La Capital | La Ciudad | Santa Fe

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

La provincia será la tercera con mayor pérdida de alumnos en el país. Las proyecciones indican que se reducirá la cantidad de alumnos por maestro

29 de enero 2026 · 10:54hs
Una radiografía de la educación santafesina.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

Una radiografía de la educación santafesina.

El sistema educativo santafesino se encamina hacia una transformación profunda impulsada por el impacto demográfico. Al menos así se se desprende de un reciente estudio de la organización Argentinos por la Educación, que revela que la provincia de Santa Fe proyecta una caída del 24,5% en su matrícula de nivel primario para el año 2030. Esta cifra representa unos 88 mil alumnos menos en las aulas urbanas, ubicando a la jurisdicción como la tercera más afectada del país en valores absolutos, solo por detrás de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

Aunque la caída proyectada para Santa Fe (-24,5%) es ligeramente inferior al promedio nacional del 27 %, la magnitud del impacto en cantidad de niños es crítica. A nivel país, se estima que el sistema perderá 1,2 millones de estudiantes en el nivel primario debido al descenso sostenido de la natalidad iniciado hace más de una década.

En términos comparativos, mientras que provincias como Tierra del Fuego o Santa Cruz lideran las caídas porcentuales (superando el 34%), Santa Fe se mantiene en un rango intermedio-alto, similar al de Córdoba (-24%) y por debajo del impacto que sufrirá la provincia de Buenos Aires (-30,5%).

cuadro1

Qué pasa en Santa Fe

En septiembre pasado La Capital advirtió que por la baja de la natalidad, el nivel inicial tiene cada vez menos alumnos en Rosario. Ahora el estudio "Presente y futuro de la cantidad de alumnos por docente y por grado" —elaborado por Martín De Simone, María Sol Alzú y Martín Nistalpone el foco en la primaria.

"Es una realidad, la baja en la matrícula arrancó en el nivel inicial, que es el semillero de la escolaridad. Eso se traslada y ya se está notando", dijo a La Capital Celia Blanco, secretaria del Nivel Primario de Amsafé Rosario. Y aclaró: "Esto se está marcando en todos los barrios de la ciudad, no es una cuestión específica de un sector social". En este sentido, contó que hay escuelas que históricamente abrían con dos o tres divisiones y que ahora están esperando a febrero para definir cuántas abren, lo que obliga en algunos casos a reubicar docentes en otros grados.

Es que en este escenario, el informe plantea un cambio en la configuración de las aulas. En 2023, la mayoría de los alumnos santafesinos asistía a secciones de entre 20 y 29 estudiantes. Sin embargo, si se mantiene la cantidad de divisiones actuales, para 2030 la relación pasaría de 15 alumnos por cargo docente en 2023 a solo 11 en 2030, alineándose con el promedio proyectado para todo el país. Así se espera que en un lustro desaparezcan casi por completo las aulas de más de 25 alumnos, dando paso a una mayoría de secciones con menos de 20 o incluso menos de 15 estudiantes.

"Todavía no tenemos un dato fehaciente, pero por lo que he hablado con algunos compañeros es que por el momento se ha podido organizar la escuela. Pero es algo que va a surgir y que también tiene que ver con una política una política provincial y nacional donde parece que la educación no es el centro", agregó.

cuadro2

Cecilia Adrogué, investigadora del Conicet y la Universidad de San Andrés y profesora de la Universidad Austral, afirma: “Es importante mencionar que los efectos serán bien diferenciados según se trate del sistema de gestión pública o el sistema de gestión privada. En el primer caso, el presupuesto no está determinado por la demanda sino por las partidas presupuestarias asignadas, mientras que en el segundo, la matrícula es la que determina los recursos disponibles y estarán frente a un desafío mayúsculo para poder solventar con menos alumnos una estructura que les quedará grande”.

Cargos docentes

Esta modificación plantea un dilema, ya que de acuerdo al informe si Santa Fe mantuviera los ratios de alumnos por docente de 2023, para 2030 tendría un excedente de 5.847 cargos docentes y 4.020 secciones.

"La caída de la matrícula invita a repensar la organización de los recursos, la infraestructura y el plantel docente", señala el documento.

Los autores del informe sugieren que este escenario no debe verse necesariamente como un recorte, sino como una oportunidad para realizar inversiones inteligentes, como reasignar cargos hacia programas de tutorías personalizadas o apoyo pedagógico, fortalecer la jornada extendida, y reorientar el gasto hacia infraestructura digital y materiales pedagógicos.

Leyre Sáenz Guillén, magíster en economía y especialista en educación, sostuvo: “Reducir la discusión de la caída de matrícula a ‘menos alumnos por aula es mejor’ es demasiado simplista: eso supone una relación lineal entre tamaño de clase y aprendizaje, cuando hay evidencia que muestra que hay heterogeneidades según el tamaño de las secciones y que menos no siempre es mejor. Los estudiantes aprenden tanto de sus docentes como de sus compañeros. El riesgo de empujar el sistema hacia aulas demasiado chicas es perder parte de ese aprendizaje entre pares. Como presenta el informe, este es un buen momento para poner sobre la mesa políticas con mucha más evidencia de impacto para mejorar la calidad educativa”.

