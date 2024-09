Cómo respondió Pampita a los rumores de crisis con Roberto García Moritán

Entre las especulaciones, se dijo que el motivo del conflicto es que ella sospechaba una infidelidad. Aunque no hay indicios claros de la crisis, lo que más dudas generó entre los medios especializados en farándula es que Pampita no haya salido a desmentir las versiones, lo cual es usual en ella ante este tipo de episodios.

Qué dijo Pampita sobre los rumores

“Lo único que me extraña es que Pampita no haya desmentido esto, porque hace tres o cuatro días que suena”, afirmó Ángel De Brito, quien se comunicó con ambos miembros de la pareja para darles la oportunidad de negar los rumores, pero no obtuvo respuesta. “Pienso que Pampita no contesta para no mentir”, sentenció.

García Moritán, por su lado, confirmó a otro programa que estuvo parando en un hotel, y aunque no develó los motivos aseguró que no fue por una crisis de pareja. Otro indicio sospechoso es que la modelo no comparte fotos en redes con su marido, práctica frecuente, desde comienzos de agosto, cuando celebraron el cumpleaños de su pequeña hija Ana.