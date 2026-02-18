La Capital | Economía | importaciones

Apertura y reconversión: crecen las importaciones y retrocede la producción en Santa Fe

Más de 13 mil empresas santafesinas realizaron importaciones durante diciembre de 2025. Es el nivel más alto en ocho años. La contracara de la reconversión: aumenta la destrucción de puestos de trabajo

18 de febrero 2026 · 19:11hs
Importaciones. La  industria de línea blanca es una de las más afectadas.

Importaciones. La  industria de línea blanca es una de las más afectadas.

El modo supervivencia está actividad y muchas empresas santafesinas abandonan la producción local para volcarse a la importación. Durante diciembre de 2025 más de 13 mil firmas de la provincia realizaron al menos una importación, el nivel más alto para ese mes en los últimos ocho años, advierte el último informe del Observatorio de Importaciones de Apyme Santa Fe.

De las doce cadenas analizadas en el informe, nueve presentan pérdida de empleo. Se destacan línea blanca (-1.029 puestos), maquinaria agrícola (-964) y automotriz (-830).

Otro dato que sobresale del estudio de Apyme Santa Fe es que hay 2.341 empresas menos en la provincia de Santa Fe, a septiembre de 2025, en comparación con noviembre de 2023, de las cuales 292 corresponden a empresas manufactureras y 108 a las cadenas productivas.

“El fuerte crecimiento de las importaciones observado durante 2025 se explica por la combinación de un tipo de cambio real apreciado, una recuperación parcial del nivel de actividad y, principalmente, por un proceso de apertura comercial acelerado, sin precedentes recientes en términos de magnitud y velocidad. Este conjunto de factores configuró un esquema de incentivos que favoreció la sustitución de producción local por bienes importados y promovió la reconversión de numerosas empresas desde la producción hacia la importación”, señala el informe. En diciembre del 2025 se registró la mayo cantidad de empresas que realizaron al menos una operación de importación para un mes de diciembre de los últimos 8 años con 13.079 empresas.

Desde Apyme Santa Fe explicaron que el proceso de apertura comercial se desarrolla en un contexto internacional adverso, caracterizado por una creciente proliferación de barreras comerciales a nivel global. En los últimos años, tanto las economías centrales como las emergentes han profundizado políticas de protección productiva con el objetivo de resguardar el empleo, la autonomía estratégica y sus mercados internos. En este escenario, Argentina avanza en sentido contrario, quedando expuesta al ingreso de excedentes productivos de las principales potencias económicas, lo que acentúa los desafíos para la estructura productiva y el empleo industrial local.

Los números por actividad en Santa Fe

Las importaciones acumuladas totales al mes de diciembre se ubican 3,9% por encima de las registradas en 2024 y 17,1% por debajo de igual período de 2023, medidas en cantidades. En términos de valor, las importaciones resultan 24,6% superiores a 2024 y 2,8% superiores a 2023, reflejando un fuerte incremento del precio promedio de los bienes importados.

Las importaciones acumuladas entre enero y diciembre en las cadenas seleccionadas se ubican 57,7% por encima de igual período de 2024 medidas en cantidades, mientras que resultan 52,8% superiores en términos de valor. Al comparar con 2023 —un año de mayor nivel de actividad— también se observan incrementos significativos, del 49,7% en cantidades y 54,0% en valor.

En la cadena automotriz, entre enero y diciembre de 2025 las importaciones registraron un crecimiento acumulado del 55,9% en cantidades respecto al mismo período de 2024. En términos de valor, se verificó un aumento del 66,7%, alcanzando el récord de u$s 12.841 millones. Dentro del sector, las importaciones de autopartes crecieron 12%, las de colectivos 158,7% y las de motovehículos 104%.

La industria del calzado, por su parte, registró durante 2025 un aumento acumulado del 79% respecto a 2024 y del 67,6% en relación a 2023. En términos de valor, las importaciones crecieron 50,4% interanual. El año 2025 presenta valores récord para toda la serie analizada desde 2014, con 39.181 toneladas importadas por un monto de u$s 825 millones.

>> Leer más: Hogares en modo ajuste: menos consumo de carne, baja en salidas y más uso de tarjeta de crédito

El sector cárnico acumuló en 2025 importaciones 108,7% superiores a las de 2024 en términos de cantidades. En valor, las importaciones resultaron 103,7% mayores que en 2024 y 84,9% superiores a 2023, alcanzando cifras récord de 148.608 toneladas por u$s 624 millones. Se destacan los incrementos en carne de cerdo (142,7%), embutidos (143,2%) y pollo (388,7%).

En alimentos se detacan también los fideos secos registraron en el período enero–diciembre de 2025 un incremento de importaciones del 170,7% en cantidades y del 136% en valor respecto a 2024. Se alcanzaron máximos históricos para toda la serie, con 9.392 toneladas importadas por u$s 22,7 millones.

Las frutas y verduras alcanzaron en términos acumulados el mayor nivel de importaciones de toda la serie, con un aumento del 16% respecto a 2024, totalizando 756.260 toneladas por u$s 813 millones. Se destacan los incrementos en naranja (170,3%) y legumbres (158,4%).

Impacto en las empresas

En tanto, las importaciones de juguetes crecieron de manera acumulada 87,2% respecto a 2024, alcanzando un récord histórico de 35.221 toneladas por u$s 302 millones. Se destacan los aumentos en rompecabezas (104,5%), triciclos, patines y juguetes con ruedas (131,4%) y artículos de Navidad (61,4%), todos con los valores más altos de los últimos diez años.

En la cadena láctea, entre enero y diciembre de 2025 las importaciones aumentaron 95,4% en cantidades y 28,3% en valor respecto a 2024. El año cerró con el mayor nivel de importaciones de toda la serie, alcanzando 297.990 toneladas por u$s 1.119 millones. Se destacan los incrementos en manteca (91,2%) y queso crema (248,6%).

En la línea blanca, las importaciones acumuladas crecieron 220,4% en cantidades y 69,4% en valor en comparación con 2024. Se alcanzaron máximos históricos con 158.297 toneladas importadas por u$s 1.224 millones. Las importaciones de heladeras aumentaron 372% y las de lavarropas 825%.

La maquinaria agrícola presentó un incremento acumulado del 120,5% en cantidades y del 103% en valor respecto a 2024, alcanzando cifras récord de 192.172 toneladas por u$s 2.144 millones. Se destacan las subas en sembradoras (242%), pulverizadoras (184%), cosechadoras (110%) y tractores (71%).

Los materiales para la construcción registraron en 2025 un volumen importado 54,6% superior al de 2024. En términos de valor, el incremento fue del 10,7%, alcanzando un récord histórico de u$s 1.402 millones. Se destacan los aumentos en materiales eléctricos (31,3%), sanitarios (96,9%), grifería (20,3%) y cerámicos (20,4%).

La cadena del mueble, en tanto, registró un aumento acumulado de importaciones del 256% en cantidades y del 160,8% en valor respecto a 2024. Durante 2025 se alcanzaron valores récord con 55 mil toneladas importadas por u$s 152 millones. Sobresalen los incrementos en muebles de oficina de madera (781%), muebles de cocina (540%), dormitorios (563%) y colchones (360%).

La cadena textil presentó un aumento acumulado de importaciones del 67,3% respecto a 2024, alcanzando máximos históricos de 407 mil toneladas por u$s 1.831 millones. Se destacan los incrementos en prendas (157,8%) y tejidos (86,8%).

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5% semestral

La cúpula de los gremios de los maestros públicos tildaron la propuesta del gobierno provincial de "insuficiente". Sin embargo, las bases decidirán la respuesta en una votación provincial. Educación remarcó que un maestro inicial podría cobrar 1.405.000 pesos si cumple la asistencia perfecta.

Paritarias: los docentes definen este viernes si aceptan o rechazan la oferta del 12,5% semestral
