Torneo Apertura: se conocieron los árbitros de la 3ª fecha para Newell's y Central

La AFA designó a jueces con roce y experiencia para los importantes duelos de Newell's ante Boca y Central frente a River, que disputarán los dos equipos rosarinos este domingo

29 de enero 2026 · 20:49hs
Las autoridades de la AFA eligieron los árbitros

Héctor Rio / La Capital

Las autoridades de la AFA eligieron los árbitros, los asistentes, y a los que serán los encargados del VAR en esta 3ª jornada del torneo Apertura.

 

 

Newell's y Central ya pueden agregar un condimento para el análisis previo con nombres propios para sus próximos compromisos. Las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino eligieron los árbitros, los asistentes, y a los que serán los encargados del VAR en esta 3ª jornada del Apertura.

Para esta ocasión, para despejar las críticas de antemano, seleccionaron a jueces que tienen nivel, recorrido y pergaminos para supervisar los trámites de estos exigentes duelos. Para esquivar todo tipo de polémicas.

Para los dos atractivos choques que se jugarán este domingo, a las 19.15, el conjunto leproso ante Boca en La Bombonera, con Dario Herrera como árbitro principal y, a las 21.30, el equipo canalla recibirá a River, tendrá a Facundo Tello como juez.

Toda la 3ª fecha

►Sábado 31 de enero

17.30 San Lorenzo v. Central Córdoba (Zona A): Árbitro: Fernando Echenique / Asistente 1: Hugo Páez / Asistente 2: Iván Aliende / Cuarto árbitro: Gonzalo Pereira / VAR: José Carreras / AVAR: Nicolás Mastroieni

19.45 - Independiente v. Vélez (Zona A): Árbitro: Hernán Mastrángelo / Asistente 1: Pablo Gualtieri / Asistente 2: Maximiliano Castelli / Cuarto árbitro: Damián Rubino / VAR: Germán Delfino / AVAR: Lucas Pardo

22.00 - Talleres v. Platense (Zona A): Árbitro: Andrés Gariano / Asistente 1: Marcelo Bistocco / Asistente 2: Marcos Horticolou / Cuarto árbitro: Federico Benítez / VAR: Sebastian Habib / AVAR: Diego Romero

22.00 - Atlético Tucumán v. Huracán (Zona B): Árbitro: Felipe Viola / Asistente 1: Damián Espinoza / Asistente 2: Juan Manuel González / Cuarto árbitro: Yamil Possi / VAR: Juan Pablo Loustau / AVAR: Gastón Suárez

►Domingo 1° de febrero

17.00 - Barracas v. Riestra (Interzonal): Árbitro: Bruno Amiconi / Asistente 1: Pablo González / Asistente 2: Gerardo Lencina / Cuarto árbitro: Gastón Iglesias / VAR: Hector Paletta / AVAR: Lucas Germanotta

19.15 - Boca v. Newell's (Zona A): Árbitro: Dario Herrera / Asistente 1: Diego Bonfa / Asistente 2: Agustín Méndez / Cuarto árbitro: Jorge Broggi / VAR: Adrián Franklin / AVAR: Javier Mihura

21.30 - Central v River (Zona B): Árbitro: Facundo Tello / Asistente 1: Sebastián Raineri / Asistente 2: José Castelli / Cuarto árbitro: César Ceballo / VAR: Andrés Merlos / AVAR: Nelson Sosa

►Lunes 2 de febrero

17.30 - Gimnasia v. Aldosivi (Zona B): Árbitro: Juan Pafundi / Asistente 1: Adrián Delbarba / Asistente 2: Daiana Milone / Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia / VAR: Diego Ceballos / AVAR: Wenceslao Meneses

19.45 - Defensa y Justicia v. Estudiantes (Zona A): Árbitro: Ariel Penel / Asistente 1: Ariel Scime / Asistente 2: Juan Ricciardi / Cuarto árbitro: Ramiro Maglio / VAR: Fernando Espinoza / AVAR: Joaquin Gil

19.45 - Tigre v. Racing (Zona B): Árbitro: Pablo Echavarría / Asistente 1: Iván Núñez / Asistente 2: Julio Fernández / Cuarto árbitro: Facundo Rojo Casal / VAR: Álvaro Carranza / AVAR: Nahuel Viñas

22.00 - Unión v. Gimnasia (Mendoza) (Zona A): Árbitro: Nazareno Arasa / Asistente 1: Juan Del Fueyo / Asistente 2: Matías Bianchi / Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque / VAR: Gastón Monsón Brizuela / AVAR: Maximiliano Macheroni

22.00 - Argentinos v. Belgrano (Zona B): Árbitro: Pablo Dóvalo / Asistente 1: Javier Uziga / Asistente 2: Mauro Ramos Errasti / Cuarto árbitro: Ignacio Cuicchi / VAR: Pablo Giménez / AVAR: Franco Acita

►Martes 3 de febrero

19.00 - Banfield v. Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B): Árbitro: Sebastian Zunino / Asistente 1: Maximiliano Del Yesso / Asistente 2: Uriel García Leri / Cuarto árbitro: Julián Beligoy / VAR: Daniel Zamora / AVAR: Julián Jerez

21.15 - Independiente Rivadavia v. Sarmiento (Zona B): Árbitro: Luis Lobo Medina / Asistente 1: Facundo Rodríguez / Asistente 2: Federico Cano / Cuarto árbitro: Juan Nebietti / VAR: Fabrizio Llobet / AVAR: Lucas Cavallero

21.15 - Instituto v. Lanús (Zona A): Árbitro: Bryan Ferreyra / Asistente 1: Gabriel Chade / Asistente 2: Diego Martín / Cuarto árbitro: Francisco Acosta / VAR: Silvio Trucco / AVAR: Diego Verlotta

