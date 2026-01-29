La Capital | El Mundo | Donald Trump

Trump anunció que se restablecerán "muy pronto" los vuelos a Venezuela

El presidente estadounidense afirmó que le dio instrucciones a Delcy Rodríguez para que el proceso comience de inmediato, "a más tardar al final del día de hoy"

29 de enero 2026 · 19:12hs
Trump anunció que se restablecerán muy pronto los vuelos a Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves que las conexiones comerciales aéreas con Venezuela "se abrirán muy pronto" y ordenó, tras una conversación con Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, que el proceso comience de inmediato.

"Acabo de hablar con la presidenta de Venezuela y le informé que vamos a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela", garantizó el mandatario durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

>> Leer más: El Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

Trump afirmó que le había dado "instrucciones a (el secretario de Transporte de EE.UU.) Sean Duffy y a todos los demás involucrados, incluyendo a los militares, para que, a más tardar al final del día de hoy, el espacio aéreo sobre Venezuela esté abierto para que los aviones puedan volar a Venezuela".

La aerolínea estadounidense American Airlines anunció, tras conocer la decisión de Trump, que está lista para reanudar las rutas comerciales desde Estados Unidos hacia Venezuela, después de casi siete años sin conexiones.

En un comunicado, la empresa explicó que está a la espera de recibir el visto bueno por parte del gobierno de Donald Trump para poder comenzar a operar de nuevo las rutas hacia Venezuela. "Tenemos más de 30 años de historia conectando a los venezolanos con Estados Unidos y estamos listos para reanudar esa increíble relación", escribió el consejero delegado de la compañía, Nat Pieper.

American Airlines indicó también que está trabajando "de cerca" con las autoridades federales para obtener los permisos necesarios y realizar las evaluaciones de seguridad pertinentes antes de reanudar las operaciones.

El pasado noviembre, antes de la operación militar que este mes capturó a Nicolás Maduro, Trump lanzó un mensaje advirtiendo que el espacio aéreo del país sudamericano permanecería cerrado en su totalidad.

Un día después de la detención de Maduro y su esposa Cilia Flores, el 4 de enero, la Agencia de Seguridad Aérea de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió un nuevo aviso ("notam" en el lenguaje aeronáutico) sobre la situación "potencialmente peligrosa" en la región de Maiquetía "a todas las altitudes debido a la actividad militar en Venezuela o sus alrededores".

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo el sobrevuelo, la llegada y la salida", decía el aviso, que se extiende hasta el 2 de febrero, tal como figura en la web de la FAA.

Trump mencionó a la comunidad venezolana en Doral, Miami, donde se concentra la mayor parte de la diáspora venezolana en Estados Unidos, y aseguró que está "muy emocionada" por la noticia.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán viajar a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí, ya que estará bajo un control muy estricto. Y la gente que antes vivía en Venezuela, algunos quieren regresar, y otros quieren ir de visita, y podrán hacerlo", subrayó el mandatario.

La última aerolínea estadounidense que operó conexiones con Venezuela fue American Airlines, que suspendió todas sus enlaces aéreos comerciales en 2019, cuando ambos países rompieron finalmente sus frágiles relaciones diplomáticas.

Noticias relacionadas
El actor que personificó a Javier Milei

Javier Milei volvió a ser parodiado en Saturday Night Live junto a Donald Trump

ferreteria estrategica de groenlandia

Ferretería estratégica de Groenlandia

En Davos, Javier Milei reafirmó su alineamiento incondicional con Donald Trump. 

Milei se ata a Trump en un mundo que vuelve a la ley de la selva

Javier Milei ocupó un lugar destacado en la presentación del Consejo de la Paz, con Donald Trump al frente

Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

Ver comentarios

Las más leídas

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Lo último

Milei acusó a Paolo Rocca de jugar en contra en las elecciones legislativas

Milei acusó a Paolo Rocca de jugar en contra en las elecciones legislativas

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

Gremios advierten que la reforma laboral liquidará el tejido productivo

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

El agro impulsó la suba del indicador de actividad económica en Santa Fe

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

La Dirección de Niñez había intervenido con una Medida de Protección Excepcional por violencia familiar que luego fue interrumpida
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera
Zoom

El DJ británico John Digweed tocará gratis en el Monumento a la Bandera

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?
Política

¿Qué se sabe de la visita de Milei al acto por el Combate de San Lorenzo?

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales
La Ciudad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Por Juan Iturrez
Ovación

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Argentino continúa con la pretemporada y se le vienen los amistosos

Brian Otero: Central Córdoba se merece saltar de categoría

Brian Otero: "Central Córdoba se merece saltar de categoría"

Se confirmó que Newells no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Se confirmó que Newell's no podrá contar ante Boca con dos titulares y su posible sustituto

Policiales
Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar
Policiales

Crimen de Jeremías Monzón: la madre de la adolescente presa, acusada de colaborar

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Quedaron presos dos acusados de una balacera con heridos en zona oeste

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Un hombre detenido tras atacar a su hija y apuñalar a su yerno en Villa G. Gálvez

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

Crimen en barrio de la Carne: mataron a un hombre a balazos en pleno mediodía

La Ciudad
Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Por Martín Stoianovich

La Ciudad

Caso Luna Zárate: muerte trágica como desenlace de una niñez vulnerada y desprotegida

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Bomberos controlaron un incendio de pastizales en Circunvalación

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Rosario hizo más de 50 mil controles de alcoholemia durante 2025: cuál es el índice de positividad

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Santa Fe pagará 33 mil pesos por hijo a trabajadores estatales

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria
La Ciudad

Desafío demográfico: prevén para 2030 caída del 24,5 % de la matrícula primaria

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles
Información General

Hallan muerta a Narela Barreto, la argentina desaparecida en Los Ángeles

La imputabilidad debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años
Política

La imputabilidad "debería ir más lejos, perforando el piso de 14 años"

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo
Información general

El Conicet tiene nuevo streaming en la Patagonia: de qué se trata y dónde verlo

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando
Información General

Explosión e incendio en una fábrica de la localidad bonaerense de San Fernando

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas
Negocios

Creó una máquina que expende alimentos para mascotas las 24 horas

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso
La región

Crimen de Jeremías Monzón: imputaron por amenazas al hermano de un sospechoso

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Por Carlos Durhand
Ovación

Di María, genio y figura en la victoria de Central ante Racing

Los jóvenes quedaron solos: la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad
La Ciudad

"Los jóvenes quedaron solos": la Iglesia rosarina quiere debatir la baja de imputabilidad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un jueves con pocas nubes y mucho calor

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario
Economía

Reforma laboral: gremios nacionales marchan a Córdoba y Rosario

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6
Información General

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newells

Por Fermín Sánchez Duque
Ovación

Cuántos equipos de primera tienen jugadores con pasado en Central o Newell's

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Por Patricia Martino

Economía

Campaña agrícola: la falta de lluvias enciende alertas en el sur santafesino

Un diputado santafesino le pidió a Milei que deje los shows musicales
Política

Un diputado santafesino le pidió a Milei que "deje los shows musicales"

Djokovic se consagró rey del fair play y terminó ganando por pura suerte
Ovación

Djokovic se consagró "rey del fair play" y terminó ganando por pura "suerte"

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas