedió en un comercio de Corrientes al 5300, en la zona sur de Rosario. El delincuente está en terapia intensiva con respiración asistida

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal
La Ciudad

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

El DJ John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera 

Ovación
Newells atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Newells atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Newell's atraviesa tiempo de ajustes y decisiones pensando en Boca

Torneo Apertura: se conocieron los árbitros de la 3ª fecha para Newells y Central

Torneo Apertura: se conocieron los árbitros de la 3ª fecha para Newell's y Central

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Policiales
Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Crimen de Jeremías: la madre de la chica presa, acusada de colaborar

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

La Ciudad
Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Autonomía: Rosario recibe donación sin pasar por el Concejo Municipal

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Viernes caluroso en la previa de una semana que no dará tregua

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Ignacio Ovando: Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados
OVACIÓN

Ignacio Ovando: "Soy muy fiel a mi juego y me está dando resultados"

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado
La Región

Una motociclista de 16 años chocó con un camión y está en grave estado

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias
Política

Los pliegos de los candidatos a la Corte santafesina se tratarán en extraordinarias

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación
La Ciudad

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe
Economía

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo
Economía

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor por el cierre de sucursales

Trump anunció que se restablecerán muy pronto los vuelos a Venezuela
El Mundo

Trump anunció que se restablecerán "muy pronto" los vuelos a Venezuela

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas
Información General

Tres hermanos de 6, 8 y 9 años se ahogaron en un lago en una tormenta en Texas

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez
Policiales

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria
La Ciudad

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
Política

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo
Información general

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando
Información General

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando