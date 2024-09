La hija de Yuyito González contó su reacción al romance con Javier Milei: "No te metas en esa"

Yuyito no irá al programa de Susana: "No necesito que opine de mi relación"

El romance entre Yuyito González y Milei

Además, Di Aloy narró cómo fue que descubrió el nuevo romance de su madre: “Yo estaba en casa y de repente escucho que mi mamá a las dos de la mañana estaba hablando por teléfono. ‘¿Qué hace mi mamá?’, pensé. Al otro día le pregunté en el desayuno y se puso medio misteriosa. Otro día tuvo una cena, más misterio. ‘¿Con quién vas?’, le pregunté. Hasta que un día me dice ‘con Javier’”.

“Yo le dije ‘mamá, estás ‘flashando, no te metas en esa’. A partir de ahí la señora decidió no contarme nada y todo lo siguiente me enteré por los medios. Su primera cita me enteré mirando la tele. Le contó a todos mis hermanos menos a mí. Yo me puse en el rol de juzgarla. Hacemos eso los hijos”, sumó la joven.

Finalmente, compartió cómo fueron algunos de sus encuentros con Milei. “Yo le hice preguntas tipo ‘¿ahora no podés ir a un restaurante o al cine?’. Buscaba llevarlo a tierra, más sobre cómo es ser un presidente”, apuntó Brenda.

La modelo e influencer también se animó a pedirle consejos de inversión al presidente. “Le pregunté por el tema de los ahorros. No entendí nada de lo que me respondió. Te habla con unos términos tan técnicos, términos económicos, que quería empezar a ‘googlear’ todo lo que me estaba diciendo. Tuve que poner una carita así de que entendía y le dije ‘te agradezco’”, concluyó, con humor.