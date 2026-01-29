Desde Taylor Swift hasta Coldplay: ya se conocen las canciones que suenan en "Bridgerton 4"

La cuarta temporada de la exitosa serie ya llegó a Netflix con nuevos covers orquestales de hits pop que acompañan el romance de Benedict

Salieron a la luz cuatro de los ocho episodios de la cuarta temporada de Bridgerton

La primera parte de la cuarta temporada de Bridgerton ya se encuentra disponible en Netflix y volvió a captar la atención del público con uno de sus sellos distintivos, como lo es la selección musical propia del clima romántico y las intrigas propias de la alta sociedad londinense que se desarrollan.

Lo último que los fanáticos habían conocido de la serie fue en 2024, cuando se estrenó su tercera temporada. Desde entonces la historia quedó en pausa y los seguidores esperaron pacientemente su continuación.

En esta nueva entrega, la música acompaña la historia de amor entre Benedict Bridgerton y Sophie Baek, con canciones de artistas como Taylor Swift, Paramore, Olivia Rodrigo, Coldplay, Third Eye Blind y Pitbull.

La plataforma informó que la segunda mitad de la cuarta temporada de Los Bridgerton llegará el 26 de febrero , lo que extenderá la expectativa de los seguidores de la ficción creada por Shonda Rhimes.

>> Leer más: Quién es Jonathan Bailey: de "Bridgerton" al hombre más sexy del mundo en 2025

Las canciones que suenan en la primera parte de Bridgerton 4

Netflix confirmó la lista de temas que integran la banda sonora de los nuevos episodios. Estas son las canciones que ya pueden escucharse en la serie:

"Enchanted" - Taylor Swift

"All I Wanted" - Paramore

"Bad Idea Right" - Olivia Rodrigo

"Life in Technicolor" - Coldplay

"DJ Got Us Fallin’ In Love" - Usher ft. Pitbull

"Never Let You Go" - Third Eye Blind

De qué trata la cuarta temporada de Bridgerton

Los nuevos episodios se basan en el libro "Te doy mi corazón", parte de la saga literaria escrita por Julia Quinn. La historia se centra en Benedict Bridgerton y su encuentro con Sophie Baek durante un baile de máscaras organizado por Lady Violet Bridgerton, interpretada por Ruth Gemmell.

Ese primer cruce marca el inicio de una trama atravesada por el romance y el misterio. A lo largo de la temporada, Benedict inicia una búsqueda obsesiva para descubrir la verdadera identidad de la mujer que conoció aquella noche, mientras Sophie esconde quién es por motivos personales. Esa tensión, anticipada en el tráiler oficial, impulsa el desarrollo narrativo de los nuevos capítulos.

El reparto de esta temporada incorporará actores tales como Hugh Sachs (Brimsley), Katie Leung (Lady Araminta Gun), Isabella Wei (Posy Li), Michelle Mao (Rosamund Li) y Emma Naomi (Alice Mondrich).

Tráiler de la cuarta temporada de "Bridgerton"