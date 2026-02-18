La Capital | Política | Milei

Milei viajó otra vez a EEUU y volverá a ir en marzo con dos gobernadores radicales

La próxima visita, prevista para marzo, será en el marco de la Argentina Week, un evento que se realizará en Nueva York y para el cual el mandatario invitó a dos jefes provinciales

18 de febrero 2026 · 19:09hs
El presidente Javier Milei realizó un viaje relámpago a Estados Unidos este miércoles. 

El presidente Javier Milei realizó un viaje relámpago a Estados Unidos este miércoles. 

Javier Milei se encuentra otra vez en Estados Unidos y ya tiene previsto una nueva visita en marzo. El próximo viaje será en el marco de la Argentina Week, un evento que se realizará en Nueva York entre los días 9 y 11 del mes siguiente y para el cual el mandatario invitó a dos gobernadores pertenecientes a la Unión Cívica Radical (UCR), uno de ellos integra la coalición Provincias Unidas.

Se trata de los jefes provinciales Alfredo Cornejo de Mendoza y Juan Pablo Valdés de Corrientes, quienes prestaron apoyo a la reforma laboral a través de sus senadores. Con la invitación al país del norte, el mandatario deja un guiño claro para los caciques dialoguistas.

El viaje programado para marzo será la 15º visita de Milei a Estados Unidos desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023.

Los gobernadores

Lo cierto es que Cornejo cerró filas con La Libertad Avanza (LLA) en su provincia y cerró un acuerdo electoral que subsiste hasta hoy. El próximo domingo, Mendoza será escenario de unas inusuales elecciones, ya que seis municipios renovarán sus concejos deliberantes. Se trata de Maipú, San Rafael, Santa Rosa, Rivadavia, La Paz y Luján de Cuyo. La fecha fue elegida por los intendentes, en su mayoría opositores, para desdoblar los comicios locales de los nacionales y provinciales, que se realizaron el 27 de octubre pasado.

En este contexto, el gobernador cuyano repetirá su alianza con los libertarios bajo el nombre "La Libertad Avanza + Cambia Mendoza", enfrentando a un peronismo partido. La novedad del caso es que el frente sumó al PRO, que había roto con el radicalismo en el 2023.

El correntino Juan Pablo Valdés, en tanto, asumió el 10 de diciembre del 2025 y actualmente cursa su tercer mes en el mandato. Recibió el bastón de manos de su hermano Gustavo, hoy senador provincial.

Si bien pertenece a la UCR, a nivel nacional integra Provincias Unidas, frente que comparte con Maximiliano Pullaro (Santa Fe) Martín Llaryora (Córdoba), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

Cuántas veces viajó Milei a EEUU

Lo cierto es que este miércoles, siendo el primer día hábil de la semana, Milei ordenó dictar la conciliación obligatoria para resolver el conflicto abierto a raíz del anuncio del cierre de la planta de Fate, y luego emprendió el vuelo de su primer viaje a Estados Unidos de este 2026 para dar asistencia a la sesión inaugural de la Junta de Paz convocada por el republicano Donald Trump.

Con el viaje de este miércoles, el mandatario argentino visitó Estados Unidos catorce veces desde que asumió la presidencia en diciembre de 2023: fue 7 veces en 2024, 6 en 2025, una en lo que va del 2026 y otro viaje ya programado para marzo.

