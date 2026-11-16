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El papa León XIV cierra su histórica gira por Sudamérica: termina su visita a Perú

Tras once días de viaje por Uruguay, Argentina y Perú, el Pontífice celebrará una misa multitudinaria en Lima y regresará al Vaticano

16 de noviembre 2026 · 12:03hs
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El Papa León XIV durante su misa multitudinaria en Chiclayo. Foto: EFE

El Papa León XIV durante su misa multitudinaria en Chiclayo. Foto: EFE

El papa León XIV concluirá este lunes su primera gira por Sudamérica desde el inicio de su pontificado. Después de once días de actividades en Uruguay, Argentina y Perú, el Pontífice cumplirá su última jornada en Lima, donde presidirá una misa multitudinaria antes de emprender el regreso al Vaticano.

La agenda final comenzará con una visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde se reunirá con el personal y las personas asistidas por la institución. Más tarde, celebrará la misa de cierre en la Base Aérea Las Palmas. La organización espera la participación de más de un millón de personas en la ceremonia.

La despedida oficial tendrá lugar en la Base Aeronaval del Callao. Desde allí, León XIV abordará el avión que lo llevará de regreso a Roma.

El viaje pastoral comenzó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó por la Argentina y Perú, donde visitó diez ciudades y encabezó diferentes actividades religiosas e institucionales en los tres países.

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El emotivo regreso del Papa a Chiclayo

Uno de los momentos más significativos de la visita a Perú ocurrió en Chiclayo, donde el Sumo Pontífice desarrolló una parte central de su trayectoria religiosa. León XIV fue obispo de esa diócesis entre 2015 y 2023, antes de asumir la conducción del Dicasterio para los Obispos en el Vaticano.

Durante su regreso a la ciudad, el Papa celebró una misa en la Catedral de Santa María y encabezó la coronación de la Virgen Inmaculada.

En la ceremonia, recordó los años que compartió con la comunidad: "Doy gracias a Dios por estar hoy aquí con ustedes, celebrando nuestra fe como lo hemos hecho tantas veces. Esta catedral ha sido testigo de mis primeros pasos de mi ministerio episcopal al servicio de esta Diócesis de Chiclayo".

Prevost dejó la diócesis en 2023 para asumir una función en el Vaticano. Dos años después, tras la muerte del papa Francisco, el cónclave lo eligió como nuevo líder de la Iglesia católica.

La agenda peruana también incluyó visitas a distintas localidades del país. León XIV recorrió Santa Cruz de Succhapampa, Pimentel, Cusco y Pucallpa antes de regresar a Lima para la última etapa de su viaje. El despliegue incluyó traslados en avión, automóvil y helicóptero.

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