Noticias relacionadas
El brutal asesinato de Jeremías Monzón adquirió relevancia nacional

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

El pago del impuesto inmobiliario vencen a fines de febrero

Impuesto Inmobiliario en Santa Fe: los descuentos disponibles y cómo obtenerlos

Santa Fe: los menores representan el 0,34% de la población carcelaria

Sistema penal juvenil en Santa Fe: cuántos menores están detenidos y dónde

El gobernador Maximiliano Pullaro y el embajador de China en la Argentina, Wang Wei.

La provincia de Santa Fe busca profundizar su relación con China

Ver comentarios

Las más leídas

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Lo último

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Trabajadores estatales de Santa Fe: cronograma de pago de los haberes de enero

Trabajadores estatales de Santa Fe: cronograma de pago de los haberes de enero

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

La provincia será la tercera con mayor pérdida de alumnos en el país. Las proyecciones indican que se reducirá la cantidad de alumnos por maestro

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030
Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región
LA CIUDAD

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Refugios climáticos en Rosario: los espacios para hacerle frente al calor

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

Refugios climáticos en Rosario: los espacios para hacerle frente al calor

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34
LA REGION

Un muerto y un herido en un choque entre dos camiones en la ruta 34

Alquileres, expensas y deudas: crecen los reclamos de inquilinos en Rosario

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Alquileres, expensas y deudas: crecen los reclamos de inquilinos en Rosario

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Luna, la chica de 13 años que era buscada en Rosario, murió hace más de un mes

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Un apostador de la provincia de Santa Fe ganó casi $150 millones en el Quini 6

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Las lluvias pasaron de largo y a Rosario le quedan varios días de calor por delante

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Central fue contundente y sumó sus primeros tres puntos en la era Almirón

Ovación
Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica
Ovación

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

Gol de arquero vale doble: una última bala, la seña de Mourinho y el gol agónico del Benfica

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newells tendrá dos bajas por lesión

De cara al choque con Boca por la tercera fecha, Newell's tendrá dos bajas por lesión

Newells consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Newell's consiguió un mojón que debe ser su plataforma de despegue

Policiales
Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido
Policiales

Una pelea en barrio Belgrano terminó con un hombre muerto y otro detenido

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Cuatro detenidos y armas secuestradas en varios allanamientos vinculados al narcomenudeo

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

Dos adolescentes y un joven fueron detenidos en barrio Tablada por tener un arma de fuego

La Ciudad
Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite
La Ciudad

Exención de pago de la TGI para jubilados con la mínima: el paso a paso para realizar el trámite

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Santa Fe y el desafío demográfico: proyectan caída del 24,5% de la matrícula primaria para 2030

Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

Las claves del caso Luna Zárate: un siniestro vial, una llamada anónima, un joven y un Uber

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Banco Santander: bancarios en alerta ante posibles cierres de sucursales en la región

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas
Policiales

Detuvieron en San Lorenzo a un joven que es acusado de matar a su padre en las islas

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: Casi que sí
Política

Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia
Información General

Murieron 15 personas al estrellarse un avión en Colombia

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores
Economía

Se profundiza la crisis en Lácteos Verónica y no hay respuestas a los trabajadores

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas
Salud

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal
La Ciudad

El FAE puso en valor la histórica pileta del Estadio Municipal

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: El servicio mermó un 60 %
LA CIUDAD

Remiseros de Rosario ante las apps de viajes: "El servicio mermó un 60 %"

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 
Política

La familia de Jeremías Monzón se reunió con la fiscal General del MPA 

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero
La Ciudad

La provincia anticipó que convocará a paritarias los primeros días de febrero

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario
La Ciudad

Aguas implementó un nuevo sistema de cal en la planta potabilizadora Rosario

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?
Política

Agredieron en la calle al ministro de Gobierno, Fabián Bastia: ¿cómo y quién fue?

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad
Política

Pullaro insistió en la necesidad de revisar el régimen de imputabilidad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar
La Ciudad

Crimen de Jeremías Monzón: Santa Fe evalúa estrategias fuera del sistema escolar

Dos hinchas de Newells, al Heca por incidencias antes y después del partido
LA CIUDAD

Dos hinchas de Newell's, al Heca por incidencias antes y después del partido

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario
LA CIUDAD

Una madrugada movida para los bomberos: tres incendios en distintas zonas de Rosario

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 
Policiales

Donde había un búnker que reclutaba a chicos harán un espacio público 

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami
LA CIUDAD

Medicamentos para jubilados: farmacéuticos alertan por la deuda de Pami

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos
Policiales

Una nena de 12 años y dos hombres fueron heridos en distintos ataques a balazos

Pullaro: la agresión a Bastia: fue en términos personales, no institucionales
Política

Pullaro: la agresión a Bastia: "fue en términos personales, no institucionales"

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata
Zoom

Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata