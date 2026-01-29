Central apunta a un récord: la cifra histórica que podría alcanzar en este 2026

Los hinchas y socios canallas podrían marcar un hito para el Gigante de Arroyito en los próximos días, en un año con las ilusiones renovadas

Los socios de Central compraron más de 15 mil abonos para esta temporada.

Rosario Central vendió más de 15 mil abonos a platea para esta temporada , prácticamente la misma cantidad que vendió para la temporada 2025 . Con esa cifra, el de Arroyito es el cuarto club del fútbol argentino en este rubro , pero no se conforman con eso y buscan llegar a los 16 mil, lo que sería una cifra histórica .

La demanda excede las expectativas y, este miércoles, en solo dos horas se agotaron las entradas generales para el partido con River . Los socios de canallas arrasaron y reservaron su lugar, vía plataforma virtual, para estar en el Gigante este domingo.

Solo quedan plateas a la venta , unas pocas, únicamente para socios y a 50 mil pesos cada una , pero, además, aún existe la posibilidad para el socio de comprar el abono semestral o anual .

“Ya superamos los 15 mil abonos a platea, como había sucedido el año pasado; y estamos cerca de alcanzar los 16 mil, lo que marcaría un récord histórico para el club”, contó Javier Solá, gerente general auriazul, a Ovación .

image (28) El Gigante de Arroyito estará a full para recibir a River este domingo. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

El objetivo de la dirigencia de Central

Luego, el gerente canalla aceptó que se plantearon como “nuevo objetivo” alcanzar los 16 mil abonos. “Ojalá lleguemos a ese número, porque eso nos permitirá superar también el promedio de personas por partido”, afirmó.

En tanto, Solá explicó: “El promedio actual es de 39 mil personas por partido, lo que nos ubica como el cuarto club de Argentina en ese rubro; y si alcanzamos los 16 mil abonos superaremos las 40 mil personas por partido de promedio”

“La venta de abonos a platea comenzó en diciembre, antes de las fiestas, y dio muy buen resultado. Ahora estamos cerca de un récord y esperamos poder alcanzarlo en los próximos días”, confió el gerente general de Central, abriendo expectativas de que se cumpla este nuevo objetivo.