Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: unipersonales, comedias, obras cortas e impro

Marilina Baroni y Almendra Andenmatten protagonizan "Leikaj", parte de la propuesta "Cortas", que es parte de la agenda de teatro rosarina

En Rosario, siempre hay mucho teatro . Aunque en verano la mayoría de los elencos locales se toman un merecido descanso de la actividad, en febrero comienzan a llenarse de programación. En muchos casos, se trata de escenarios especiales y propios de la temporada, como terrazas y balnearios de la ciudad. Para orientarse, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días.

Para el fin de semana del 19 al 22 de febrero, esta es la cartelera de teatro en la ciudad:

De Aldo El Jatib. La “Escuela Estable Coro Femenino Eco” (EECFE) se reúne en una Casa de Té y realizan una sesión de ensayo para su próximo estreno. Alli se encontrarán con sus propios cantos corales. Comedia satírica donde cuatro mujeres que forman parte de un coro se juntan a ensayar en un Teatro Bar para una posible oportunidad para cantar. Mujeres afectadas por sus propias historias. Entre recetas de cocina, viajes, política, risas, envidias, secretos, peleas, odios, cosas que ellas saben y callan pero lo dicen durante una hora donde nunca serán las mismas una vez que la "reunión" termina. Ortensia, Ivonne, Laura y Chichita intentan aprender a trabajar en grupo para poder cantar su "hit preferido". Actúan Claudio Muntaabski, Juan Andrés Mollo, Daniel Sanzberro, José María Ochoa, y Marcelo Lavatelli.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro del Rayo (@teatrodelrayo)

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Próximas funciones: 20 y 21 de febrero



Sesión Central. "Atrapada": Yo te quiero preguntar, porque no me acuerdo bien… ¿Cómo es afuera? Autoría y dirección: Camila Hidalgo Solís. Actúan: Elena Guillen, Laura Copello y Elena Tarabelli. "Jugada de Var": El amor es como el fútbol: cuando la jugada es dudosa, lo mejor es parar la pelota y mirar el VAR. Dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Cecilia Patalano y Lucky Matricardi. Autoría: Daniel Leto. "Un grado de separación": dos vidas que siempre se rozaron sin tocarse descubren su conexión cuando un acto de generosidad revela el lazo invisible que los une. De Mayra Sánchez. Actúan: Sofía Dibidino y Lautaro Borghi.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Microteatro Rosario (@microteatro_rosario)



Sesión Golfa. "Microimpro": la obra de Microteatro que es siempre diferente. Actúan: Marcela Ruiz, Germán Basta y Juan Pablo Yevoli. "Muertos de risa": ¿qué harías para que el cumpleaños de tu hija no se arruine por un payaso muerto? Dirección: Lucky Matricardi. Actúan: Claudia Simón y Martín Fumiato. Autoría: Agostina Moresco. "El tiempo entre las dos": una hija visita a su madre en el geriatrico para cumplir con la rutina... La hija está apurada, tiene una cita. La madre parece no registrar el tiempo. O sí. El tiempo es poco. Como siempre. Dirección: Lautaro Palma. Actúan: Silvina Santandrea y Carolina Diez. Autoría: Luisina Vitor Horen.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Microteatro Rosario (@microteatro_rosario)

>> Leer más: Un club de barrio se transforma en teatro en la comedia "Medio tiempo"

Viernes 20 de febrero

- "Cortas". 21hs. Terraza de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085)

Cada noche el público se encontrará con tres obras cortas atravesadas por el humor delirante y creadas por artistas de la ciudad dentro de un marco inmejorable. Habrá también barra de comida y bebidas. En esta oportunidad se podrán ver tres obras. "Leikaj": Raquel y Rebeca, dos amigas judías de toda la vida, se juntan a jugar al buraco y celebrar su amistad. Pero entre leikaj, licor y verdades sin filtro, la noche se convierte en un duelo feroz. Actúan: Marilina Baroni y Almendra Andenmatten. Dirección: Aquiles Pelanda. "La desaparecida (estreno)": consejos en audios, chistes en memes y amor en corazones. Actúan: Valentina Cabruja, Josefina Aberastegui, Rocio Falcone. Dirección: Camila Hidalgo Solís. "Terapia Intensa (estreno)": una terapeuta de dudosa procedencia con ansias de interpretarlo todo y un paciente que no esperaba serlo, enredados en una sesión de locos. Actúan: Gabriela Gañan y Leandro Doti. Dirección: Daniel López

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por CORTAS Teatro (@cortas_rosario)



- "Prenupcial en primera persona". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Todo está listo para el gran día: el vestido, los invitados, la organización. Pero cuando entran en juego la mejor amiga, la wedding planner y una familia con asuntos pendientes, la celebración se convierte en el escenario perfecto para que afloren recuerdos, confesiones y un inevitable caos emocional. En este enredo de pensamientos la gran pregunta es: ¿Se tomarán las decisiones correctas? Actúan: Lara Mac Kay, Paula Peña, Sofia Fagaburu, Juana Sanchez, Elisa Marsiglia, Nicol Herrera Miño, Clara Di Tomaso. Dirección: Guillermina Alba. Dramaturgia: Humberto Robles y Juan Ríos Cantu.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cultural de Abajo (@culturaldeabajosub)

- "La revista está de fiesta". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Luego de 24 temporadas ininterrumpidas, Manuel Cansino estrena en la ciudad una revista para disfrutar del verano con un elenco increible y a pura fiesta. Actúan: Gachy Roldán, Negro Moyano y Juampi Leiva, Cantantes: Sofia Gaggioli y Juan Pablo Jaime. Bailarines: Florencia Amigo, Catalina Volpi, Ana Paula Nallino, Camila Blanco, Matías Bosio, Bruno Ferreyra y Agustín Luna. Con las participaciones especiales de Soy Malambo y Miguel Angel Tessandori.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por La Revista Esta de Fiesta (@la_revista_esta_de_fiesta)

- "Casi un feliz encuentro". ÚNICA FUNCIÓN. 21hs. Teatro El Rayo (Salta 2991).

