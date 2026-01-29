Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Apareció este jueves por la tarde, en buen estado de salud, luego de que el Ministerio Público de la Acusación activara una búsqueda de paradero

El joven era buscada desde el martes en San Lorenzo y apareció en buen estado de salud, confirmaron fuentes del MPA.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que, tras dos días desaparecido, se halló en buen estado de salud a Santiago Leonel Varas , un joven de 17 años que se había ido de su casa, en San Lorenzo, y del que no se sabía nada desde el martes.

Fuentes del MPA indicaron que la madre de Santiago hizo la denuncia este miércoles en la Comisaría 1ª de San Lorenzo. Relató que el joven se fue en bicicleta a un partido de fútbol y que no volvió a saber nada de él .

En tanto, indicaron que el caso fue tomado por el fiscal de turno en San Lorenzo y que se están llevando a cabo entrevistas a familiares y allegados para intentar localizarlo .

Santiago salió de su casa, en San Lorenzo, para dirigirse a Puerto General San Martín a un partido de fútbol. Durante dos días, su familia no tuvo noticias de él.

Desde el entorno familiar indicaron que una de las mayores preocupaciones era que el adolescente está bajo tratamiento médico y tomando medicación, por lo que la preocupación se incrementó, ya que no puede discontinuarla.

Desde el MPA indicaron a La Capital que el joven se comunicó con sus familiares para indicarles dónde estaba y que se encuentra en buen estado de salud.