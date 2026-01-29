La Capital | La Región | San Lorenzo

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Apareció este jueves por la tarde, en buen estado de salud, luego de que el Ministerio Público de la Acusación activara una búsqueda de paradero

29 de enero 2026 · 14:48hs
El joven era buscada desde el martes en San Lorenzo y apareció en buen estado de salud

El joven era buscada desde el martes en San Lorenzo y apareció en buen estado de salud, confirmaron fuentes del MPA.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó que, tras dos días desaparecido, se halló en buen estado de salud a Santiago Leonel Varas, un joven de 17 años que se había ido de su casa, en San Lorenzo, y del que no se sabía nada desde el martes.

Fuentes del MPA indicaron que la madre de Santiago hizo la denuncia este miércoles en la Comisaría 1ª de San Lorenzo. Relató que el joven se fue en bicicleta a un partido de fútbol y que no volvió a saber nada de él.

En tanto, indicaron que el caso fue tomado por el fiscal de turno en San Lorenzo y que se están llevando a cabo entrevistas a familiares y allegados para intentar localizarlo.

En buen estado de salud

Santiago salió de su casa, en San Lorenzo, para dirigirse a Puerto General San Martín a un partido de fútbol. Durante dos días, su familia no tuvo noticias de él.

Desde el entorno familiar indicaron que una de las mayores preocupaciones era que el adolescente está bajo tratamiento médico y tomando medicación, por lo que la preocupación se incrementó, ya que no puede discontinuarla.

>> Leer más: Dónde, cuándo y cómo denunciar la desaparición repentina de una persona

Desde el MPA indicaron a La Capital que el joven se comunicó con sus familiares para indicarles dónde estaba y que se encuentra en buen estado de salud.

Noticias relacionadas
En la oportunidad, ambos mandatarios resaltaron la relevancia del acuerdo, que posibilita compartir experiencias y poner en marcha proyectos en diversas áreas, impulsando el crecimiento común y la integración regional. 

Confirmaron que el festival Pre Cosquín volverá a realizarse en Reconquista

El hermano de uno de los sospechos del crimen de Jeremías Monzón fue detenido por amenazas en redes sociales

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas en redes al hermano de un sospechoso

El siniestro con una víctima fatal sucedió la ruta 34, a la altura de localidad de Casas

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

La Textil Arcoíris de Villa Gobernador Gálvez es una Unidad Productiva de la Municipalidad, al igual que la Carpintería del CIC 20 de Junio, que trabaja de forma articulada con el Fondo de Asistencia Educativa (FAE) en la recuperación de bancos o el Centro Municipal o El Triángulo donde funcionan las capacitaciones de panadería. 

Villa Gobernador Gálvez: la Textil Municipal Arcoíris incorporó 26 nuevas máquinas de coser a su taller

Ver comentarios

Las más leídas

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Lo último

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

El ataque, con 28 balazos, alcanzó a un hombre y a dos jóvenes en un pasillo de 27 de Febrero y Circunvalación, a una semana del crimen de una mujer en la zona

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales
LA CIUDAD

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo
La Región

Encontraron al adolescente que era buscado en San Lorenzo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Ovación
Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1
Ovación

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Todo va muy bien: Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

"Todo va muy bien": Franco Colapinto está en Barcelona y enfocado en progresar en la Fórmula 1

Boca le hizo el famoso pasillo a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Boca le hizo el famoso "pasillo" a Estudiantes y Verón reanimó la polémica con Central

Newells o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Newell's o Central: cuál de los clubes rosarinos tiene más socios según la AFA

Policiales
Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste
Policiales

Quedaron presos dos acusados de una balacera con tres heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñar a su yerno en Villa Gobernador Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

Santa Fe tuvo en enero la cifra más baja de homicidios desde que se tienen registros de la criminalidad

La Ciudad
Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad
La Ciudad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales: a quiénes alcanza el beneficio

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

La respuesta de Banco Santander ante el temor del sindicato por el cierre de sucursales

Cococcioni y el caso Luna: Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas

Cococcioni y el caso Luna: "Lo peor que podemos hacer es revolear conjeturas"

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad