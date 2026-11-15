Tras la visita de León XIV, vuelven la agenda institucional y el armado electoral

Superada la pausa por el desembarco del Papa en la Argentina, arrancan los movimientos en los escenarios políticos nacional y santafesino

Tras la pausa institucional que impuso el desembarco en la Argentina del Papa León XIV , protagonista de una visita histórica cuyo impacto habrá que dimensionar por sus efectos duraderos en la sociedad, se reinicia la actividad legislativa y política en el país . En ese marco, la Casa Rosada y el resto del arco dirigencial también empiezan a diseñar sus hojas de ruta rumbo a los decisivos comicios presidenciales y provinciales de 2027 .

El gobierno de Javier Milei procura retomar las riendas en el Congreso nacional con pocos días hábiles antes del fin del período de sesiones ordinarias, un contexto que reduce el margen de negociación por parte de la conducción parlamentaria de La Libertad Avanza (LLA).

Por lo pronto, la reforma electoral que impulsa la gestión libertaria, con la pretensión de eliminar o, eventualmente, suspender las Paso, confronta con los tiempos de ambas Cámaras y la desconfianza de las fuerzas aliadas . De hecho, la ausencia de consensos sigue amenazando con postergar el debate hasta el próximo ciclo.

También asoma el presupuesto nacional 2027 , una prioridad para el gobierno de Milei —con el fin de garantizar previsibilidad económica— que todavía debe sortear las dudas de los bloques dialoguistas y los gobernadores .

Es que las provincias condicionan su respaldo a la denominada ley de leyes a garantías presupuestarias concretas en partidas clave, como financiamiento universitario, obra pública, salud, asignaciones sociales, discapacidad y restitución de deudas por coparticipación o subsidios al transporte.

El oficialismo busca zanjar las diferencias que persisten para poder sacar dictamen este martes y sesionar el 25 de noviembre. Caso contrario, aflora la probabilidad de convocar a sesiones extraordinarias o de gestionar un nuevo esquema de prórroga presupuestaria.

Paralelamente, con el riesgo país experimentando volatilidad y la actividad económica registrando bajas en sectores sensibles, el partido violeta busca consolidar su sello en todo el país para reducir la dependencia del PRO y de los gobernadores afines. Milei necesita conservar el respaldo de sus votantes y ampliar su base de apoyo.

León XIV dejó una fuerte huella simbólica y discursiva en el escenario político argentino. Foto: AP

En principio, la estrategia territorial no deja de generar fricciones y pujas de liderazgo internas. De hecho, la relación entre Milei y Patricia Bullrich, jefa de los senadores libertarios, es hoy uno de los ejes centrales y más complejos de la gobernabilidad. Las diferencias sobre el rumbo político, económico y la conducción de LLA (donde interpretan que la exministra intenta posicionarse como un eventual plan B) amenazan con debilitar la unidad oficialista.

El desafío de Milei es recuperar la iniciativa política, resolver las tensiones internas y demostrar que el programa de gestión puede traducirse en mejoras concretas para la población. Los recientes mensajes de León XIV pusieron en primer plano cuestiones sociales, económicas e institucionales que interpelan directamente al modelo libertario.

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El peronismo a nivel nacional, en tanto, sigue abocado a recalibrar su rol opositor para poder reconectar con el electorado más allá de la denuncia sistemática del modelo de ajuste.

El paso del Sumo Pontífice por el país logró reunir en un mismo espacio (la masiva misa realizada en Luján) a las principales tribus partidarias. El interrogante es si el PJ podrá convertir esa foto circunstancial de unidad en una estructura orgánica sostenible, definiendo candidaturas y reglas de juego internas de cara a 2027.

Erigir una alternativa programática creíble que ofrezca respuestas tangibles frente a la pérdida de poder adquisitivo y la incertidumbre socioeconómica es la tarea.

El mapa santafesino

En territorio santafesino, la gestión de Maximiliano Pullaro viene consolidando su impronta en áreas críticas, como la seguridad, con un marco constitucional actualizado que habilita la eventual reelección del gobernador, lo que ubica a la coalición Unidos en posición de discutir la continuidad del proceso.

Si bien la reciente sanción de la segunda fase de la reforma en seguridad terminó siendo el gran logro legislativo del oficialismo, por primera vez desde la aprobación de otros cambios clave en materia previsional y constitucional, la alianza de gobierno está poniendo en debate su identidad política.

El nuevo intento de la Casa Gris de modernizar el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia podría obrar como otro test de convivencia.

A priori, Unidos deberá enfocarse en preservar la cohesión de sus fuerzas fundadoras y evitar que la cada vez más cercana discusión por las candidaturas debilite la gestión provincial, en un contexto en el que la posibilidad de un acuerdo electoral con LLA mantiene a la defensiva al socialismo (uno de los pilares de la coalición).

A su vez, el atomizado peronismo santafesino debe determinar si llegará a 2027 con una candidatura de unidad o mediante una competencia interna que ordene sus liderazgos.

Al tiempo que el PJ provincial evalúa fórmulas para unificar a sectores moderados y progresistas, con el objetivo de recuperar competitividad, continúan los pedidos de parte de algunos sectores internos para construir una mesa de conducción que represente a todos.

Paralelamente, en LLA de Santa Fe también mensuran competir con identidad propia o explorar acuerdos con sectores de Unidos.

En la vereda violeta machacan con su intención de consolidar su presencia en los 19 departamentos, plantar candidaturas competitivas y marcar presencia legislativa, aunque la cuestión central es si los libertarios buscarán disputar el poder provincial desde una estructura autónoma o si contemplarán pactos electorales selectivos.