Nada es tan simple entre estas hermanas. Una risa puede ser un abrazo. O no. Actúan: Vanina Piccoli e Inés Plebani. Dirección: Ofelia Castillo.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Casi un feliz encuentro (@casiunfelizencuentro)

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Próximas funciones: 21 de febrero

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Microteatro Rosario (@microteatro_rosario)

>> Leer más: Juan Pablo Geretto vuelve con el histórico "Solo como una perra", a más de 25 años de su estreno

Sábado 21 de febrero

- "Patagonia y olvido". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: sábados 28 de febrero

El grupo itinerante La Comedia de Hacer Arte anuncia el reestreno de un clásico de su repertorio: "Patagonia y Olvido", la adaptación teatral de la investigación histórica de Osvaldo Bayer. Con dramaturgia y dirección de Pablo Felitti y las actuaciones de Cielo Pignatta y Ramiro Lollo, la puesta pone en escena a dos obreros que, desde el presente y a través de un "juicio" histórico, rescatan la memoria de los 1500 peones rurales fusilados en 1921.

La obra ha sido distinguida como "Mejor Obra de Autor Nacional" por la Asociación Argentina de Autores y seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro por su "depurada técnica teatral de fuerte sabor popular". Sobre la puesta, el propio Osvaldo Bayer expresó: "Es una pequeña joya del arte teatral".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Colectivo Cultural Les Mirones (@lesmironescultural)

- "Prenupcial en primera persona". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Todo está listo para el gran día: el vestido, los invitados, la organización. Pero cuando entran en juego la mejor amiga, la wedding planner y una familia con asuntos pendientes, la celebración se convierte en el escenario perfecto para que afloren recuerdos, confesiones y un inevitable caos emocional. En este enredo de pensamientos la gran pregunta es: ¿Se tomarán las decisiones correctas? Actúan: Lara Mac Kay, Paula Peña, Sofia Fagaburu, Juana Sanchez, Elisa Marsiglia, Nicol Herrera Miño, Clara Di Tomaso. Dirección: Guillermina Alba. Dramaturgia: Humberto Robles y Juan Ríos Cantu.



- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)



- "Solo como una perra". 21hs. Teatro Broadway (San Lorenzo 1223)

Próximas funciones: sábados de febrero a las 21, viernes 13 de marzo a las 21.30, sábados 21 y 28 de marzo a las 21.



Juan Pablo Geretto vuelve con su histórico unipersonal a 25 años de su estreno, esta vez bajo la dirección de Juanse Rauch. En escena, el actor reconstruye una obra olvidada y recupera a sus personajes icónicos a la vez que los resignifica, con el humor y la sensibilidad de siempre.

Reponer el espectáculo fue también, por supuesto, reescribirlo. Encontrar su corazón, su pulso vital y ponerlo a andar, pero también dar cuenta, por primera vez, de su propia historia y su devenir.

“Lo que fue apareciendo en el medio fue mucho más rico que ‘Solo como una perra’ original, y fuimos como entrelazando una cosa con la otra. Muchos de los personajes están, pero también contamos cómo salieron, por qué se hicieron, de dónde venía todo eso. Lo que yo no conté nunca es cómo llegué a ‘Solo como una perra’, qué había detrás de eso. Porque ‘Solo como una perra’ fue como la punta del iceberg de algunas cosas de mi vida”, afirmó Juan Pablo a La Capital antes de su estreno.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Pablo Geretto (@juanpablogeretto)

- "Living Comedor". GRATIS. 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

"Living Comedor" es una pieza de danza teatro inspirada en el universo de Antonio Berni, estrenada en el marco del 120º aniversario de su natalicio.La obra fue producida en el marco de Primeros Pasos, un proyecto del Teatro Municipal La Comedia orientado a la danza y el movimiento que busca impulsar la investigación, experimentación y creación escénica.

Este espectáculo se presenta en el marco del ciclo Living Comedia. Como en el living de tu casa pero en un teatro. Este verano La Comedia te invita a disfrutar recitales de jazz y espectáculos de danza mientras tomás un trago en un ambiente íntimo y relajado. Porque el verano en la ciudad se disfruta mejor cuando nos encontramos.

Dirección: Andrea Ramos. Asistentes de dirección: Florencia Álvarez, Cecilia Colombero y Federico De Battista. Bailan: Helena Vittar, Cecilia Colombero, Fabricio Sosa, Aldana Fernández, Emilia Díaz Romero y Florencia Álvarez

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro Municipal La Comedia (@lacomediamr)

Domingo 22 de febrero

- "El Estallido Interno". 20.30hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los domingos de febrero

Una adaptación libre de “ La Granada” de Rodolfo Walsh. En una maniobra de prueba, un soldado obedece la orden de arrojar una granada que resulta ser defectuosa. Desde ése segundo, su vida como la granada, estará a punto de estallar. Dirección: Leandro Maccagno. Dramaturgia: Denise Almeida. Actuación: Milton Bloise.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cultural de Abajo (@culturaldeabajosub)

Si querés que tu obra aparezca en esta agenda, enviá la información a [email protected]