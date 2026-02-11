Un club de barrio se transforma en teatro en la comedia "Medio tiempo"

Los Rosarinos Estudiantil será escenario de una obra inmersiva que se podrá ver el 13, 14 y 15 de febrero, con dos funciones diarias

La obra "Medio tiempo" transcurre de manera inmersiva en el club Los Rosarinos Estudiantil y se podrá ver el 13, 14 y 15 de febrero

“Medio tiempo” no es sólo una obra de teatro , es una propuesta inmersiva que transcurre en el escenario real de los acontecimientos que narra: el club Los Rosarinos Estudiantil (Iriondo 375) , bastión histórico de barrio Luis Agote. La comedia romántica, con una duración de 45 minutos, se podrá ver el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de febrero, con funciones a las 21 y 22.

La obra narra la historia de amor de Agus y Manu, una de esas tantas historias de amor que han surgido al calor de los veranos en un club. Se divide en cuatro actos que se suceden en diferentes espacios de Estudiantil. En cada función, el público recorre las instalaciones a la par que avanza la narrativa. El elenco está formado por Lautaro Borghi, Charo Colonna, Mayra Sanchez y Lucas Vidoletti

“Por un lado, la inquietud surge a partir de la propuesta de llevar el teatro a donde está la gente durante el verano. Buscamos desarrollar nuestra actividad en una época del año en la que, en nuestra ciudad, las propuestas culturales suelen disminuir y las costumbres de esparcimiento de los rosarinos se modifican. En contacto con la presidenta del Club, Celeste González, quien de inmediato habilitó la posibilidad, comenzamos a gestar el proyecto”, contó a La Capital la actriz Charo Colonna, sobre la gesta de “Medio tiempo”.

A su vez, la idea de convertir a Estudiantil en escenario también tiene que ver con homenajear a los socios y vecinos que históricamente lo habitaron y lo habitan.

“Este verano, el club cumplió 67 años haciendo comunidad y se vincula estrechamente con la vecinal del barrio Luis Agote. Incluso, dos de los integrantes del elenco son vecinos de toda la vida de la zona, por lo que siempre estuvieron en contacto con el club. Además, consideramos que llevar teatro al club es una forma de democratizar el acceso a la cultura y de vincular el teatro no solo a salas formales o al circuito céntrico”, apuntó Charo.

Teatro, club y comunidad

Por supuesto, salir de una sala tradicional generó desafíos pero también potencias narrativas para la propuesta. “Plantear la obra en el club abrió posibilidades muy potentes: se trata de una experiencia inmersiva que permite habitar un espacio real, reconocible para los socios y, al mismo tiempo, un descubrimiento para quienes no lo conocen, ya que la propuesta es abierta a toda la comunidad”, compartió Colonna.

De esta manera, además de invitar a los socios a habitar el club de otra manera, también invita a la ciudad a acercarse a Luis Agote y conocer las instalaciones del club a través de una propuesta cultural. Vale destacar que el buffet estará abierto antes y después de las funciones, para completar la salida.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mayra Sanchez (@mayrascz)

>> Leer más: Cuota Social, el programa que busca contener a los chicos en los clubes de barrio



“También implicó desafíos: adaptar la puesta a un lugar no pensado originalmente para lo teatral; resolver cuestiones técnicas, de acústica y de circulación; y convivir con la dinámica cotidiana del club, ya que la obra transcurre en espacios habitados diariamente como la cancha de básquet, los vestuarios, el gimnasio y la pileta de natación. Como mencioné anteriormente, una de las ideas centrales es ampliar el acceso a la cultura y vincular el teatro no solo a salas formales o al circuito céntrico. El club es un espacio atravesado por lo cotidiano, y en ese contexto el teatro se vuelve más cercano”, subrayó Charo.

“Además, habilita el encuentro intergeneracional, el diálogo y la reflexión en un espacio no convencional. Creemos que el teatro en un club reactiva el sentido de comunidad y nos permite seguir abriendo caminos desde lo colectivo”, agregó la actriz.

De esta manera, los escenarios en los que transcurre la obra no sólo son reconocibles para los socios de Estudiantil, sino para cualquiera que haya habitado un club de barrio en algún momento de su vida. Puede recordar sus pulsos vitales, sus dinámicas habituales, sus charlas cotidianas, los encuentros que propicia y también los que obtura.

“Al momento la reacción de la comunidad es de mucha curiosidad y entusiasmo. Aparecieron preguntas y ganas de saber de qué se trata la propuesta. Además, en diálogo con los socios, surgieron anécdotas y recuerdos ligados al club. También hubo sorpresa: no es habitual pensar el club como un espacio teatral, y eso generó expectativa. Para nosotros, esa respuesta previa ya confirma que la obra empezó a cumplir su objetivo incluso antes de subir a escena: mover, convocar y generar encuentro”, cerró Colonna.